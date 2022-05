Una giornata settecentesca a Villa Molin con i tableau vivant di Esprit Libre

La magia degli abiti sontuosi ricchi di trine e merletti animerà per un giorno Villa Molin. Sotto la volta affrescata, tra gli stucchi, tra i salotti e tra i viali del parco torneranno a rivivere i fasti del '700. A Villa Molin sarà possibile ammirare il Gruppo storico Esprit Libre 700 che, con tableau vivant arricchirà le visite guidate trasportandovi in un’altra dimensione, sarete catapultati nei fasti del 700 e potrete ammirare il trascorrere di una giornata tipica della vita dei nobili veneziani in una vacanza estiva.

Nel boudoir verrà ricreata la scena di vestizione e toelettatura di una dama del XVIII secolo. La mezzo soprano Elena Laviano eseguirà un repertorio barocco nel salone al piano nobile della villa. Villa Molin deve il suo nome all’ambasciatore della Repubblica Veneta Nicolò Molin, che nel 1597 commissionò al celebre architetto Vincenzo Scamozzi la progettazione della sua splendida villa di campagna.

Il genio di Vincenzo Scamozzi ha plasmato una villa di grande rigore formale e coerenza geometrica. I sui nitidi volumi si stagliano sullo sfondo dei colli Euganei e si specchiano su Canale Battaglia con monumentale eleganza. Lo spettacolare interno è uno scrigno di opere d'arte, dove rinascimento, barocco e neoclassicismo convivono armoniosamente.

Il gruppo Esprit Libre 700, nasce da un gruppo di appassionati di questo periodo storico, il 18 esimo secolo, caratterizzato da sfarzo, bellezza x l’arte , spensieratezza, dai dipinti, dalla maestosita’ delle ville palladiane e non, che caratterizzano il nostro territorio, è proprio per questo che il gruppo con le sue performance crea in queste ville un’atmosfera speciale, portandole agli antichi fasti di un tempo, creando spesso nel visitatore stupore e magia catapultandolo nel glorioso passato della Serenissima Repubblica di San Marco.

Informazioni e contatti

Apertura ore 10.30-18 visita guidata ore 11.00 – 15.00 – 15.30 – 16.30.

ore 11.30 VESTIZIONE E TOILETTE DI UNA DAMA

ore 13 LE DAME GUSTANO IL PIC NIC NEL PARCO

ore 16 ESIBIZIONE DELLA MEZZOSOPRANO ELENA LAVIANO

BIGLIETTI:

INTERO CON VIDEOGUIDA: 12 euro

INGRESSO CON VISITA GUIDATA: 15 euro

RIDOTTO: 8 euro dagli 8 ai 15 anni

GRATUITO fino ai 7 anni

Il parcheggio è interno per tutti gli ospiti. Info: 333 2557510.