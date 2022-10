"Giornata delle Ville Venete", tuti gli appuntamenti della prima edizione a Padova

Il progetto "Giornata delle Ville Venete" la 1° edizione il 22 e 23 ottobre. Un lungo weekend per scoprire e Vivere le Ville Venete

Il primo evento Nazionale interamente dedicato alle Ville Venete per raccontare la Civiltà in Villa attraverso delle esperienze: visite, degustazioni, laboratori, reading, performance, convegni e incontri esclusivi.

I contenuti aggregati e unici del progetto sono le esperienze stesse proposte dalle Ville Venete, aperte ai visitatori per un giorno o per l’intero week-end, che si racconteranno in modo esclusivo promuovendo la propria storia, arte, identità attraverso vere e proprie attività esperienziali. Centinaia di attività per scoprire la storia, l’arte, la natura, l’agricoltura e l’identità? della Villa Veneta di Oggi e di Ieri.

Il periodo proposto mette in luce i colori e l’atmosfera creata dalla natura, il foliage dei Parchi delle Ville. Le esperienze delle Ville saranno rivolte a diversi target e ripartite nelle seguenti tematiche: heritage, green, family, food e dreem.

HERITAGE : le attività? tradizionali e conosciute di una villa veneta proposte in modo esclusivo; una visita guidata con il proprietario, una rievocazione in costume, un racconto approfondito con aneddoti della famiglia proprietaria.

: le attività? tradizionali e conosciute di una villa veneta proposte in modo esclusivo; una visita guidata con il proprietario, una rievocazione in costume, un racconto approfondito con aneddoti della famiglia proprietaria. FAMILY : attività? dedicate alle famiglie e ai bambini: laboratori, cacce al tesoro, attività? di artigianato, visite speciali per i kids.

: attività? dedicate alle famiglie e ai bambini: laboratori, cacce al tesoro, attività? di artigianato, visite speciali per i kids. GREEN : attività? organizzate in outdoor e/o con tematiche sostenibili: una visita al parco con guida specializzata, un pic-nic autunnale, uno shooting fotografico e altro.

: attività? organizzate in outdoor e/o con tematiche sostenibili: una visita al parco con guida specializzata, un pic-nic autunnale, uno shooting fotografico e altro. FOOD : attività? che prevedono una parte enogastronomica, sia visite che degustazioni di prodotti agricoli, visite alle vigne, pranzi, cene, brunch e merende dedicati ai prodotti d’eccellenza delle Ville Venete.

: attività? che prevedono una parte enogastronomica, sia visite che degustazioni di prodotti agricoli, visite alle vigne, pranzi, cene, brunch e merende dedicati ai prodotti d’eccellenza delle Ville Venete. DREAM: Soggiorni da sogno per vivere un’esperienza completa ed immersiva in un’esclusiva Villa Veneta.

Perché un intero weekend dedicato alle Ville Venete?

Promuovere la specificità? e la Civiltà? delle Ville Venete: unica e incommensurabile, ricca di storia e non assimilabile ad altre realtà?.

Aggregare in un’unica giornata le molteplici esperienze tematiche che si possono fare nelle Ville Venete

Sottolineare ciò che e? la Villa Veneta «Ora», nel presente, con tutti i servizi trasversali che propone al visitatore odierno.

Utilizzare la Villa Veneta e le esperienze che offre per recuperare il proprio benessere attraverso la bellezza in modo conviviale.

Visitare in modo esclusivo alcune Ville Venete accompagnati dai loro proprietari.

Aumentare l’afflusso turistico nazionale e di prossimità in bassa stagione

Condividere le Ville Venete non solo dal punto di vista promozionale e di conoscenza nei confronti dei visitatori ma anche dal punto di vista imprenditoriale nei confronti dei proprietari di Ville Venete.

Il programma

La prima edizione si svolgerà sabato 22 ottobre e domenica 23 ottobre 2022 in tutte le Ville aderenti delle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Durante l’intero weekend verranno proposte dalle Ville aderenti al progetto: visite guidate, reading, spettacoli teatrali, degustazioni di prodotti, passeggiate green, attività di yoga, laboratori sull’affresco e alcune aperture straordinarie ed esclusive in luoghi che solitamente non sono aperti ai visitatori, e molto altro ancora.

Sabato 22 ottobre un ulteriore evento si aggiunge alle molteplici esperienze proposte dalle Ville, trattasi di uno speciale Convegno intitolato Ville Venete orizzonti Oltre i confini programmato al Castello di San Salvatore – Susegana (TV), sede dell’Associazione per le Ville Venete.

Parlare di Ville Venete Oltre i Confini, geografici, culturali, sociali, ambientali è un modo per tornare a dare centralità alla nostra Casa Viva attraverso le persone che la abitano e se ne prendono cura in modo olistico e trasversale. SCOPRI DI PIU

Le ville

Le proposte a Padova

Un evento voluto e realizzato dall’IRVV Istituto Regionale Ville Venete e dall’Associazione per le Ville Venete per far conoscere, promuovere e approfondire la Villa Veneta con i suoi valori attraverso esperienze concrete. Contattil Per informazioni contattare la Segreteria dell’Associazione per le Ville Venete

info@giornatavillevenete.it

Tel. 388 199 60 77 Info web

Foto articolo da evento Facebook