Giornata del panorama: evento dedicato all’osservazione del paesaggio a Villa dei Vescovi

Domenica 13 settembre, in occasione della settima edizione della “Giornata del Panorama”, il FAI inviterà il pubblico a “guardarsi intorno” con attenzione e ad apprezzare con maggiore consapevolezza la bellezza dei paesaggi che si possono ammirare in nove suoi Beni in sette regioni – Castello e Parco di Masino a Caravino (TO), Villa Flecchia e Collezione Enrico a Magnano (BI), Podere Case Lovara a Punta Mesco, Levanto (SP), Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD), Orto sul Colle dell’Infinito a Recanati (MC), Bosco di San Francesco ad Assisi (PG), Baia di Ieranto a Massa Lubrense (NA), Saline Conti Vecchi ad Assemini (CA) e Batteria Militare Talmone a Punta Don Diego, Palau (SS) – a cui si aggiunge l’ Oasi Zegna a Trivero (BI), grande progetto di valorizzazione ambientale e sociale voluto da Ermenegildo Zegna e patrocinato dal FAI.

Una manifestazione, dunque, dedicata ai panorami da osservare, conoscere ed esplorare a partire dai Beni del FAI, intesi come veri e propri “fulcri” dei sistemi territoriali nei quali sono inseriti e con cui intrattengono una stretta relazione fatta di storie, cultura, luoghi, tradizioni e persone: un progetto di sviluppo armonico di territori e comunità che la Fondazione sta promuovendo da anni e a cui anche in questa occasione vuole dare risalto, mostrando, spiegando e invitando il pubblico a visitare quanto di prezioso offrono i dintorni dei suoi Beni. Non solo: la “Giornata del Panorama” offrirà anche l’opportunità di focalizzare lo sguardo sui panorami all’interno dei Beni del FAI, che con i loro grandi spazi aperti - parchi, giardini, broli, etc. - sono essi stessi splendidi angoli di paesaggio storico conservato e valorizzato che hanno molto da raccontare.

Durante la giornata sono in programma attività ricreative e di piacevole svago, ma anche e soprattutto attività culturali, con passeggiate e visite guidate che avranno come protagonista indiscusso il patrimonio di ambiente e paesaggio dentro e fuori questi siti, fatto di mare, monti, borghi, campi coltivati, parchi, boschi e aree naturalistiche ricche di flora e di fauna. Una vera e propria immersione in dieci affascinanti panorami con peculiarità uniche, che potranno essere guardati “da lontano” ma anche scoperti “da vicino” seguendo, se lo si vorrà, gli itinerari guidati e non che verranno suggeriti e che toccheranno i principali luoghi di interesse di ciascun territorio. Per partecipare all’evento è obbligatoria la prenotazione da effettuare tramite il sito www.giornatadelpanorama.it, dove sarà possibile consultare il programma completo, con orari e costi delle attività.

In caso di maltempo alcune iniziative potrebbero essere annullate o svolgersi in forma ridotta.

La giornata a villa dei Vescovi

La “Giornata del Panorama” 2020 non poteva non toccare Villa dei Vescovi , raffinata villa di inizio Cinquecento intimamente legata al paesaggio dei Colli Euganei che la circonda e che si riflette in modo originale e armonioso negli affreschi dei suoi ambienti, opera del pittore fiammingo Lambert Sustris, in una perfetta fusione tra natura, arte e architettura. L’evento sarà quindi occasione per scoprire lo straordinario scenario naturale – ancora intatto – visibile dalle logge, ma anche la Villa stessa vista dal territorio circostante. Alle ore 11, 12, 16 e 17 si svolgeranno speciali visite guidate di taglio storico-naturalistico che si concluderanno nel brolo antico, dove verranno approfonditi aspetti botanici e verrà dato risalto non solo a come si presenta oggi il parco ma anche all’antica anima rurale della dimora ideata dal nobiluomo e umanista appassionato Alvise Cornaro.

