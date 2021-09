Giornata del panorama: evento dedicato all’osservazione del paesaggio a Villa dei Vescovi

Torna anche quest’anno, ulteriormente ampliato nella proposta e nella copertura geografica, l’evento che dal 2014 il FAI – Fondo Ambiente Italiano dedica ai panorami italiani e alla promozione della loro conoscenza, organizzato in collaborazione con Fondazione Zegna. Parte integrante dello straordinario patrimonio culturale del nostro Paese, i paesaggi sono preziosi elementi identitari oltre a essere in molti casi ambienti di vita quotidiana ed è importante raccontarne il valore storico, culturale, ambientale e sociale per rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini e per sensibilizzarli sulla tutela dei beni comuni.

Domenica 12 settembre 2021, in occasione dell’ottava edizione della “Giornata del Panorama”, il FAI inviterà il pubblico a “guardarsi intorno” con attenzione, a far spaziare lo sguardo e ad apprezzare con maggiore consapevolezza la bellezza dei paesaggi che si possono ammirare da tredici suoi Beni in dieci regioni – Castello di Avio a Sabbionara di Avio (TN), Castello e Parco di Masino a Caravino (TO), Villa Flecchia e Collezione Enrico a Magnano (BI), Torre del Soccorso a Tremezzina, località Ossuccio (CO), Abbazia di San Fruttuoso a Camogli (GE), Podere Case Lovara a Punta Mesco, Levanto (SP), Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD), Orto sul Colle dell’Infinito a Recanati (MC), Bosco di San Francesco ad Assisi (PG), Parco Villa Gregoriana a Tivoli (RM), Baia di Ieranto a Massa Lubrense (NA), Saline Conti Vecchi ad Assemini (CA) e Batteria Militare Talmone a Punta Don Diego, Palau (SS) – a cui si aggiunge l’Oasi Zegna a Trivero Valdilana (BI), grande progetto di valorizzazione ambientale e sociale voluto da Ermenegildo Zegna e patrocinato dal FAI.

Durante la giornata sono in programma attività ricreative e di piacevole svago, ma anche e soprattutto attività culturali, con passeggiate e visite guidate che avranno come protagonista indiscusso il patrimonio di ambiente e paesaggio dentro e fuori questi siti, fatto di mare, monti, borghi, campi coltivati, boschi e aree naturalistiche ricche di flora e di fauna. Una vera e propria immersione in 14 affascinanti paesaggi dalle peculiarità uniche, che potranno essere guardati “da lontano” ma anche scoperti “da vicino” seguendo, se lo si vorrà, gli itinerari guidati o suggeriti e che toccheranno i principali luoghi di interesse di ciascun territorio. Per partecipare all’evento è obbligatoria la prenotazione da effettuare tramite il sito www.giornatadelpanorama.it, dove sarà possibile consultare il programma completo, con orari e costi delle attività. In caso di maltempo alcune iniziative potrebbero essere annullate o svolgersi in forma ridotta.

Protagonista in Veneto sarà lo splendido e intatto paesaggio dei Colli Euganei, in cui si inserisce e integra perfettamente Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD ). La visita di domenica 12 settembre offrirà l’opportunità di scoprire il dialogo che questo luogo speciale intrattiene con il suo contesto, da ammirare accomodati nelle sue Logge. Visite guidate, passeggiate dentro e fuori dal Bene e laboratori ludico didattici per i più piccoli si susseguiranno per tutta la giornata.

Al mattino alle ore 10 e al pomeriggio alle ore 16 sono in programma due passeggiate naturalistiche lungo il sentiero “Fornetto – Pirio” a cura della cooperativa Terra di Mezzo, un percorso di facile fattibilità per cui si suggeriscono ad ogni modo abbigliamento sportivo e scarpe da trekking. I più piccoli verranno coinvolti in un laboratorio per la scoperta delle tipicità panoramiche e naturalistiche dei Colli Euganei dopo aver visitato il parco della villa, punto di vista privilegiato sull’unicità del territorio circostante. Le visite guidate alla villa avverranno negli orari canonici, alle 11, 12, 15 e 16 e offriranno degli spunti e approfondimenti a tema naturalistico. Per informazioni su orari e costi di ingresso e delle singole attività consultare il sito web.

Un ringraziamento speciale a Fondazione Zegna che è partner della ottava edizione della “Giornata del Panorama”.

