Giornata mondiale della prematurità, la beneficenza al Centro Commerciale Ipercity

Come ogni anno Ipercity sostiene l’Associazione Pulcino per la Giornata mondiale della Prematurità, che viene festeggiata il 17 novembre in tutto il mondo.

Proprio per diffondere la consapevolezza su questa importante tematica, sabato 19 novembre si terrà l’annuale raccolta fondi nella galleria del Centro, dove l’Associazione, a fronte di una donazione, regalerà un giacinto viola, colore simbolicamente legato al tema della prematurità.

«Sono più di 30mila i bambini che ogni anno nascono prematuri nel nostro paese. Per questo motivo siamo felici di supportare l’Associazione Pulcino e ringraziamo anticipatamente chi vorrà con noi fare un gesto in supporto del loro operato, per tutti quei bambini che nascono prematuri e le loro famiglie» dichiara Serena Galvan, Direttrice del Centro Commerciale Ipercity.

L’Associazione Pulcino, che ha sede all’interno del Centro Commerciale Ipercity, si occupa dal 1996 dei bambini nati prematuri e delle loro famiglie, collaborando con i reparti di terapia intensiva neonatale del Veneto.

Ogni anno Ipercity sostiene l’Associazione Pulcino con varie iniziative, tra cui il supporto per la tradizionale raccolta fondi. Per l’occasione, e per sottolineare l'importante ricorrenza, la galleria del Centro sarà decorata con grandi fiocchi di colore viola.

«Oltre alle tante iniziative, quest'anno l’Associazione Pulcino promuove l'illuminazione virtuale, diffondendo nei canali social una grande ondata viola per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica, affinché vengano messe in atto le misure più idonee perché ogni bambino che nasce prematuro in Veneto, in Italia, in Europa e nel mondo, possa essere seguito e sostenuto nel suo sviluppo psicofisico ed avere la miglior possibilità di vivere una vita felice e sana» sostiene Elisabetta Ruzzon, Presidente dell'Associazione Pulcino.

L’OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha riconosciuto nel 17 novembre la giornata dedicata a questo tema: solo in Italia oltre il 5% delle nascite, parliamo di 23mila neonati, avviene prima del termine; bambini che nascono anche al quinto mese e che hanno bisogno, per sopravvivere, di cure importanti e continuative.

Per maggiori informazioni Giornata Mondiale della prematurità - Ipercity