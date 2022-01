Giorno della memoria 2022, tutte le iniziative Padova

Come ogni anno il giorno della Memoria si tiene il 27 gennaio. Di seguito tutte le iniziative Padova dal 17 gennaio al 9 febbraio.

«....Siamo arivati ‘a matina presso a Birkenau. Se vedevano migliaia in fila che andaveno, cantaveno canzoni che io nun capivo, andavano a lavorà ne le fabbriche. Poi se sentivano le urla dei cani e quando si sono aperti i vagoni ....qualcuno cascava per tera, donne anziane, vecchi. Spartivano i bambini da le madri, il fratello dai fratelli, venivan divisi tutti e noi ci presero a bastonate e bisognava seguire il gruppo fino a l’entrata del campo» (Mario Spizzichino)

«...Poi cercano un interprete, e io sono l’unico a parlare tedesco. Rudolf Hoss e il dottor Mengele mi fanno montare su un tavolino, mi danno gli ordini in tedesco e io devo tradurli in italiano. Dice “Siete arrivati a un campo di lavoro. I giovani forti andranno a lavorare, le persone anziane andranno nel campo di riposo, le donne se sono giovani e non hanno figli anche loro andranno a lavorare, le donne con bambini vanno nel campo di riposo. Io traduco» (Arminio Wachsberger)

«... Ho guardato (dallo spioncino), è stato questione di pochi attimi. Ho visto esattamente come si agitava la gente dentro. C’erano persone attaccate alla porta ..... cercavano di muoversi, ma non ci riuscivano. Si intrecciavano fra di loro, la maggior parte con le mani alzate che cercavano ....può darsi chiamavano Dio» (Shlomo Venezia)

Testimonianze da “Il libro della Shoah italiana” di Marcello Pezzetti (Edizione Einaudi)

Il “Giorno della Memoria” è stato istituito per il 27 gennaio di ciascun anno. La data commemorativa è quella dell’abbattimento dei cancelli del campo di Auschwitz, che avvenne alle ore 11.59, ma la data vuole ricordare più in generale una serie di eventi.

Insieme alla Shoah vengono commemorati tutti coloro che sono stati vittima delle leggi razziali, tra cui gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte e quanti, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio e a rischio della propria vita hanno protetto i perseguitati.

Cerimonia commemorativa

Giovedì 27 gennaio, ore 10 - Cortile di Palazzo Moroni

Interventi di:

Sergio Giordani, sindaco di Padova;

Giuliano Pisani, vice presidente del Giardino dei Giusti del Mondo di Padova ;

; gen. B. (ris.) Maurizio Lenzi, presidente Associazione nazionale ex internati, federazione Provinciale di Padova;

Gianni Parenzo, presidente della Comunità ebraica di Padova.

Giovedì 27 gennaio

Posizionamento delle pietre d’inciampo:

ore 10.30 , via 8 febbraio 1848, davanti al Palazzo del Bo’

In ricordo di Desiderio Milch, studente dell’Ateneo di Padova.

Intervento di Daniela Mapelli, rettrice dell’Università di Padova; lettura note biografiche da parte di Giulia Simone, ricercatrice del dipartimento Spgi.

In ricordo di Paolo Shaul Levi, deportato nel campo di sterminio di Auschwitz.

Intervento di Gina Cavalieri, vice presidente della Comunità ebraica di Padova e presidente della Fondazione per il Museo della Padova ebraica; letture a cura degli studenti del liceo classico Tito Livio.

ore 11.30 - Tempio nazionale dell’Internato Ignoto (zona Terranegra)

Onori ai Caduti e deposizione di Corona d’alloro

a seguire - Museo Nazionale dell’Internamento viale dell’Internato Ignoto, 24

Intervento del prefetto di Padova, Raffaele Grassi e consegna delle Medaglie d’Onore ai militari e civili deportati e internati nei lager nazisti.

Eventi collegati

23 gennaio, ore 11 - Auditorium Pollini, via Carlo Cassan, 17

“Mahler - Celan - Pärt”, la Shoah attraverso le parole di Paul Celan intrecciate ai suoni di Gustav Mahler e Arvo Pärt. Orchestra di Padova e del Veneto.

Evento organizzato dal Comune di Padova e dalla Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto con il patrocinio della Comunità ebraica di Padova.

“Per chi splende questo lume - La vita di Virginia Gattegno”, reading di Matteo Corradini con la partecipazione di Valentina Ghelfi, Miriam Cappa, Selene Demaria e la musica dal vivo di Fandujo.

È possibile seguire l’appuntamento online sul sito https://unipd.link/reading-Gattegno

Lectio magistralis di Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio e presidente della Società Dante Alighieri.

Saluti istituzionali di Monica Salvadori, prorettrice dell’Università di Padova.

Evento organizzato dal Centro di Ateneo per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea .

Spettacolo “Elegia per non dimenticare”, regia di Bruno Lovadina e Marina De Luca.

Associazione Belteatro, in collaborazione con la Compagnia I Rampanti in scena.

“Percorso della memoria: Budapest - Sulle orme di Giorgio Perlasca”, proiezione video realizzato dalla Fondazione Giorgio Perlasca con il contributo della Regione del Veneto.

Saluti istituzionali di Monica Salvadori, prorettrice con delega al Patrimonio artistico, storico e culturale dell’Università di Padova, Francesca Benciolini, assessora del Comune di Padova e Lajos Pintér, console generale onorario di Ungheria a Verona.

Intervengono Franco Perlasca e Luciana Amadio della Fondazione Giorgio Perlasca di Padova.

Inaugurazione mostra “Jecheskiel David Kirszenbaum - Caricature di un Bauhäusler sulla Repubblica di Weimar”.

Introduzione di Carlo Fumian, ordinario di storia contemporanea dell’Università di Padova.

La mostra è a cura dell’assessorato alla cultura del Comune di Padova, in collaborazione con l’ Istituto di Cultura Italo-Tedesco di Padova .

Aperta dal 28 gennaio al 27 febbraio, tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 19.

Spettacolo teatrale sulla vita di Paolo Shaul Levi, a cura degli studenti del liceo Ippolito Nievo e Iis Pietro Scalcerle di Padova, organizzato dalla Fondazione per il Museo della Padova ebraica.

Ingresso su invito.

Per la partecipazione agli eventi al chiuso è necessario esibire il green pass rafforzato.

Iniziative rivolte alle scuole

24, 25 gennaio, 2, 9 febbraio

Incontri online organizzati da Progetto Giovani del Comune di Padova

24, 26, 31 gennaio - ore 10

Visite guidate alle Pietre d’Inciampo a cura del Museo della Padova ebraica, per 20 studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Padova.

Riferimenti

Ufficio cerimoniale e relazioni esterne - Settore Gabinetto del Sindaco

Luogo palazzo Moroni, via del Municipio, 1 (secondo piano) - 35122 Padova

Telefono 049 8205232 - 8205095 - 8205557

Orario da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e giovedì anche dalle 15 alle 17

Email relazioni.esterne@comune.padova.it

Info web

https://www.padovanet.it/evento/giorno-della-memoria-27-gennaio-2022