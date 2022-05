Giornate delle dimore storiche: tutti gli appuntamenti a Padova

Torna in Veneto l'appuntamento con la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, anche quest’anno organizzata in collaborazione con l’Associazione per le Ville Venete. Domenica 22 maggio palazzi, castelli, ville, parchi, giardini in tutta la regione apriranno gratuitamente le loro porte per accogliere tutti coloro che vorranno immergersi in luoghi unici del patrimonio storico, artistico e culturale. Per l’occasione, nei giorni 19, 20 e 21 maggio apriranno anche gli Archivi di Stato di Venezia (20 maggio), Rovigo (19 maggio), Verona (20 maggio), Padova (21 maggio).

Le Giornata è stata presentata a Venezia, a Palazzo Pisani Moretta.

«Un patrimonio – ha spiegato Giulio Gidoni, presidente di ADSI sezione Veneto - del quale è necessario riconoscere l’immenso valore sociale, culturale ed economico, per non parlare delle molte professioni che si celano dietro a queste mura e giardini storici. La Giornata delle Dimore Storiche apre il più grande museo diffuso non solo del Veneto, ma di tutta Italia. Mettiamo a disposizione capolavori come questo (Palazzo Pisani Moretta), che per restare tali, però, devono godere dell'intervento quotidiano di artigiani, restauratori e giardinieri super-specializzati; attività di restauro che gravano solo ed esclusivamente sui proprietari che quotidianamente devono ricercare professionalità che ormai sono quasi impossibili da trovare. La cura di questo, che è il patrimonio veneto e nazionale, è una opportunità per le giovani generazioni: serve a spingere sulla valorizzazione di percorsi di formazione dedicati».

In Veneto ci sono 2.899 immobili culturali privati: di questi, 1.947 operano in una o più filiere produttive. Fino al 2019 – ante Covid, quindi - le visite ad un immobile culturale privato sono state 17,8 milioni. Le dimore storiche sono non solo un patrimonio turistico di rara bellezza, ma anche il perno di una economia circolare per i borghi in cui si trovano. Il 54% di tali immobili si ubica, infatti, in piccoli comuni con una popolazione inferiore a 20 mila abitanti e, nel 29% dei casi, addirittura sotto i 5.000 residenti.

«La Giornata delle Dimore Storiche ADSI è quindi l’occasione – ha evidenziato Giovanni da Schio, vicepresidente ADSI Veneto e membro del Direttivo nazionale - per sensibilizzare la società civile e le istituzioni sul ruolo che le dimore storiche ricoprono per il tessuto socio-economico del Paese. Il loro indotto, infatti, genera un impatto positivo su moltissime filiere: da quella artigiana, in particolare del restauro, a quella del turismo».

Alla presentazione a Palazzo Pisani Moretta ha partecipato anche il Comune di Venezia, con l’assessore della Promozione del territorio Paola Mar, che ha portato il benvenuto della Città ed il sostegno del sindaco Luigi Brugnaro. Oltre a Giulio Gidoni e a Giovanni da Schio, poi, hanno voluto sottolineare l’importanza di questa Giornata anche Monica Del Rio dell’ArchivIo di Stato di Venezia e Aldo Rozzi Marin dell’Associazione per le Ville Venete.

A co-organizzare l’iniziativa, quindi, l’Associazione per le Ville Venete. Con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Case della Memoria, Fidam - Federazione Italiana Amici dei Musei, Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep), e il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo e di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo.

ADSI - Associazione Dimore Storiche Italiane

L’Associazione Dimore Storiche italiane, ente morale riconosciuto senza fini di lucro, riunisce i titolari di dimore storiche presenti in tutta Italia. Nata nel 1977, conta attualmente circa 4500 soci e rappresenta una componente significativa del patrimonio storico e artistico del nostro Paese. L’Associazione promuove attività di sensibilizzazione per favorire la conservazione, la valorizzazione e la gestione delle dimore storiche, affinché tali immobili, di valore storico-artistico e di interesse per la collettività, possano essere tutelati e tramandati alle generazioni future nelle condizioni migliori. Questo impegno è rivolto in tre direzioni: verso i soci stessi, proprietari dei beni; verso le Istituzioni centrali e territoriali, competenti sui diversi aspetti della conservazione; verso la pubblica opinione, interessata alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese.

www.associazionedimorestoricheitaliane.it – www.dimorestoricheitaliane.it

XII GIORNATA NAZIONALE DELLE DIMORE STORICHE ADSI

DIMORE STORICHE PARTECIPANTI IN VENETO ELENCO PER PROVINCIA

Venezia

Archivio di Stato – 20 maggio

Palazzo Bollani - Venezia

Palazzo e Chiesa di San Giovanni di Malta – Venezia Palazzo Pisani Moretta – Venezia

Villa Correr Agazzi - San Stino di Livenza

Belluno

Villa degli Azzoni Avogadro – Santa Giustina Villa Norcèn o Villa Dussàn – Santa Giustina Villa San Liberale – Feltre

Villa Villalta – Feltre

Padova

Archivio di Stato – 21 maggio

Casa Conti – Padova

Casa dalla Francesca – Casale di Scodosia Torre del Soccorso - Padova

Villa Roberti – Brugine

Rovigo

Archivio di Stato – 19 maggio

Treviso

Casa di Cultura Goffredo Parise – Ponte di Piave – Associazione Case della Memoria Castello San Salvatore – Susegana

Museo Casa Natale di San Pio X – Riese Pio X - Associazione Case della Memoria Villa Tiepolo Passi – Carbonera

Villa Verecondi Scortecci

Verona

Archivio di Stato – 20 maggio

Villa Betteloni – San Pietro in Cariano

Villa Borgognoni Tommasi – Castelnuovo del Garda Villa Ridolfi, Torre di Terzolan – Verona

Villa Sagramoso Sacchetti già D'Arco – loc. Corno Alto

Vicenza

Castello di Thiene – Thiene Palazzo Cornaggia – Thiene Palazzo Zironda -Thiene

Villa Angarano Bianchi Michiel – Bassano del Grappa Villa Brunelli Bonetti detta "Veronica" – Cornedo Vicentino Villa da Schio – Castelgomberto

Villa Fabris - Thiene

Villa Ghislanzoni Curti - Vicenza Villa Manzoni Valcasara – Sarego Villa Trissino - Cricoli

Villa Valmarana ai Nani - Vicenza Villa Zileri – Monteviale