Giornate FAI di primavera a Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia

Torna la più grande festa di piazza dedicata al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, giunta alla sua 31esima edizione.

Sabato 25 e domenica 26 marzo anche Villa dei Vescovi, sui Colli Euganei a meno di trenta minuti da Padova, sarà regolarmente aperta al pubblico, dalle 10 alle 18.

Sono in programma visite guidate ogni 30 minuti, per scoprire la prima tra le Ville Venete, definita la "Finestra sui Colli Euganei" per la sua posizione invidiabile.

Per i nuovi iscritti al FAI sarà eccezionalmente possibile visitare le Residenze di Charme all'ultimo piano della Villa, di proprietà FAI ma gestite da Landmark Trust Italia. (prenotazione solo in loco).

Domenica 27 saranno disponibili speciali visite guidate con il Direttore.

In entrambe le giornate, alle 10, 12, 14 e 16, visite guidate al Brolo, il Parco Agricolo che circonda la Villa.

L'ingresso alla Villa è a contributo libero.

Possibilità di prenotare i cestini picnic confezionati per l’evento dall'Enoteca Bistrò di Villa dei Vescovi, con ingredienti selezionati e produzioni autoctone. Le bag potranno essere ritirate presso il Bistrò di Villa dei Vescovi e consumate negli spazi dedicati al pic nic: nel brolo o tra i vigneti del parco della Villa.

Le prenotazioni all'evento apriranno il 16 marzo.

