“Dadi with friends - Books edition” in Fiera, la bellezza della diversità nella giornata della sindrome di Down

In occasione della giornata nazionale delle persone con sindrome di Down, la Fondazione Vite vere Down Dadi propone uno spettacolo per raccontare, attraverso parole, musica ed immagini, la bellezza della diversità.

Scarica la locandina dello spettacolo

Sul palco Matteo Bussola, Enrico Galiano, Guido Marangoni e gli attori della compagnia teatrale Down Dadi, accompagnati dalle musiche di Nicola De Agostini.

Evento realizzato in collaborazione con il festival culturale “La fiera delle parole“ ed il Comune di Padova.

I biglietti sono acquistabili in prevendita tramite il circuito Eventbrite.

Il ricavato viene devoluto ai progetti sostenuti dalla Fondazione Vite vere Down Dadi onlus.

Dove e quando

Appuntamento al padiglione 11 Fiera di Padova, via Niccolo’ Tommaseo, 59, lunedì 5 ottobre alle 20.45.

Biglietti

Biglietto unico 12 euro + 2,01 euro prevendita

Per informazioni

Fondazione Vite vere Down Dadi

email info@fondazionevitevere.it

sito www.fondazionevitevere.it

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-dadi-with-friends-books-edition-121161949653

