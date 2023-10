"Giornata delle Ville Venete", tutti gli appuntamenti della seconda edizione a Padova

L’Associazione per le Ville Venete (AVV) presieduta da Isabella Collalto de Croÿ in collaborazione e grazie al sostegno di IRVV Istituto Regionale Ville Venete presieduto dal prof. Amerigo Restucci, propongono al pubblico la seconda edizione della Giornata delle Ville Venete che si terrà il 21 e il 22 ottobre 2023.

La Giornata, che l’anno scorso ha visto la partecipazione di oltre 12.000 persone, quest’anno aggiunge al format consolidato (vivere la Villa Veneta attraverso delle esperienze) alcune interessanti novità.

Collocate tra le regioni del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia, sono 70 le ville che aderiscono alla Giornata nel week-end del 21 e 22 ottobre, con una proposta di oltre 120 esperienze, organizzate per nuclei tematici: Heritage (visita al patrimonio culturale); Green (attività outdoor legate al tema della sostenibilità); Family (esperienze pensate per la famiglia); Wine and Food (degustazioni); Dream (soggiorni). Ai quali quest’anno si aggiunge la proposta GenZ dedicata alla Generazione Zeta, nonché la macro-area tematica dedicata al benessere, il Well being, che segna anche la rotta del convegno del 21 ottobre.

Aperto al pubblico con prenotazione obbligatoria, il Convegno titola “Le Ville Venete al centro del benessere - [Ri]connessioni di futuro” si terrà nell’Abbazia benedettina di Santa Bona a Vidor, nel trevigiano.

La Villa Veneta incarna valori di imprescindibile attualità: lo slow living, il well being, il green, la sostenibilità, il turismo di prossimità, l’eccellenza enogastronomica a Chilometro Zero, il soggiorno esclusivo, l’incontro con i proprietari, talvolta eredi diretti dei nobili patrizi che fecero costruire i loro palazzi veneziani in terraferma… solo per citare alcuni dei punti forti della vocazione della Villa costruita al tempo della Serenissima e che oggi sono invece principale mission strategica nelle politiche climatiche, economiche e sociali.

L’evento è patrocinato dal Ministero della Cultura, dall’Agenzia Nazionale del Turismo, dalla Regione del Veneto e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia

Villa: Villa Molin

Titolo: “Rivive il XVI secolo a Villa Molin, Domenica”

Descrizione: A Villa Molin rivivrà il tardo Cinquecento, il secolo in cui nacquero le ville Venete. Il gruppo storico culturale Patrizi Veneti vi accoglierà con i loro splendidi costumi per raccontarvi la storia della Villa. Sarà un viaggio attraverso 4 secoli di storia e arte: Rinascimento, Barocco e Neoclassicismo hanno lasciato un segno indelebile in Villa Molin, La visita si concluderà nel salone affrescato dove la splendida voce del soprano Veronica Rampado eseguirà delle arie settecentesche.

Titolo: “Visita serale con esibizione di un soprano”

Descrizione: Visita guidata serale a villa e parco che inizierà al tramonto e si concluderà con le luci della sera. Visiterete una villa perfettamente conservata rispetto al progetto originale di Vincenzo Scamozzi del 1597 che vi farà fare un viaggio nel tempo. La villa avrà un'illuminazione scenografica per l'evento. Il soprano lirico Veronica Rampado eseguirà alcune arie settecentesche.

Link: https://www.giornatavillevenete.it/villa-molin-visita-serale-con-esibizione-di-un-soprano/

Titolo: “Villa Molin per le scuole e per i ragazzi”

Descrizione: Speciale visita guidata dedicata alle scuole e ai ragazzi: le guide racconteranno il contesto storico, artistico e geografico della villa: racconteranno la storia della villa e delle famiglie che l'hanno posseduta, del suo importante architetto, Vincenzo Scamozzi, del fiume che porta alla villa, del parco e della natura che circonda la villa

Link: https://www.giornatavillevenete.it/villa-molin-per-le-scuole-e-i-ragazzi/

Titolo: “Visita congiunta a Villa Giusti e villa Molin”

Descrizione: A ricordo dell’armistizio della prima guerra mondiale si terrà una visita congiunta a Villa Giusti e Villa Molin. Le due ville verranno aperte per raccontarvi la loro storia in una visita coordinata: un evento unico che vi permetterà di conoscere ed apprezzare due splendide dimore, ubicate a poca distanza tra loro, legate da vicende storiche e intrecci familiari. Gli esperti vi condurranno alla scoperta della storia e dell’architettura passando dall’emozione di visitare il luogo dove è stato piantato il seme della pace mondiale, il 3 novembre 1918, per giungere poi ad “assaporare” le suggestioni di Villa Molin, ancor oggi esempio di straordinaria architettura cinquecentesca.

