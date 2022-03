Giornate FAI di primavera a Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia

Sabato 26 e domenica 27 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Oltre 700 luoghi solitamente inaccessibili o poco conosciuti in 400 città saranno visitabili a contributo libero, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, grazie ai volontari di 350 Delegazioni e Gruppi FAI attivi in tutte le regioni (elenco dei luoghi aperti e modalità di partecipazione consultabili su https://www.giornatefai.it/ ; per molti luoghi, soprattutto nelle grandi città, è consigliata la prenotazione online perché garantisce l’accesso alla visita).

Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia

Anche a Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia, arrivano sabato 26 e domenica 27 marzo le giornate FAI di primavera.

Dettagli

Luvigliano di Torreglia (PD) sui Colli Euganei.

sabato 26 e domenica 27

10 - 18

ingresso a contributo libero 3 euro

visite guidate alla Villa ogni 30 min.

2 trekking guidati sui Colli Euganei.

l'occasione per un picnic o un pranzo veloce preparato dal Bistrò.

Prenotazione e info web

Prenotazione su:

https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/?search_text=VILLA%20DEI%20VESCOVI&_ga=2.235314689.129265612.1647956139-1910733276.1590238553#main

https://www.facebook.com/villadeivescovi/posts/5074681179244439

Foto articolo ©Matteo Danesin