Giorno del ricordo a Cittadella, tutti gli eventi trasmessi in diretta Facebook

Contribuire a conservare e rinnovare la memoria di una pagina drammatica della storia recente, troppo spesso dimenticata o non opportunamente valorizzata. Questo l'obiettivo principale de “Il Giorno del Ricordo”, istituito il 10 febbraio e dedicato a tutte le vittime delle Foibe e all'esodo degli Istriani, Fiumani e Dalmati dalle loro terre nel secondo dopo guerra.

Da alcuni anni, anche il Comune di Cittadella, in collaborazione con l'Unione degli Istriani, commemora la ricorrenza con una cerimonia istituzionale.

Questo il programma previsto per la giornata di Mercoledì 10 febbraio 2021:

ore 10 – Palazzo della Loggia: Cerimonia del Ricordo innanzi alla targa commemorativa con deposizione di una corona di alloro;

ore 10.30 – Caserma Guardia di Finanza: deposizione di una corona di alloro in omaggio del Sottobrigadiere Giulio Bonetto.

Stante l'emergenza sanitaria, alla cerimonia presenzieranno solo alcuni rappresentanti delle varie istituzioni coinvolte. L'evento si svolgerà nel pieno rispetto delle normative covid e sarà trasmesso in diretta facebook nella pagina del Comune di Cittadella, al fine di rendere partecipe anche la cittadinanza a questo importante momento.

Come nei precedenti anni, non mancherà il coinvolgimento anche degli studenti dell'Istituto Comprensivo di Cittadella che sarà, anche in questo caso, a prova di Covid.

Oltre a seguire la diretta facebook, nel corso della mattinata nelle classi terze della scuola secondaria di I grado “L. Pierobon”, verranno proiettati i video realizzati dai compagni per il concorso “il Giorno del Ricordo”- Edizione 2019/2020.

Promosso dall'Amministrazione, in collaborazione con il Comune di Trieste e l’Unione degli Istriani con lo scopo di ricordare alle nuove generazioni quanto accadde in Italia dopo l’8 settembre 1943 nella regione del confine orientale, il concorso ha visto la partecipazione di 214 studenti delle classi terze che, guidati e supportati dai docenti, hanno realizzato lavori eccellenti e significativi. I ragazzi sarebbero dovuti andare in gita a Trieste dove sarebbero stati accolti dalle autorità locali e dai rappresentanti dell’Unione degli Istriani, visitando gratuitamente i luoghi del ricordo. Sfortunatamente, la pandemia non ha permesso di portare a termine l’iniziativa.

Per tale motivo, il Comune di Cittadella ha deciso di donare ai 214 studenti una copia del fumetto “Foiba Rossa - Norma Cossetto. Storia di un’Italiana” a cura di Merlino/Delvecchio che saranno messi a disposizione presso la Biblioteca Comunale.

Già pronta anche l'edizione 2020/2021 del bando che verrà presto trasmessa alle scuole e le cui modalità di svolgimento saranno definite in base alla normativa vigente in materie di contenimento del Covid-19.

«Si tratta di uno degli avvenimenti più dolorosi della storia italiana a cui purtroppo non è stato dato il giusto rilievo e su cui invece è doveroso fare luce. Da qui la volontà come Amministrazione di fare la propria parte e promuovere ogni anno in occasione de “Il Giorno del Ricordo” una serie di iniziative che vogliono in primis coinvolgere le nuove generazioni. A loro va infatti garantito il diritto e il dovere della conoscenza nonché trasmesso il valore della memoria di eventi che hanno segnato la nostra storia e che ci hanno permesso di essere ciò che siamo e di avere un futuro.

Un ringraziamento all'Unione degli Istriani che, anche quest'anno, è stata parte di questo nostro importante progetto, al Consigliere Sabatino neo coordinatore per la Provincia di Padova del Comitato 10 febbraio e ad Andrea Preden, Presidente della Consulta Cultura e figlio di esuli che si è attivato in prima persona per la promozione del Bando realizzato per la scuola secondaria di I grado impegnandosi affinché gli studenti potessero conoscere questa pagina drammatica della nostra storia e riflettere sul senso del Giorno del Ricordo».