Link: https://www.giornatavillevenete.it/villa-molin-villa-giusti-visita-congiunta/

Villa: Villa Selvatico

Titolo: “Visita audioguidata”

Villa Selvatico ed il suo Giardino Termale saranno visitabili in autonomia tramite la visita audioguidata attraverso il semplice utilizzo del proprio smartphone, accompagnati tappa dopo tappa, audio dopo audio, tra miti, storia, arte, acqua termale e natura secolare. Il visitatore potrà inoltre intrattenersi presso la caffetteria Selvatico.

Link: https://www.giornatavillevenete.it/villa-selvatico-giardino-termale-visita-audioguidata/

Titolo: Visita guidata

Villa Selvatico ed il suo Giardino Termale saranno visitabili con guide professioniste dedicate con più turni al mattino e al pomeriggio attraverso tra miti, storia, arte, acqua termale e natura secolare. Il visitatore potrà inoltre intrattenersi presso la caffetteria Selvatico.

Link: https://www.giornatavillevenete.it/villa-selvatico-giardino-termale-visita-guidata/

Titolo: Ottobre rosso

Dopo l’appuntamento estivo dedicato ai vini bianchi, i vignaioli euganei presentano ora al pubblico i loro vini rossi. I rossi di assaggio saranno accompagnati da ottima musica e intrattenimento gastronomico.

Link: https://www.giornatavillevenete.it/villa-selvatico-ottobre-rosso/

Villa: Villa Roberti

Città: Brugine

Titolo: Yoga della Felicità

Immersi nell’armonia del Parco o degli ambienti della Barchessa, alla ricerca di un naturale Benessere: a momenti di distensione e potenziamento muscolare si alternano meditazione ed esercizi di respirazione. L’istruttore si è formato con il maestro Iyengar in India e ha sviluppato una personale interpretazione che dona l’occasione di sperimentarsi nel silenzio. Tappetini forniti.

Link: https://www.giornatavillevenete.it/villa-roberti-yoga-della-felicita/

Titolo: Il Teatro Giardino

Passeggiando in un giardino crediamo di vedere solamente alberi e fiori. In realtà ogni giardino è molto di più per chi ha occhi per vederlo. Andiamo allora a passeggiare nel verde per assistere ad un vero e proprio spettacolo teatrale per vedere insieme ciò che da soli non avremmo mai immaginato. Per andare oltre le semplici evidenze e cogliere il racconto magico che ogni pianta sempre ci regala.

Titolo: Visita guidata alla Villa

Ad accompagnarvi alla scoperta della Villa la proprietaria che da anni vive il luogo in prima persona: custode della storia, degli aneddoti, dei segreti e delle curiosità legate al passato e al presente di questa dimora…

Titolo: Musica Maestro

Uno spettacolo in forma teatral-musicale per avvicinare alla musica i più giovani ed i meno appassionati, permettendo al pubblico un’esperienza di ascolto, di apprendimento e di divertimento attraverso una divertente presentazione dei brani: i musicisti“giocano” con il pianoforte, coinvolgono il pubblico in modo attivo, slegandosi dal programma di sala e dalla classica forma di un concerto.

Link: https://www.giornatavillevenete.it/villa-roberti-musica-maestro/

Titolo: Tra Musica e Poesia, concerto con aperitivo

Da Bach a Goethe, da Vivaldi a Casanova, da Zanzotto a Wagner: un flusso coinvolgente di poesia e musica, che intreccia le ispirazioni di diversi autori che si sono lasciati emozionare nei secoli dalle bellezze del Veneto. Al pianoforte il maestro Jozef F. Pjetri, voce narrante Giulia Bernardi. A seguire un aperitivo tra gli Affreschi.

Visita emozionale alle essenze del Parco, tra storia, miti ed esperienze zen, in compagnia del botanico Mirco Tugnoli, saggista e fotografo naturalista.

