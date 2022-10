Giornata Nazionale de I Parchi Letterari, tutti gli appuntamenti sui colli Euganei

Nel centenario della promulgazione della prima “Legge sul Paesaggio” ispirata da Benedetto Croce, la giornata dei Parchi Letterari è arrivata alla sua ottava edizione. Ed è proprio al paesaggio che sono dedicate molte pagine delle opere che si possono leggere nelle targhe del Parco letterario Francesco Petrarca e dei Colli Euganei.

Gli eventi

In occasione di questa festa nazionale, sabato 22 ottobre alle ore 10 verrà inaugurata una targa dedicata ad Antonio Fogazzaro nel comune di Rovolon, mentre il 23 ottobre 2022 ore 9 ci si sposterà nel comune di Torreglia per una passeggiata tra natura e poesia sul colle della Mira a cura della cooperativa Aperdifiato.

La cultura

«La strada poetica dei Colli Euganei fa tappa anche a Rovolon, con la 39esima targa letteraria e con un nome come quello di Antonio Fogazzaro che ha ambientato molte scene dei suoi romanzi nel nostro territorio» dice Claudia Baldin, presidente del Parco Letterario Petrarca. «L'idea è quella di creare un'offerta turistica e culturale, secondo i parametri di qualità e sostenibilità in coerenza con il Piano di azione per il turismo sostenibile elaborato a Johannesburg nel 2002, con la Convenzione Europea del Paesaggio e con le Convenzioni Unesco finalizzate alla salvaguardia, alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio culturale (materiale e immateriale), naturale e delle espressioni della diversità culturale».

Turismo culturale

«Siamo lieti di entrare in questo progetto che ben si inserisce nella strategia intrapresa dall’amministrazione comunale di valorizzazione del territorio, posando questa targa proprio in uno dei tanti sentieri che abbiamo promosso, grazie alla collaborazione con le associazioni del Cai e degli Alpini, di concerto con il Parco Regionale dei Colli Euganei e siamo certi che sarà un’ulteriore possibilità per le nostre imprese per creare un’ottima offerta di turismo culturale accanto a quello legato all’outdoor» prosegue Davide Cristofanon, assessore al turismo del comune di Rovolon.

I progetti e le idee

«Da anni ormai collaboriamo con tanti operatori turistici occupati nel settore outdoor, bici, trekking e barca che integrano le loro offerte a quelle della valorizzazione del territorio grazie alla letteratura» prosegue la Baldin. «La cooperativa A perdifiato è composta da un gruppo di giovani amanti della natura e innamorati in particolar modo del Parco Regionale dei Colli Euganei» esordisce Stefano Benetton, una delle guide ambientali escursionistiche che animano il territorio con le loro attività. «Presentiamo una formazione legata al mondo della natura, con competenze diverse che mettono a servizio di tutti. Negli anni abbiamo acquisito esperienza sul territorio, conoscendolo meglio, sviluppando idee, attività e progetti che ci hanno spinto ad impegnarci per una realtà che viva in sinergia con l’ambiente in uno stile amichevole».

Un patrimonio da tutelare e salvaguardare

Stanislao de Marsanich, presidente dei “Parchi Letterari”: «Oggi più che mai desideriamo che il lettore disponga di una chiave di lettura che stimoli la visita di luoghi altrimenti considerati solo per il loro panorama: un viaggio reso reale e attuale dall'incontro con personaggi viventi che introducono a un racconto inseparabile dalla località che li ospita. Ma è innanzitutto la consapevolezza da parte di una Comunità del proprio patrimonio materiale e immateriale, della storia, delle tradizioni e delle peculiarità della filiera agroalimentare, l’elemento fondamentale nel lavoro di tutela e salvaguardia del patrimonio paesaggistico. La difesa sociale più avanzata è proprio quella culturale, strumento di sopravvivenza non solo per gli endemismi ma anche per le identità locali».

Programma

Sabato 22 ottobre ore 10 inaugurazione targa letteraria comune di Rovolon

Ore 10 incontro presso Country House il Bucaneve, alloggio e ristorante, via Belvedere, nr. 15, Rovolon (*)

Dopo i saluti dell’Assessore al Turismo del Comune di Rovolon, Davide Cristofanon, Claudia Baldin e Paolo Gobbi, presidente e vicepresidente del Parco Letterario Petrarca, introdurranno l’autore e il testo scelto per la targa. A seguire Daniela Degregori e Silvia Graziani che si occupano per il comune della promozione turistica del territorio, faranno una panoramica del grande lavoro svolto per la creazione e mappatura dei sentieri di Rovolon.

Al termine di questo momento introduttivo, ci si sposta a piedi al Sentiero dei Carabinieri, luogo in cui la targa è stata posata per la sua inaugurazione ufficiale.

(*) in caso di maltempo l’evento sarà solo al chiuso e si sposterà presso Sala Polivalente c/o Centro Culturale “A.Pettenella” Piazza G.Marconi n. 23 - Località Bastia (a fianco della Sede Municipale)

Per informazioni sull’evento info@parcopetrarca.com

Note pratiche:

*chi volesse poi proseguire sul sentiero dei Carabinieri (facoltativo e non è sotto la responsabilità dell’ente organizzante) può trovare qui le indicazioni utili https://www.comune.rovolon.pd.it/sentieri

*chi volesse poi tornare a mangiare al ristorante Bucaneve è gradita la prenotazione al numero 049.9900070 https://www.ilbucaneve.it/

*la passeggiata dal Bucaneve alla targa è su sentiero sterrato e prato, si consigliano scarpe comode.

Domenica 23 ottobre ore 9 tra natura e poesia Colle della Mira Torreglia

Escursione letteraria “Cantiamo Torreglia sul colle della Mira”

Il Parco Letterario® Francesco Petrarca e dei Colli Euganei e la Cooperativa di guide naturalistico-ambientali A perdifiato, sono lieti di invitarvi ad una escursione letteraria addirittura in un “luogo di poeti” in cui “tutto all’intorno avvince il poeta”, come lo definisce Nicolò Tommaseo. Stiamo parlando di uno dei luoghi più suggestivi dei Colli Euganei, nel cuore di Torreglia. Verremo sicuramente anche noi avvinti dalla bellezza di questo percorso tra natura, storia e poesia: lasciando la parte più moderna di questo comune, iniziamo l’ascesa della Mira accompagnati dalle parole di alcuni autori che sono stati innamorati di questi luoghi e che li hanno descritti nelle loro opere, dandoncene una visione molto intima. Arriviamo così all'antica chiesa di San Sabino ed all'eremo di San Luca, collocati in posizione panoramica da cui potremo ammirare il paesaggio. La discesa sarà invece nella contrada Vallorto fino al Castelletto, un antico fortilizio oggi residenza privata… con una sorpresa finale! La famiglia Todeschini Lovisatti che oggi vi abita apre le porte del complesso monumentale per la comunità di Torreglia, per celebrare un momento di condivisione di questa data che storicamente celebrava la fine dei raccolti, ma siamo invitati anche noi della passeggiata letteraria!

Iscrizione obbligatoria:

info@aperdifiato.com oppure 333 6549391

Quota di partecipazione: adulti 7 euro, ragazzi 8-17 anni 4 euro, bambini 0-7 anni gratis.

4.5 k, 150 metri di dislivello positivo

Difficoltà: ?????

Orario di ritrovo: 9, con partenza a seguire. Conclusione alle 11.15 circa.

Punto di ritrovo: Parcheggio di via Vittorio Veneto, Torreglia. Per Google Maps: https://goo.gl/maps/3iF2BjZ6kJbFLT4S9

