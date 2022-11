Giornata internazionale contro la violenza alle donne 2022, tutte le iniziative a Padova

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 14/11/2022 al 04/12/2022 Orario non disponibile

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza alle donne, istituita dall'Onu il 25 novembre, il Comune di Padova, che da sempre sostiene e protegge le donne vittime di violenza, aderisce ad alcune iniziative di sensibilizzazione e informazione.

Programma

Dal 2 2 al 30 novembre viene esposto, sulla Loggia della Gran Guardia, uno striscione con la scritta "25 novembre - Giornata internazionale contro la violenza sulla donna".

viene esposto, sulla Loggia della Gran Guardia, uno striscione con la scritta "25 novembre - Giornata internazionale contro la violenza sulla donna". Dal 21 al 25 novembre vengono illuminate di colore arancione la Torre dell’Orologio di piazza dei Signori e la Torre del Palazzo della Ragione.

Venerdì 25 novembre

dalle ore 9.30 alle 1 4 - piazza delle Erbe

La Federazione delle Donne per la pace nel mondo allestisce un punto informativo.

- piazza delle Erbe La allestisce un punto informativo. dalle ore 10 alle 17 - Liston davanti a Palazzo Moroni

Il Centro Veneto Progetti Donna - Centro Antiviolenza e la Croce Rossa Italiana allestiscono un punto informativo sui servizi rivolti alle donne vittime di violenza.

- Liston davanti a Palazzo Moroni Il e la allestiscono un punto informativo sui servizi rivolti alle donne vittime di violenza. alle ore 1 7 - Liston davanti a Palazzo Moroni

La Cgil organizza un flash mob.

- Liston davanti a Palazzo Moroni La organizza un flash mob. dalle ore 10 alle 18 - Palazzo Moroni

Esposizione di opere delle studentesse e degli studenti della scuola Todesco - VIII Istituto comprensivo Volta.

Sabato 26 novembre

dalle ore 8 alle 16 - Liston davanti a Palazzo Moroni

L’ Associazione Medici in Strada , in collaborazione con il Centro Veneto Progetti Donna , allestisce un punto informativo.

- Liston davanti a Palazzo Moroni L’ , in collaborazione con il , allestisce un punto informativo. alle ore 10.30 - davanti alla targa nel cortile pensile di Palazzo Moroni

L’Associazione Casa delle donne organizza un momento di commemorazione in ricordo delle vittime di violenza.

In collaborazione con il Centro Veneto Progetti Donna – Centro Antiviolenza vengono promosse:

Campagna di affissioni “Centro antiviolenza un luogo sicuro” sia sui social sia tramite il canale delle pubbliche affissioni con l’obiettivo di offrire una prima informazione rispetto alla metodologia di lavoro dei Centri antiviolenza.

Campagna di informazione “Attacca la violenza”che consiste nella stampa di adesivi contenenti il Numero Verde 800 81 46 81 del Centro antiviolenza da attaccare in spazi riservati, come ad esempio bagni, camerini, spogliatoi, ecc., all’interno di esercizi commerciali o altri spazi pubblici.

Campagna di sensibilizzazione “Per molte donne la violenza è pane quotidiano”, che consiste nella stampa di 20.000 sacchetti del pane con il messaggio “Per molte donne la violenza è pane quotidiano. Se hai bisogno di aiuto chiama il Centro Antiviolenza 800 81 46 81” che i negozi utilizzeranno per la vendita del pane.

L'Assessorato alle politiche di genere e pari opportunità aderisce alla campagna nazionale "Posto occupato", promossa dall'associazione Lottodiognimese, esponendo, il 25 novembre, in ogni sede comunale (Palazzo Moroni, Palazzi Gozzi e Sarpi, sedi dei Quartieri, Centro Culturale Altinate/San Gaetano) alcune sedie con un drappo rosso e un volantino informativo della campagna, in ricordo delle donne che non possono più essere al loro posto perché vittime di violenza e di uccisioni.

Sul profilo Instagram @comunepadova vengono pubblicati contenuti dedicati alla giornata.