Link: https://www.giornatavillevenete.it/villa-roberti-tra-musica-e-poesia/

Villa: Castello del Catajo

Città: Battaglia Terme

Titolo: Il Castello del catajo e la cappellina degli imperatori

Un’opportunità per visitare con tour guidato il Castello del Catajo e la preziosa cappellina imperiale. Un’occasione unica per vedere un raro gioiello del neogotico solitamente chiuso al pubblico. Costruita nel 1838 per la visita degli Imperatori D’Austria è una delle più bizzarre costruzioni dell’800 italiano, fatta di legno colorato, dorature e cieli stellati. La partecipazione non prevede costi aggiuntivi al regolare biglietto di visita guidata.

Link: https://www.giornatavillevenete.it/castello-del-catajo-il-castello-e-la-cappellina-degli-imperatori/

Villa: Castello di San Pelagio

Città: Due Carrare

Titolo: I giardini del Vate

Breve visita di presentazione del Castello di San Pelagio, con il saluto della sua proprietaria Ricciarda Avesani. Partecipazione al gioco interattivo “I giardini del Vate”. Accompagnati dalle parole di D’Annunzio, scoprite il Castello di San Pelagio, risolvete prove ed enigmi, completate il vostro taccuino di viaggio e conquistate la libertà!

Link: https://www.giornatavillevenete.it/castello-di-san-pelagio-i-giardini-del-vate/

Villa: Casa dalla Francesca

Città: Casale di Scodosia

Titolo: Visita all’erbario

Visita alle 477 schede dell'Erbario, realizzato dalla Professoressa Noemi Tornadore dell'Università degli studi di Padova nel 2004. Commenti, aneddoti, spiegazioni a cura di Maria Dalla Francesca.

Link: https://www.giornatavillevenete.it/villa-casa-dalla-francesca-visita-dellerbario/

Villa: Villa Pesavento

Città: Padova

Titolo: Lettura in musica

Dopo una breve visita al piano terra della villa, nel giardino si terrà un incontro con il patologo forestale prof. Lucio Montecchio, che interpreterà brevi racconti del suo recente libro. Alla lettura, che guiderà il visitatore in una riflessione sul delicato rapporto tra uomini e piante, si alterneranno le musiche del cantautore Giorgio Gabbo.

Link: https://www.giornatavillevenete.it/villa-pesavento-lettura-in-musica/

Titolo: Dalla villa alla sua fattoria: passeggiata e attività per i bambini

Data Proposta: 21/10

La passeggiata inizia dal giardino della villa per poi passare nell' adiacente fattoria che conserva la tradizione della parte produttiva delle ville Venete. A conclusione, spuntino per adulti mentre i bambini partecipano ad un laboratorio con la lana delle pecore qui allevate.

Link: https://www.giornatavillevenete.it/villa-pesavento-dalla-villa-alla-sua-fattoria/

Villa: Villa Pisani Bolognesi Scalabrin

Città: Vescovana

Titolo: Giardinity 2023

“Sentire, Ascoltare, Conoscere e Godere nella Verde Bellezza”. Storia, Natura, Artigianato, Laboratori per bambini e Visite guidate nel parco, nella barchessa e nelle sale affrescate della Villa storica. Con la presenza e la complicità e la fantasia degli Espositori partecipanti, e l’interazione tra Natura e Arte, Giardinity consente il ritorno agli incontri culturali, e nel contempo di godere della natura e di ammirare le opere di abili artigiani.

Link: https://www.giornatavillevenete.it/villa-pisani-bolognesi-scalabrin-giardinity-autunno-2023/

Villa: Villa dei Vescovi

Città: Luvigliano di Torreglia

Titolo: Ingresso villa e parco con visita guidata

Villa dei Vescovi è un luogo ricco di storia, arte e con un rapporto molto particolare con il territorio in cui è immerso. Ogni stanza, ogni angolo sprigionano un fascino unico che potrete esplorare nella modalità che più vi aggrada. Potrete godervi un tour guidato, accompagnati dal personale della Cooperativa Didattica “Idee Verdi” e dallo staff FAI. Avrete inoltre accesso al nuovo spazio multimediale dove si racconta, con la voce narrante di Marco Paolini, il valore del paesaggio nel passato, nel presente e per il futuro. L’acquisto del biglietto consente l’accesso anche al Bistrò Villa dei Vescovi.

