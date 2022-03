Giornate FAI di primavera 2022: Antonianum, Palazzo Tron e il Teatro Barco

In un angolo intimo tra Prato della Valle, Orto Botanico e Basilica del Santo ci troviamo immersi in un'atmosfera dei primi del Novecento Art Nouveau. Scoprirete luoghi normalmente non aperti al pubblico. L'Antonianum, imponente complesso privato, fino a qualche anno fa di proprietà dei Padri Gesuiti che ne avevano commissionato progetto e costruzione all'architetto appena ventenne Gino Peressutti. In stile liberty realizzò quello che divenne il Collegio Antonianum, un edificio ricco di ornamenti floreali, pinnacoli, torre, con un lungo corridoio passante impreziosito da vetrate colorate che conduce ad uno storico giardino paesistico di impronta jappelliana che ospita piante secolari.

Il percorso prosegue lungo via Orto Botanico fino alla "Barchessa", ora Teatro Barco, rustico attiguo a Palazzo Tron che sebbene notevolmente trasformato nel corso dei secoli conserva ancora tracce dell'antica muratura. Palazzo Tron, proprietà privata dei Frati Minori Conventuali, ha un' architettura tipica delle case venete del Seicento di gusto barocco veneziano e fu costruito su committenza di nobili proprietari al tempo Tron Dolfin.

La facciata principale fronte giardino presenta elementi architettonici riconducibili all'ambito veneziano di Baldassarre Longhena e in particolare all'architetto Alessandro Tremignon. All'interno, a piano terra stucchi al soffitto e affreschi, al piano nobile il Salone con copertura a travi in legno ha pareti impreziosite da storie mitologiche dipinte ad affresco attribuite al pittore Francesco Fontebasso e porte dipinte a monocromo verde anche queste di gusto tiepolesco firmate da Francesco Grisellini.

Informazioni e contatti

Web: https://fondoambiente.it/luoghi/palazzo-tron?gfp.