Giornate europee del patrimonio 2021: apertura straordinaria delle aree archeologiche di Este

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2021, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso promuove l'apertura, con ingresso gratuito, delle aree archeologiche di Este (PD), con un servizio di visite guidate gratuite a cura del personale della Soprintendenza e degli archeologi di Studio D Archeologia Didattica Museologia.

I visitatori saranno accompagnati nel percorso archeologico che va dall'area di via S. Stefano, una necropoli dei Veneti antichi datata VIII – II sec. a.C. (area al coperto) a quella di via Tiro a Segno, un quartiere residenziale romano del I sec. d.C. È possibile svolgere la visita scegliendo da quale area cominciare per poi visitare l'altra, con la guida degli archeologi presenti.

Per saperne di più vi invitiamo a consultare gli approfondimenti nel nostro sito: https://www.soprintendenzapdve.beniculturali.it/soprintendenza/aree-archeologiche/este-il-percorso-archeologico/.

Aree archeologiche di Via S.Stefano e Via Tiro a Segno – Este (Pd)

Apertura dalle 18 alle 21 con ingresso gratuito

Visite guidate alle 18.30 e 19.30 (2 visite per ciascuna area) con ingresso da entrambe le aree archeologiche, massimo 15 persone per visita, tenute obbligatoriamente al distanziamento sociale, a indossare la mascherina e munite di Green pass.

È consigliata la prenotazione specificando orario e area archeologica di partenza al momento della prenotazione della visita.

Tel. Soprintendenza (centralino) 049.8243811

Informazioni e contatti

A causa dell'attuale condizione sanitaria, e per non creare assembramenti, non è possibile garantire l'accesso alle aree archeologiche al di fuori delle visite guidate. In caso di maltempo l'apertura dell'area archeologica scoperta in via Tiro a Segno sarà rimandata a data da destinarsi. Per conoscere le aperture e gli orari di visita delle aree archeologiche di Este: https://www.studiodarcheologia.it/.

Per info: info@studiodarcheologia.it – mob. 339 8555316 – mob. e wa 347 9941448.

