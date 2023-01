Giorno della memoria 2023, tutte le iniziative Padova

Prezzo non disponibile

Giorno della Memoria - 27 gennaio 2023

Calendario delle iniziative fino al 15 febbraio

Cerimonia commemorativa venerdì 27 gennaio, eventi dal 23 gennaio al 15 febbraio

Dettagli

....L’arrivo

“....Siamo arivati ‘a matina presso a Birkenau. Se vedevano migliaia in fila che andaveno, cantaveno canzoni che io nun capivo, andavano a lavorà ne le fabbriche. Poi se sentivano le urla dei cani e quando si sono aperti i vagoni ....qualcuno cascava per tera, donne anziane, vecchi. Spartivano i bambini da le madri, il fratello dai fratelli, venivan divisi tutti e noi ci presero a bastonate e bisognava seguire il gruppo fino a l’entrata del campo” (Mario Spizzichino)

.....Birkenau: la selezione

“....Poi cercano un interprete, e io sono l’unico a parlare tedesco. Rudolf Hoss e il dottor Mengele mi fanno montare su un tavolino, mi danno gli ordini in tedesco e io devo tradurli in italiano. Dice “Siete arrivati a un campo di lavoro. I giovani forti andranno a lavorare, le persone anziane andranno nel campo di riposo, le donne se sono giovani e non hanno figli anche loro andranno a lavorare, le donne con bambini vanno nel campo di riposo”. Io traduco” (Arminio Wachsberger)

.....Nella camera a gas

“... Ho guardato (dallo spioncino), è stato questione di pochi attimi. Ho visto esattamente come si agitava la gente dentro. C’erano persone attaccate alla porta ..... cercavano di muoversi, ma non ci riuscivano. Si intrecciavano fra di loro, la maggior parte con le mani alzate che cercavano ....può darsi chiamavano Dio” (Shlomo Venezia)



Testimonianze da “Il libro della Shoah italiana” di Marcello Pezzetti (Edizione Einaudi)

Il “Giorno della Memoria” è stato istituito per il 27 gennaio di ciascun anno.

La data commemorativa è quella dell’abbattimento dei cancelli del campo di Auschwitz, che avvenne alle ore 11.59, ma la data vuole ricordare più in generale una serie di eventi.

Insieme alla Shoah vengono commemorati tutti coloro che sono stati vittima delle leggi razziali, tra cui gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte e quanti, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio e a rischio della propria vita hanno protetto i perseguitati.

Cerimonia commemorativa

Venerdì 27 gennaio, ore 10.30 - Cortile di Palazzo Moroni

Interventi di:

Altre cerimonie

Ore 11.30 - Tempio nazionale dell’Internato Ignoto (zona Terranegra)

Intervento di Don Fabio Artusi, rettore del Tempio Nazionale dell’Internato Ignoto.

Deposizione di una corona di alloro presso il Sacello dell’Internato Ignoto, decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria, in onore delle Vittime dei Lager nazisti.

a seguire - Museo Nazionale dell’Internamento viale dell’Internato Ignoto, 24

Il prefetto di Padova, Raffaele Grassi, consegna le medaglie d’onore ai cittadini della provincia di Padova, militari e civili, deportati ed internati nei Lager nazisti.

Eventi collegati

23 gennaio, ore 18 - Teatro Verdi, via dei Livello, 32

“In forma di essere umano”, incontro con l’autore Riccardo Gazzaniga, lettura scenica a cura di Michele Tonicello con Gianluca Pantaleo e Cristiano Parolin, musiche live di Giovanni Frison, inquadramento storico del prof. Giuliano Pisani. Presenta e modera Micaela Faggiani.

Iniziativa promossa dalla Polizia di Stato, dal Comune di Padova e dal Teatro Stabile del Veneto.

Ingresso gratuito con prenotazione on line.

Approfondimento

24 gennaio, ore 17.30 - Sala Paladin di Palazzo Moroni

Presentazione del libro di Davide Romanin Jacur “KZ2” alla presenza dell’autore. Interventi di Francesco Berti, Università degli Studi di Padova e Giuseppe Cantele, editore. Modera Francesco Iori, giornalista.

25 gennaio, ore 17.30 – Scuderie di Palazzo Moroni

Inaugurazione della mostra “L’esempio dei Giusti” a cura del Comitato scientifico del Giardino dei Giusti del Mondo di Padova.

Aperta dal 26 gennaio al 12 febbraio. Orario da martedì a domenica dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

26 gennaio

Ore 10 - Sala dei Giganti del Palazzo Liviano, piazza Capitaniato, 7

Lectio Magistralis di Pieter Lagrou, Université Libre de Bruxelles “Una nuova geografia memoriale europea? La Shoah e il conflitto memoriale dal Baltico ai Balcani”. Saluti istituzionali di Daniela Mapelli, Rettrice dell’Università degli Studi di Padova e Sergio Giordani, Sindaco di Padova.

Il Rabbino Capo di Padova Adolfo Locci eseguirà alcune melodie ebraiche accompagnato dai Maestri dell’Ensemble Shirè Miqdash.

Evento promosso dal Centro di Ateneo per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea dell’Università degli Studi di Padova.

Inaugurazione mostra “ Pittori nei Lager nazisti. Dipinti e disegni realizzati dagli Internati Militari Italiani “ a cura dell’ Associazione nazionale Ex Internati Federazione di Padova .

Aperta dal 27 gennaio al 19 febbraio. Orario da martedì a domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Spettacolo teatrale e corale “Negli occhi di Sara” a cura dell’Associazione Coristi per Caso, dirige Gianluca Amore.

29 gennaio ore 10.30

Percorso di musica e commemorazione delle Vittime dell’Olocausto nei luoghi dove si trovano le pietre d’inciampo. Canti e letture ricorderanno una delle pagine più brutte della storia della nostra città. Organizzato dall’Associazione Canone Inverso Aps.

L’itinerario partirà dai Giardini dell’Arena, ingresso corso Garibaldi.

Approfondimento

Dal 15 al 18 gennaio e dal 12 al 15 febbraio

Viaggi della Memoria per gli studenti delle scuole superiori a Trieste, Budapest, Auschwitz/Birkenau e Vienna. Organizzati dal Comune di Padova, Gabinetto del Sindaco - Ufficio Progetto Giovani. In collaborazione con la Comunità ebraica di Padova e la Fondazione Giorgio Perlasca.

Info

Ufficio cerimoniale e relazioni esterne - Settore Gabinetto del Sindaco

Luogo palazzo Moroni, via del Municipio, 1 (secondo piano) - 35122 Padova

Telefono 049 8205232 - 8205095 – 8205557

Orario da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e giovedì anche dalle 15 alle 17

Email relazioni.esterne@comune.padova.it

Ingresso

Ingresso libero a tutti gli eventi, con prenotazione obbligatoria dove previsto.

Info web

https://www.padovanet.it/evento/giorno-della-memoria-27-gennaio-2023

