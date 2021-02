"Scegli con noi": l’ateneo di Padova si presenta alle future matricole nelle giornate di orientamento

Nel 2020 quasi 16 mila studenti e studentesse di IV e V superiore hanno partecipato alle 186 presentazioni dell’offerta formativa dell’Università di Padova durante le due giornate che si sono tenute, come ogni anno, al Campus Universitario di Agripolis.

Tutto online

Quest’anno le giornate di orientamento avverranno con un nuovo format, interamente online : da lunedì 22 a giovedì 25 febbraio l’Ateneo incontrerà le future matricole per presentare i 197 corsi di studio con un’offerta che prevede ben 100 presentazioni dei corsi, 80 seminari tematici, 150 incontri con i tutor e 30 con neolaureati e professionisti del mondo del lavoro.

Quattro giornate

Per garantire una maggiore fruibilità delle proposte e offrire uno spazio dedicato a ciascuna delle otto Scuole dell’Ateneo patavino, le giornate di orientamento sono raddoppiate: saranno quattro le giornate in cui le Scuole di Agraria e Medicina Veterinaria, Economia e Scienze Politiche, Giurisprudenza, Ingegneria, Medicina e Chirurgia, Psicologia, Scienze, Scienze umane, sociali e del patrimonio culturale presenteranno la propria offerta formativa e i relatori saranno a disposizione per le domande delle aspiranti matricole in merito all’offerta didattica e ai servizi agli studenti dell’Università di Padova.

Dove

Per permettere una maggior partecipazione, i webinar su Zoom ad accesso libero (fino a 500 posti disponibili) saranno accessibili a tutti anche tramite diretta sul canale YouTube dell’Università di Padova, mentre gli incontri con tutor e coordinatori dei corsi potranno avvenire solamente tramite prenotazione.

Seminari tematici

Oltre alle tradizionali presentazioni dei corsi di studio e agli ormai consolidati incontri con docenti, tutor, neolaureati e professionisti del mondo del lavoro, l’edizione di quest’anno introduce una novità: gli studenti e le studentesse avranno infatti la possibilità di valutare direttamente i risvolti pratici e le opportunità concrete offerti dai percorsi di studio grazie a seminari tematici dedicati a temi di attualità che stimolino curiosità e interesse sui contenuti scientifico-disciplinari rapportandoli ai contesti applicati.

Per dirigenti e docenti degli istituti superiori, per le famiglie e tutti gli interessati sono previsti inoltre due workshop di approfondimento a cura della Prof.ssa Daniela Lucangeli, Prorettrice alla continuità formativa scuola-università-lavoro.

Le opportunità economiche

Tutti gli incontri proposti offriranno inoltre l’opportunità di conoscere i numerosi benefici economici che consentono di studiare all’università senza timori per il futuro (L’Università di Padova ha infatti stanziato lo scorso anno 15 milioni di euro in aiuti agli studenti, dalla connettività ai pc, dagli alloggi ai trasporti) e le risorse per studentesse e studenti con disabilità o difficoltà di apprendimento, di scoprire le possibilità di studio all’estero e il percorso di altissimo livello offerto dalla Scuola Galileiana di Studi Superiori e di riflettere sulle sfide del futuro e sugli strumenti utili alla scelta.

Il programma

Per il programma dettagliato e per iscriversi agli eventi:

https://scegliconnoi.unipd.it/

https://www.facebook.com/universitapadova