La “Giornata del Panorama” 2020 a Villa dei Vescovi si svolge con il Patrocinio di Regione del Veneto, Provincia di Padova e Comune di Torreglia.

Per il triennio 2018-2020 le attività di valorizzazione di Villa dei Vescovi sono sostenute da Epta, azienda già vicina al FAI da molti anni e conosciuta sul territorio grazie ai suoi marchi Costan ed Eurocryor.

Un ringraziamento speciale a Fondazione Zegna che è partner della settima edizione della “Giornata del Panorama”.

Il calendario degli Eventi nei Beni FAI 2020 è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al prezioso contributo di FinecoBank, realtà leader nel trading online e nel Private Banking main sponsor del progetto.

Grazie anche a Pirelli che conferma per l’ottavo anno consecutivo la sua storica vicinanza al FAI, Golia Herbs che rinnova nel 2020 il suo sostegno agli eventi verdi e Nespresso nuovo importante sponsor della Fondazione.

Prenotazioni obbligatorie

Per partecipare alla giornata del panorama è obbligatoria la prenotazione.

Per informazioni su programma e orari di apertura dei Beni, costi e prenotazioni: https://www.fondoambiente.it/eventi/giornata-del-panorama-a-villa-dei-vescovi

N.B. Il programma degli appuntamenti può subire variazioni.

In caso di maltempo alcune iniziative potrebbero essere annullate o svolgersi in forma ridotta.

***

Modalità di visita in sicurezza all’interno dei beni del FAI

Per consentire al pubblico di visitare i Beni nella massima sicurezza, il FAI si è preoccupato di garantire il pieno rispetto dei principi definiti dal Governo a partire dal mantenimento della distanza interpersonale o fisica. In tutti i Beni la visita sarà contingentata per numero di visitatori e, ove possibile, organizzata a “senso unico” per evitare eventuali incroci. Le stanze più piccole e quelle che non permettono un percorso circolare saranno visibili solo affacciandosi; le porte saranno tenute aperte onde ridurre le superfici di contatto. Sarà d’obbligo indossare la mascherina per tutta la durata della visita. Saranno inoltre a disposizione dispenser con gel igienizzante sia in biglietteria che nei punti critici lungo il percorso.

Il giorno precedente l’appuntamento, i partecipanti riceveranno una mail con le indicazioni sulle modalità di accesso e un link da cui scaricare materiali di supporto alla visita nel Bene, a cura dell’Ufficio Affari Culturali FAI. Gli stessi materiali, che non saranno più distribuiti in formato cartaceo, saranno accessibili in loco su supporti digitali grazie a un QR Code scaricabile direttamente in biglietteria.

L’accesso alla biglietteria, al bookshop e ai locali di servizio sarà permesso a un visitatore o a un nucleo famigliare alla volta; nei negozi FAI i clienti dovranno indossare la mascherina, e saranno a disposizione guanti monouso, qualora fossero preferiti all’igienizzazione delle mani. Si invita inoltre a effettuare gli acquisti con carte di credito e bancomat, per ridurre lo scambio di carta tra personale e visitatori. L’accesso è vietato a chi abbia una temperatura corporea superiore a 37.5°.

Ingressi e orari di visite

Visite : ore 11, 12, 16 e 17

Ingressi solo Parco : intero 5 euro; ridotto (6-18 anni) e studenti fino a 25 anni 3 euro; Iscritti FAI gratuito

Ingressi con visita libera alla Villa : intero 11 euro; ridotto (6-18 anni) e studenti fino a 25 anni 4 euro; Iscritti FAI gratuito

Ingressi con visita guidata alla Villa : intero 20 euro; ridotto (6-18 anni) e studenti fino a 25 anni 10 euro; Iscritti FAI 6 euro

Per ulteriori informazioni: www.fondoambiente.it; www.oasizegna.com

Info web e prenotazioni

https://www.fondoambiente.it/eventi/giornata-del-panorama-a-villa-dei-vescovi