Giorno della Memoria al Lux con la proiezione di "Terezin" e "High Maintenance"

In occasione del Giorno della memoria verranno proposte al Lux alcune proiezioni speciali. Saranno due i film in programmazione.

Venerdì 27 ore 17.15 e ore 21

Terezin di Gabriele Guidi sarà in sala venerdì 27 gennaio con due spettacoli (ore 17.15 e ore 21), preceduti da una proiezione speciale mattutina (ore 11, ingresso 4 euro).

Terezin (Italia/Repubblica Ceca 2022 - 110′) - Antonio, clarinettista italiano, e Martina, violinista cecoslovacca, si innamorano a Praga durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1942 vengono deportati a Terezin dove la loro storia si intreccia con le vicende dei tanti artisti e intellettuali rinchiusi nel ghetto. Eccellenze umane ed artistiche del centro Europa che, durante la guerra, realizzarono centinaia di produzioni musicali – ancora oggi rappresentate e uniche al mondo – riuscendo a far divenire l’arte uno strumento di sopravvivenza per migliaia di persone segregate.

Venerdì 27 (ore 19.30) e sabato 28 alle 21.

High Maintenance. Vita e opere di Dani Karavan di Barak Heymann sarà in sala venerdì 27 (ore 19.30) e, in proiezione speciale, alla presenza del regista Barak Heymann, sabato 28 alle 21 .

High maintenance. Vita e opere di Dani Karavan (Israele/Polonia 2021 - 70′) – Protagonista di questo documentario è Dani Karavan, autore di numerose installazioni in tutto il mondo, opere monumentali, site-specific, che dialogano con la natura circostante e alla cui base ci sono i concetti di memoria, di comunione e di pace. A quasi novant’anni di età, l’artista israeliano si trova coinvolto in un grave conflitto politico, etico e artistico a causa della sua ultima commissione, un monumento ai “Giusti di Polonia”, i cittadini polacchi che hanno rischiato la vita per salvare gli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale: quanti erano i Giusti e quanti hanno taciuto? Il regista Barak Heymann accompagna Karavan in un viaggio alle origini per visitare i suoi spazi creativi dando vita a un’appassionante, dolorosa ma anche umoristica meditazione sul lavoro della memoria e del passare del tempo.

Ingresso

intero 7 euro

ridotto (over 60/stud) 6 euro

intero SOCI 6 euro

ridotto SOCI (over60/stud) 5 euro

Info web

https://www.facebook.com/CinemaLuxPadova/