Il campione paralimpico Damiano Marini, i talents e l’artista nello spettro autistico Alessandro Padrin a palazzo Maestri

Sabato 3 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, la Città di Selvazzano Dentro in collaborazione con Petrarca Baskin, Selvazzano Basket e I Talents ha organizzato a Palazzo Eugenio Maestri la presentazione del libro “Jack e gli Amici” di Ludovico Lancia, scrittore con sindrome di Asperger, ed è stato presentato il progetto delle rampe costruite con i LEGO, posizionando il raccoglitore in Biblioteca. Nel pomeriggio alla Palestra Mennea a San Domenico si è tenuto un allenamento aperto, giochiamo insieme a BASKIN! a cura di Petrarca Baskin, il Baskin è uno sport di squadra, giocato da disabili e normodotati insieme. Il termine “Baskin” è l’unione di “Basket” e “Inclusivo”.

Ma l’inclusione non si ferma al 3 dicembre e sabato 17 dicembre, la dimensione della disabilità e dell’abbattimento delle barriere – fisiche e mentali – sarà di nuovo al centro di una mattinata intensa a Palazzo Eugenio Maestri: alle ore 10.30 si terrà la presentazione del libro «La musica è nella mia testa» di Damiano Marini, atleta paralimpico dal forte dinamismo. In un incrocio di “diverse diversità” Marini sarà intervistato da Enrico Ortile, diventato anchorman dei Talents, i cinque giovani nello spettro autistico famosi appunto per la costruzione di rampe con i LEGO che abbattono le barriere architettoniche. A seguire, alle ore 11, ci sarà la vernice della mostra “Alldifferent-Tuttodiverso” di Alessandro Padrin.

«Sabato 17 dicembre – spiega il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – si terrà un importante appuntamento con Damiano Marini a conclusione di un ciclo di presentazioni del suo libro “La musica è nella mia testa” in tutta la provincia di Padova e sentiremo dalla sua viva voce un’esperienza profonda ed emozionante su come un “imprevisto” diventi l’opportunità di vivere in modo diverso ogni giorno. Segue l’inaugurazione di una Mostra altrettanto speciale dove Alessandro Padrin farà conoscere la sua arte e il suo mondo fantasioso che spesso racconta sentimenti ed esperienze di vita».

Alessandro Padrin (2002) è un artista nello spettro autistico. Vive a Mestrino, in provincia di Padova, e ha sempre amato disegnare. Ma era una sua dimensione, rimasta sempre privata, intima.

Dall’ottobre del 2021 sta svolgendo un tirocinio nel laboratorio Talents (www.talentslab.it) delle cooperative sociali Riesco, Provate e L’Iride nell’ambito del programma Habile per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità. Alessandro sta valorizzando le sue abilità nella grafica, nel videoediting e nel data entry.

La sua storia di artista inizia nel febbraio del 2022 quando conosce in cooperativa un designer di moda - Stefano Franceschini - e impara ad usare un programma per il disegno digitale su tablet. Si appassiona, comincia a sperimentare. A marzo incontra sempre in cooperativa una dottoressa in Psicologia - Fabiana Iannone - che lo inizia al linguaggio inclusivo e ad Instagram: nasce @bluepandora02, il profilo che Alessandro utilizza per condividere le sue opere. Disegnando, giorno dopo giorno, comincia a trovare il suo stile.

Ad aprile un tipografo-editore - Andrea Bizzotto della Graphico di Cittadella - gli propone di stampare le sue opere su cartone riciclato. Le presenta con successo - tra maggio e luglio - in un circolo ARCI studentesco in centro a Padova e ad Arcella Bella.

A settembre - grazie ad un’intuizione di Elena Rubin - espone in uno dei borghi più belli d’Italia, a Cassinetta di Lugagnano, vicino a Milano.

Alcune sue opere si trovano da inizio dicembre nel Poliambulatorio Punto Medico Salute a Tencarola.

Sarà esposta a Palazzo Eugenio Maestri a Selvazzano Dentro fino al 5 gennaio 2023.

In meno di un anno Alessandro ha trovato sguardi che si sono posati sul suo talento con passione e intelligenza e lui si è ricavato uno spazio di vita, senso e bellezza che non aveva mai immaginato.

Per Alessandro l’arte è un modo per sentirsi, per essere sè stesso.

