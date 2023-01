Giorno della Memoria al Verdi con la presentazione del romanzo “In forma di essere umano”

In occasione del “Giorno della Memoria” la Questura di Padova ha inteso promuovere, per lunedì 23 gennaio alle ore 18 presso il Teatro “G. Verdi” , lo svolgimento di un evento in ricordo delle vittime della Shoah che sarà incentrato sulla presentazione del romanzo “In forma di essere umano” di Riccardo Gazzaniga.

Riccardo Gazzaniga, brillante ed affermato autore e Vice Ispettore della Polizia di Stato, in questo noir storico, ha ripercorso le fasi conclusive dell’indagine che ha portato, nel 1960 in Argentina, alla cattura di Adolf Eichmann.

La presentazione sarà arricchita dall’inquadramento storico del Professor Giuliano Pisani, Vice Presidente del Comitato Scientifico del Giardino dei Giusti di Padova e, soprattutto, dalla direzione artistica del Teatro Stabile del Veneto , che ha aderito con entusiasmo al nostro progetto per rendere tangibile agli spettatori – grazie alla lettura scenica ad opera di validissimi attori - la capacità dell’autore del romanzo di rendere “vive” le figure dei protagonisti, Zvi Ahroni, Agente del Mossad, ed Adolf Eichmann.

Nel corso dell’evento saranno anche ricordate le figure di Poliziotti (come Giovanni Palatucci, Emilio Cellurale, Giuseppe Baratta, Lodovico Vigilante ed altri) che ribellandosi agli inumani ordini ricevuti, si rifiutarono di assecondare la follia nazifascista e persero la vita per aver salvato numerosi ebrei, contribuendo al riscatto morale dell’Italia.

Direzione Artistica di Michele Tonicelllo, musiche live di Giovanni Frison, interpretazione scenica di Gianluca Pantaleo e Cristiano Parolin.

Presenta e modera Micaela Faggiani.

L’evento sarà aperto alla cittadinanza con prenotazione gratuita online sul sito https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/in-forma-di-essere-umano/

https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/in-forma-di-essere-umano/

