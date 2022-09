"Giornate musicali" al Bocciodromo di Mortise

Sono in arrivo tre giornate ricche di musica! Da venerdi 16 a domenica 18 settembre, dalle ore 18 a mezzanotte, presso l'arena estiva coperta del Bocciodromo comunale di Padova (via Vermigli 6, zona Plebiscito/Mortise).

Un evento del Club Antenore Primavera Biancoscudato, con la direzione artistica del network "Innovantica", in collaborazione con Tempi e Ritmi ed il patrocinio del comune di Padova.

Ingresso gratuito.

Stand gastronomico a prezzi popolari.

Bar ben fornito.

I gruppi partecipanti, secondo l'ordine di esibizione nelle varie giornate, saranno.

Venerdì 16

Patty's Friends, Blazing Hoe's, La nera cantoria, C'era un ragazzo, I Falqui della strada, DB911.

Un week-end all'insegna della musica dal vivo, della passione che contraddistingue la vita di tanti strumentisti e cantanti di tutte le età del nostro territorio, che si potranno vedere ed ascoltare in tre intense serate, il 16, 17 e 18 settembre, presso l'arena estiva coperta del Bocciodromo comunale di Padova, in zona Mortise (via Vermigli 6, laterale di via Plebiscito).

Arriva infatti la prima edizione delle ”Giornate Musicali" organizzate dal Club Antenore Primavera Biancoscudato, con la direzione artistica del network "Innovantica", in collaborazione con l'Associazione Tempi e Ritmi ed il patrocinio del comune di Padova.

Dalle ore 18 a mezzanotte sono previste esibizioni con cadenza oraria, per 6 band a sera, in un'alternanza di generi quali rock cover, revival pop, jazz, indie, demenziale ecc. che saranno proposte al pubblico ad ingresso gratuito, e si potra' fruire altresì dello stand gastronomico a prezzi popolari, oltre che del bar ivi presenti.

I gruppi partecipanti, secondo l'ordine di esibizione nelle varie giornate, saranno:

venerdì 16

Tri-o-do

ILord

Sold-out

Ambaradan

4 Note

Onda beat;

sabato 17

Old Boys

Old Generation Band

Monnezza

Le Sensazioni

Saint Lorenz street

3/quarti;

domenica 18

Patty's Friends

Blazing Hoe's

La nera cantoria

C'era un ragazzo

I Falqui della strada

DB911.

In caso di maltempo o clima inidoneo, i concerti si svolgeranno al chiuso, all'interno del Bocciodromo.

Per informazioni 351.9220080

Info web

https://www.facebook.com/tempieritimi

