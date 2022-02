La giornata nazionale contro lo spreco alimentare al mercato coperto di Campagna amica Padova

La cucina degli avanzi dalle tradizioni contadine sarà protagonista domani, sabato 5 febbraio, al Mercato Coperto di Campagna Amica Padova in via Vicenza 23, e negli agriturismi di Terranostra della nostra provincia in occasione della Giornata nazionale di prevenzione contro gli sprechi alimentari, con il contributo della Camera di Commercio di Padova.

Il cibo che resta dopo pranzi e cene rappresenta una fetta rilevante degli sprechi alimentari che possono essere combattuti con la riscoperta dei piatti del giorno dopo che valorizzano gli avanzi e aiutano a conservare e trasmettere le tradizioni culinarie del passato alle nuove generazioni.

Durante la giornata i cuochi contadini di Terranostra prepareranno dal vivo, al Mercato Coperto di Campagna Amica Padova, le ricette della nonna basate su una tradizione del recupero anti spreco in grado di esaltare sapori e fantasia nel segno del risparmio e della sostenibilità, realizzate con il contributo della Camera di Commercio di Padova e disponibili anche sui canali social di Campagna Amica Padova e Coldiretti Padova oltre che sul sito web padova.coldiretti.it.

SCARICA QUI LE PRATICHE RICETTE ANTISPRECO PROPOSTE DAL CUOCHI CONTADINI DI TERRANOSTRA PADOVA

«È la cultura del riciclo – spiega Diego Scaramuzza presidente nazionale e regionale di Terranostra – insita nelle famiglie agricole dove la convivialità a tavola è espressione anche del rispetto per i prodotti serviti, frutto dell’impegno nel coltivarli. Da questo principio – aggiunge Scaramuzza - i menù si sono arricchiti di nuove proposte: come gnocchi e budino di pane raffermo e di altre più antiche come la “pinza”, la “sopa” con le croste. La modalità del recupero è l’esaltazione della sostenibilità come pure la valorizzazione della fantasia culinaria».

Per l’appuntamento verrà diffuso l’esclusivo focus della Coldiretti su “Le nuove vite del pane”, cibo simbolico nella lotta allo spreco che è un sacrilegio buttare e per questo sono nate molteplici ricette per recuperarlo. Nel menu degli agriturismi di Terranostra è stato inserito per celebrare la giornata un piatto realizzato proprio con il pane raffermo.