Tutte le associazioni e i cittadini sono invitati a contribuire pubblicando sul proprio profilo foto e frasi sul tema, taggando @comunepadova; il Comune potrà così ricondividere i post sul profilo istituzionale.

Mostre

Dal 14 al 20 novembre - cortile pensile di Palazzo Moroni

L' associazione Toponomastica femminile , in collaborazione con l'assessorato alla Cooperazione Internazionale e Pace del Comune di Padova promuove la mostra “Le Nobel per la Pace”.

- cortile pensile di Palazzo Moroni L' , in collaborazione con l'assessorato alla Cooperazione Internazionale e Pace del Comune di Padova promuove la mostra “Le Nobel per la Pace”. Dal 1 7 al 30 novembre - via Barbarigo, 83

L' associazione Artemisia promuove l’esposizione collettiva "Il colore rosso" - volantino

- via Barbarigo, 83 L' promuove l’esposizione collettiva "Il colore rosso" - Dal 18 novembre al 4 dicembre - Spazio 35 del Centro Culturale Altinate/San Gaetano

?Il Gruppo Polis promuove la mostra "Il mio sguardo" di Augusta Parizzi. Approfondimento

Spettacoli

Martedì 22 novembre , alle ore 21 - Auditorium del Centro Culturale Altinate/San Gaetano

Il Gruppo Polis presenta "Roserosseperte" di Alberto Riello. Aprofondimento

, alle ore 21 - Auditorium del Centro Culturale Altinate/San Gaetano Il presenta "Roserosseperte" di Alberto Riello. Venerdì 25 novembre, alle ore 18 - La forma del libro in via Carmine, 6

L'associazione MetaArte, in collaborazione con Progetto Tiresia, organizza un reading teatrale “Come una melagrana”. Approfondimento

Convegni

Dal 18 al 20 novembre , dalle ore 9 alle ore 13 - Sala Consiglio di Palazzo Santo Stefano di Padova in piazza Antenore

L' associazione Toponomastica femminile organizza il convegno “Strada sicura. Sguardi di genere”. Volantino

, dalle ore 9 alle ore 13 - Sala Consiglio di Palazzo Santo Stefano di Padova in piazza Antenore L' organizza il convegno “Strada sicura. Sguardi di genere”. Martedì 22 novembre , alle ore 18 - Villa Bassi Rathgeb di Abano Terme (PD)

Il Lions Club Abano Terme Gaspara Stampa organizza il convegno “Violenza sulle donne: un fenomeno complesso”.

, alle ore 18 - Villa Bassi Rathgeb di Abano Terme (PD) Il Lions Club Abano Terme Gaspara Stampa organizza il convegno “Violenza sulle donne: un fenomeno complesso”. Mercoledì 23 novembre , ore 17.30 - Sala Anziani di Palazzo Moroni

Fidapa BPW Italy organizza il convegno "Uguaglianza di genere nel diritto contemporaneo". Volantino

, ore 17.30 - Sala Anziani di Palazzo Moroni organizza il convegno "Uguaglianza di genere nel diritto contemporaneo". Venerdì 25 novembre, alle ore 9 - Spazio 35 del Centro Culturale Altinate/San Gaetano

Il Gruppo Polis organizza il convegno “Attraverso gli occhi della delle donne”, ricerca e arte per esplorare il fenomeno della violenza di genere. Approfondimento

Incontri

Domenica 20 novembre , alle ore 10 in via Barbarigo, 83

L' Associazione MetaArte organizza l'incontro "A mano libera". Volantino

, alle ore 10 in via Barbarigo, 83 L' organizza l'incontro "A mano libera". Martedì 29 novembre, alle ore 18.30 - Sala Ferrazza, via Boccaccio, 80

L’Associazione Lottodiognimese organizza l'incontro “Donne Fotografe - Donne artiste, nonostante tutto”. Volantino

Per informazioni

Ufficio pari opportunità - Gabinetto del Sindaco

telefono 049 8205210

email pariopportunita@comune.padova.it

Info web

https://www.padovanet.it/evento/giornata-internazionale-contro-la-violenza-alle-donne-2022

Foto articolo da https://www.padovanet.it/evento/giornata-internazionale-contro-la-violenza-alle-donne-2022