Link: https://www.giornatavillevenete.it/villa-dei-vescovi-visita-guidata/

Titolo: Ingresso villa e parco (visita in autonomia)

Villa dei Vescovi è un luogo ricco di storia, arte e con un rapporto molto particolare con il territorio in cui è immerso. Ogni stanza, ogni angolo sprigionano un fascino unico che potrete esplorare nella modalità che più vi aggrada. Potrete visitare in autonomia il solo parco oppure la Villa e il Parco insieme, con la speciale audioguida attivabile in biglietteria tramite QR code dedicato. Avrete inoltre accesso al nuovo spazio multimediale dove si racconta, con la voce narrante di Marco Paolini, il valore del paesaggio nel passato, nel presente e per il futuro. L’acquisto del biglietto consente l’accesso anche al Bistrò Villa dei Vescovi.

Link: https://www.giornatavillevenete.it/villa-dei-vescovi-visita-villa-e-parco/

Villa: Parco Frassanelle

Città: Rovolon

Titolo: Il mondo antico di Parco Frassanelle

Voluta in pieno ‘800 dalla famiglia Papafava, la villa è un esempio meraviglioso di stile neoclassico, nell’architettura e negli interni che saranno aperti e visitabili, per vivere un vero e proprio tuffo nel passato: gli interni sono rimasti autentici nello stile e nel mobilio così come erano stati voluti dai primi nobili proprietari della famiglia Papafava dei Carraresi. Oltre alla villa visiteremo lo splendido PARCO di FRASSANELLE e le incredibili GROTTE ARTIFICIALI, che sono tra le più grandi e spettacolari d’Europa accompagnati da una guida abilitata ed esperta del territorio.

Link: https://www.giornatavillevenete.it/parco-frassanelle-il-mondo-antico-di-parco-frassanelle/

Villa: Villa Giovannelli Colonna

Città: Noventa Padovana

Titolo: Visita Guidata: alla Riscoperta della Villa

Data Esperienza: 21/10

Durante la prima delle giornate dedicate alle Ville Venete sarà possibile visitare Villa Giovanelli Colonna con un'esperta guida, che ne metterà in luce i tesori artistici e il suo splendore, anche attraverso le tappe del recente e magnifico restauro. Un’occasione imperdibile per scoprire o riscoprire una tra le ville più maestose ed eleganti, gioiello della riviera del Brenta, e la sua affascinante storia.

Link: https://www.giornatavillevenete.it/villa-giovanelli-colonna-alla-riscoperta-della-villa/

Villa: Giardino monumentale di Valsanzibio

Città: Galzignano terme

Titolo: Visite guidate straordinarie

Il Giardino Monumentale di Valsanzibio celebra il fine settimana dedicato alle Ville Venete con tre special tour il giorno di domenica 22 ottobre. A partire dalla mattina alle 11, poi al pomeriggio alle 15.30 e alle 16.30. Il percorso simbolico del giardino barocco, voluto dalla famiglia Barbarigo per sconfiggere la peste del 1630, tra peschiere, fontane, scherzi d'acqua, sculture e alberi secolari da tutto il mondo, eccezionalmente si concluderà nel Piazzale delle Rivelazioni davanti a Villa Barbarigo, spazio generalmente chiuso al pubblico.. I tour durano circa un'ora, ma i visitatori potranno poi passeggiare in autonomia in giardino. .La giornata prevede il regolare biglietto d'ingresso e extra di 5 euro per la visita guidata. Il Giardino è regolarmente aperto dalle 10 alle 19, possibilità di visite in autonomia e di percorrere il labirinto in bosso, il più antico al mondo.

Link: https://www.giornatavillevenete.it/villa-barbarigo-pizzoni-ardemani-visite-guidate-straordinarie/

Villa: Villa Giusti dell’Armistizio

Città: Padova

Titolo: Visita guidata

Villa Giusti, per volontà dei suoi proprietari, conserva intatta la sala dove il 3 novembre 1918 venne firmato il famoso armistizio che pose le basi per la pace mondiale; ancora oggi, è possibile visitarla solo in occasioni particolari, con l’accompagnamento di esperti e storici dell’arte.

Info web

https://www.giornatavillevenete.it/category/padova/