Giornate europee del Patrimonio 2020, tutti gli appuntamenti a Padova e provincia

Sabato 26 e domenica 27 settembre si celebrano in Italia le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa.

Visite guidate, aperture straordinarie, iniziative digitali saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura, seguendo il tema “Imparare per la vita”. Inoltre, sabato sera sono previste aperture straordinarie dei musei statali con ingresso al costo simbolico di 1 euro.

Il calendario degli eventi è costantemente aggiornato sul sito internet del MiBACT, in due sezioni distinte, rispettivamente dedicate alle iniziative previste nelle giornate di sabato e domenica e alle aperture straordinarie di sabato sera.

Ogni istituto darà comunicazione circa le norme di sicurezza e le modalità di fruizione adottate al fine di garantire la tutela della salute del personale e per i visitatori e in particolare per evitare assembramenti e assicurare il distanziamento sociale, secondo la normativa e le disposizioni vigenti al momento della realizzazione delle iniziative.

Il tema

“Imparare per la vita” è lo slogan scelto dal MiBACT, prendendo spunto da quello proposto dal Consiglio d’Europa “Heritage and Education – Learning for Life”, per richiamare i benefici che derivano dalla esperienza culturale e dalla trasmissione delle conoscenze nella moderna società.

La proposta, infatti, è quella di riflettere sul ruolo che la formazione ha avuto, e continua ad avere, nel passaggio di informazioni, conoscenze e competenze alle nuove generazioni, e sul valore che il sapere tradizionale può assumere in rapporto alle inedite sfide del presente e al crescente peso della moderna tecnologia. E ciò tenendo conto tanto degli elementi di intrinseca specificità dei diversi contesti territoriali quanto dell’importanza che saperi, tradizioni, esperienze locali hanno avuto, a vario livello, nella creazione di un patrimonio culturale riconosciuto e condiviso.

In questa prospettiva i luoghi della cultura sono chiamati a giocare un ruolo di primo piano, essendo il patrimonio storico-artistico veicolo di conoscenza del passato, di riflessione sull’attualità, di ispirazione per il futuro. Particolare significato assumono le iniziative proposte dai musei sulla base di un percorso condiviso con le comunità e gli enti depositari delle tradizioni e dei saperi locali, ma anche le attività organizzate in sinergia con le scuole e le università, volte a costruire un nuovo racconto museale che tenga conto delle attuali esigenze formative e, al contempo, delle istanze di conoscenza espresse dalle nuove generazioni.

Eventi diurni

26 settembre

Ville in Villa: la Storia della Comunità di Villa Estense

Villa Estense (PD)

Lezioni a cielo aperto, passeggiate patrimoniali. Dove e come imparare? Spazi di insegnamento del '9...

Comune di Padova Padova (PD)

Raimondo Lullo: manoscritti e libri antichi della BIblioteca Universitaria di Padova

Padova (PD)

Imparare la resilienza con gli orti, il miracolo fragile de Il Presidio

Padova (PD)

Heritage and Education. Learning for Life: ALLA RICERCA DELLE SCARPE NARRANTI

Casone Azzurro - Arzergrande (PD)

BIKE tOUR DEL GRATICOLATO

Museo della centuriazione Romana - Borgoricco (PD)

Imparare il sistema delle fattorie Benedettine di Correzzola

La Corte Benedettina di Correzzola - Correzzola (PD)

Imparare in ciclogiro le chiese e campi dei luoghi Benedettini di Legnaro

Corte Benedettina - Legnaro (PD)

27 settembre

Raimondo Lullo: dal Medioevo alla conquista del Nuovo Mondo

Padova (PD)

Imparare le nostre origini, in bicicletta per Ponte San Nicolò

Ponte San Nicolò (Pd) - Ponte San Nicolò (PD)

Imparare in ciclogiro le terre dell’Abate di Santa Giustina a Polverara

Parcheggio Palazzetto dello Sport - Polverara (PD)

Imparare la dignità dell’abito al Museo Storico del Bottone

Museo storico del Bottonte "Sandro Partesotti" - Piove di Sacco (PD)

Cultura & Consumo: La Corte Papafava di Arre e l’economia circolare

Palazzo Papafava, annesse Barchesse e Corte - Arre (PD)

Imparare la storia con un pic-nic a Villa Beatrice d’Este

Villa Beatrice d’Este - Baone (PD)

Imparare a recuperare l’arte del ricamo in solidarietà

L'isola dei Tesori - Piove di Sacco (PD)

Imparare natura, tradizioni e storie a Villa Petrobelli di Maserà

Villa Petrobelli - Maserà di Padova (PD)

Eventi serali

27 settembre

Cultura & Cura – La Gastaldia di Cona a Frapiero, casa comune per la crescita economica

Corte benedettina della “Gastaldia di Cona” a FrapieroAgna (PD)