Con il Patrocinio della Provincia di Padova e del Comune di Torreglia.

Il calendario degli Eventi nei Beni FAI 2021 è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al significativo contributo di Nespresso, azienda che dal 2020 sostiene la Fondazione, di Delicius, che rinnova il sostegno al FAI affiancandosi per la prima volta al progetto, e di Pirelli che conferma per il nono anno consecutivo la sua storica vicinanza al FAI.

Le attività di manutenzione e valorizzazione di Villa dei Vescovi sono sostenute da Epta, azienda Partner del Bene, già vicina al FAI da molti anni e conosciuta sul territorio grazie ai suoi marchi Costan ed Eurocryor.

Obbligatoria la prenotazione.

Per partecipare alla giornata del panorama è obbligatoria la prenotazione.

Per informazioni su programma e orari di apertura dei Beni, costi e prenotazioni:

https://www.fondoambiente.it/giornata-del-panorama

N.B. Il programma degli appuntamenti può subire variazioni.

In caso di maltempo alcune iniziative potrebbero essere annullate o svolgersi in forma ridotta.

Quando

Domenica 12 settembre 2021

Apertura villa dalle 10 alle 18, ultimo ingresso alle 17.

Ingresso ogni 30 minuti.

Visite guidate alle ore: 11, 12, 15 e 16

Trekking/Passeggiata alle ore: 10 e 16

Biglietti

Ingresso Villa e Parco

Iscritti FAI gratuito

Intero 11 euro

Ridotto 5 euro

Studenti 6 euro

Residenti gratuito

Famiglie 27 euro

Ingresso Ville e Parco con visita guidata

Iscritti FAI 6 euro

Intero 20 euro

Ridotto e Studenti 10 euro

Residenti 6 euro

Trekking/Passeggiata

Iscritti FAI 6 euro

Intero 15 euro

Ridotto e studenti 10 euro

Residenti 6 euro

Modalità di visita in sicurezza all’interno dei beni del FAI

In base alle disposizioni del D.L. 105 23/07/2021, l'accesso a tutti i Beni FAI è possibile solo alle persone in possesso della certificazione verde Covid-19 (Green Pass). La certificazione verde è richiesta anche per l'ingresso ai Beni di carattere naturalistico. Per i bambini al di sotto dei 12 anni il Green Pass non è obbligatorio.

Per consentire al pubblico di visitare i Beni nella massima sicurezza, il FAI si è preoccupato di garantire il pieno rispetto dei principi definiti dal Governo a partire dal mantenimento della distanza interpersonale o fisica. In tutti i Beni la visita sarà contingentata per numero di visitatori e, ove possibile, organizzata a “senso unico” per evitare eventuali incroci. Le stanze più piccole e quelle che non permettono un percorso circolare saranno visibili solo affacciandosi; le porte saranno tenute aperte onde ridurre le superfici di contatto. Sarà d’obbligo essere dotati di mascherina per accedere ai Beni. Saranno inoltre a disposizione dispenser con gel igienizzante sia in biglietteria che nei punti critici lungo il percorso.

Il giorno precedente l’appuntamento, i partecipanti che avranno effettuato la prenotazione riceveranno una mail con le indicazioni sulle modalità di accesso e un link da cui scaricare materiali di supporto alla visita nel Bene, a cura dell’Ufficio Affari Culturali FAI. Gli stessi materiali, che non saranno più distribuiti in formato cartaceo, saranno accessibili in loco su supporti digitali grazie a un QR Code scaricabile direttamente in biglietteria.

L’accesso alla biglietteria, al bookshop e ai locali di servizio sarà permesso a un visitatore o a un nucleo famigliare alla volta; nei negozi FAI i clienti dovranno indossare la mascherina, e saranno a disposizione guanti monouso, qualora fossero preferiti all’igienizzazione delle mani. Si invita inoltre a effettuare gli acquisti con carte di credito e bancomat, per ridurre lo scambio di carta tra personale e visitatori. L’accesso è vietato a chi abbia una temperatura corporea superiore a 37.5°.

www.giornatadelpanorama.it - www.fondoambiente.it

Info web

https://www.fondoambiente.it/eventi/giornata-del-panorama-a-villa-dei-vescovi

https://www.fondoambiente.it/giornata-del-panorama

Foto articolo - Villa dei Vescovi, Foto Mauro Ranzani,2011 © FAI - Fondo Ambiente Italiano

