Giornate europee del patrimonio: "Data in nostro ducali palatio", i rapporti tra Padova e Venezia nelle ducali dell’archivio di Stato

In occasione delle Giornate europee del Patrimonio 2021, quest'anno concomitanti con le celebrazioni dei 1600 anni dalla fondazione di Venezia, l’Archivio di Stato di Padova intende valorizzare la serie delle ducali, testimonianza diretta e plastica dei rapporti intercorrenti tra le magistrature periferiche padovane dello Stato di terra e gli organi centrali di governo di Venezia, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’indice cronologico e alfabetico per materie in formato digitale, prezioso strumento per la ricerca già a disposizione degli studiosi in sala di studio, e presentando una mostra documentaria che offre al pubblico documenti inediti e selezionati dalla serie Ducali e da altri fondi archivistici conservati in Archivio di Stato, quali Estimi, Corona, Ufficio di Sanità, Strade piazze e fabbriche, Acque, Giochi e spettacoli.

Con il termine ducali si individuano le lettere contenenti le deliberazioni del governo centrale veneto, emanate a nome del doge in carica e dirette ai pubblici rappresentanti dello Stato. La serie delle ducali trasmesse alle magistrature civiche padovane consta di 120 volumi in copia, ed è articolato in sottoserie corrispondenti agli uffici cui i documenti erano diretti: Cancelleria civica, Cancelleria pretoria, Camera fiscale, Ufficio capitaniale, Camerlenghi da Comun, Riformatori allo Studio. La documentazione copre un arco cronologico, purtroppo interrotto da lacune, dal 1405 al 1805, oltre la caduta della Serenissima.

L'evento sarà declinato anche in una versione virtuale, consultabile sul sito web dell'Istituto a partire dal 6 ottobre 2021.

Sono previste due visite guidate alla mostra, per un massimo di 10 partecipanti ciascuna, fino ad esaurimento dei posti.

Prima visita guidata ore 15.30 – 16.30

Seconda visita guidata ore 17 – 18

Le visite, gratuite, saranno tenute dal funzionario archivista curatore dell’esposizione, dal funzionario restauratore responsabile degli interventi conservativi operati su alcuni documenti esposti e dal tecnico curatore della digitalizzazione e pubblicazione online dello schedario.

L'esposizione rimarrà aperta fino al 6 ottobre 2021 con visite guidate su prenotazione per gruppi di 10 persone programmate nei giorni:

Giovedì 30 settembre ore 11 – 12

Sabato 2 ottobre ore 11 – 12.

Mercoledì 6 ottobre ore 15 – 16

Informazioni e contatti

In ragione del rispetto delle norme per l'emergenza COVID-19, è fatto obbligo ai visitatori di esibire all’arrivo valido green pass, di indossare la mascherina durante l’intera permanenza in istituto e di rispettare le misure di distanziamento. L'accesso alla mostra avverrà su prenotazione obbligatoria tramite applicativo (calendario interattivo) disponibile sulla home del sito web istituzionale.

Web: https://www.aspd.beniculturali.it.

Gallery

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...