“Giornate FAI d'Autunno”, gli eventi a Villa dei Vescovi

Sabato 15 e domenica 16 ottobre 2022 tornano le “Giornate FAI d'Autunno”, il grande evento autunnale di piazza che il FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano – dedica al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, animato e promosso dai Gruppi FAI Giovani, con il supporto di tutte le Delegazioni e i Gruppi FAI.

Anche Villa dei Vescovi, sui Colli Euganei, a meno di 30 minuti da Padova, sarà regolarmente aperta al pubblico, dalle 10 alle 18.

Sono in programma visite guidate ogni 30 minuti, per scoprire la prima tra le Ville Venete, anche nota come la "Finestra sui Colli Euganei" per la sua indimenticabile posizione panoramica.

Per i nuovi iscritti al FAI sarà possibile visitare il giardino privato della Contessa Olcese, eccezionalmente aperto per l'occasione (prenotazione solo in loco).

Domenica 16 saranno disponibili anche 4 speciali visite guidate con il Direttore: alle 11, 12, 15 e 16.

Vi sarà anche l'occasione di scoprire i sentieri sui Colli attorno alla Villa, accompagnati da una Guida Ambientale Escursionistica, con partenza alle 15 (durata 1 ora), sia al sabato che alla domenica.

Alle 10, 12, 14 e 16 visite speciali al Brolo, il Parco Agricolo che circonda la Villa.

Le prenotazioni apriranno martedì 4 ottobre.

https://fondoambiente.it/luoghi/villa-dei-vescovi/eventi

faivescovi@fondoambiente.it

