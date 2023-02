Giorno del ricordo, doppio appuntamento ad Albignasego

Un doppio appuntamento dedicato al ricordo delle vittime delle foibe e degli esuli istriani, fiumani e dalmati: in occasione del Giorno del ricordo, venerdì 10 febbraio 2023, il Comune di Albignasego promuove due momenti aperti a tutta la cittadinanza, per tenere viva la memoria dei massacri perpetrati. “Albignasego – spiega il Sindaco Filippo Giacinti – è stato il primo Comune italiano ad aver scelto di intitolare una via ai martiri delle foibe nel lontano 1997. Per moltissimo tempo le tragedie consumate sono state confinate all’oblio, ora fortunatamente sta crescendo una nuova attenzione e sensibilità su questi temi, che anche noi ci impegniamo a tenere vivi”.

Alle ore 18 presso il Parco intitolato a Norma Cosetto, studentessa universitaria istriana torturata, violentata e infoibata dai partigiani jugoslavi, sarà deposta una corona di fiori: un gesto dal forte valore simbolico accompagnato dall’intervento del Sindaco Giacinti e dalle due testimonianze di Mauro Zmarich, dirigente Associazione nazionale Venezia Giulia Dalmazia, la cui famiglia è stata toccata direttamente dall’orrore delle foibe e di Giorgio Varisco, Segretario Generale di FederEsuli, rete che riunisce diverse realtà associative nate in seno alla diaspora giuliano-dalmata del secondo dopoguerra. L’evento sarà introdotto da Alvaro Gradella.

In serata, alle ore 20.30, la Sala Verdi di Villa Obizzi ospiterà invece la proiezione gratuita di Alida, pellicola del 2020 di Mimmo Verdasca che ripercorre la biografia della celebre attrice Alida Valli, interpretata mirabilmente da una splendida e intensa Giovanna Mezzogiorno. Fra i pochi documentari internazionali ad essere selezionato nella sezione Cannes Classic 2020, il film è anche occasione per riflettere sulle vicende dell’esodo istriano che percorrono la biografia della grande attrice nata a Pola. La proiezione sarà accompagnata dalla testimonianza del nipote dell’attrice Pierpaolo De Mejo intervistato da Simone Toffanin.

Info web

https://www.facebook.com/cittadialbignasego

Foto articolo da comunicato stampa