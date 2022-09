Giornate europee del Patrimonio 2022, gli eventi a Padova

Il 24 e 25 settembre si celebrano le Giornate Europee del Patrimonio, la manifestazione ideata nel 1991 dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea, per promuovere il dialogo e lo scambio tra le Nazioni europee e sottolineare il ruolo centrale della cultura nella società.

Il tema italiano di questa edizione “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro” riprende lo slogan europeo Sustainable Heritage, scelto dal Consiglio d’Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione, e lo amplia con una riflessione sul patrimonio culturale come eredità per le generazioni future.

Anche Padova aderisce con tre iniziative speciali, che si svolgeranno il 24 e il 25 settembre al Museo Eremitani e a Palazzo Zuckremann.

Primo appuntamento

Sabato 24 settembre, ore 16.15

Palazzo Zuckermann - Museo di Arti Applicate e Decorative

corso Garibaldi 33 | Padova

Presentazione del nuovo allestimento della sezione gioielli a Palazzo Zuckermann

Visita guidata al nuovo allestimento della sezione gioielli collocata al primo piano del Museo di Arti Applicate e Decorative a Palazzo Zuckermann. Qui si potranno ammirare le ricchissime collezioni provenienti dai lasciti di Leone Trieste e Adele Sartori Piovene.

I gioielli bene illustrano le mode culturali dell'Ottocento, fornendo un affascinante panorama del gusto italiano dell'epoca.

Informazioni:

Biglietto euro 1 acquistabile il giorno stesso presso la biglietteria dei Musei Civici agli Eremitani, Piazza Eremitani 8

Prenotazione obbligatoria al n. 049 8204581 (lun-ven 9 - 13)

tel. 049 8204581 | museo.arte@comune.padova.it

Secondo appuntamento

Sabato 24 settembre, ore 17

Museo Eremitani - Museo Archeologico

piazza Eremitani 8 | PAdova

Piccoli tesori dalla Mesopotamia

Inaugurazione del nuovo allestimento

di una sala del Museo Archeologico

Inaugurazione del nuovo allestimento realizzato per una statuetta di origine mesopotamica, risalente alla seconda metà del IV millennio a.C. (periodo di Uruk).

Si tratta di un raro esemplare giunto in Europa intorno alla metà del XIX secolo e acquisito dal Museo nel 1876. La statuetta raffigura un personaggio maschile nudo, con barba, la cui identità ha suscitato un grande dibattito tra gli studiosi.

Si tratta forse di un Re o di un Re-sacerdote. Ne sono noti solo altri tre esemplari: due conservati al Louvre e uno a Zurigo. Il raro reperto padovano viene oggi esposto in una vetrina appositamente realizzata all'interno di una sala a esso riservata.

Informazioni:

Ingresso gratuito

tel. 049 8204572 | museo.archeologico@comune. padova.it

Terzo appuntamento

Domenica 25 settembre 16

Palazzo Zuckermann - Museo Bottacin

corso Garibaldi 33 | Padova

La moneta: conoscere il passato e investire per il futuro

visita guidata per ragazzi in età scolare (8-13 anni)

L'obiettivo sarà di far conoscere monete antiche e moderne, di far riflettere sul valore della moneta e del risparmio tramite la presentazione di salvadanai, fatti anche con materiali di recupero. Attenzione particolare verrà adottata per trasmettere il valore storico/artistico del denaro in tutte le sue forme (moneta, banconota, moneta digitale e criptovaluta).

Informazioni:

Biglietto euro 1 acquistabile il giorno stesso presso la biglietteria dei Musei Civici agli Eremitani, Piazza Eremitani 8

Prenotazione obbligatoria al n. 049 8205675 (lun-ven 9 - 13)

tel. 049 8204551 | musei@comune.padova.it

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/musei/giornate-europee-del-patrimonio-2022