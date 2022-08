Giotto sotto le stelle: doppio turno di visita alla Cappella degli Scrovegni

La Cappella degli Scrovegni, conosciuta da tutti con il cognome del suo committente Enrico, è intitolata a Santa Maria della Carità e nota in tutto il mondo per lo straordinario ciclo pittorico realizzato da Giotto. L’opera costituisce il massimo capolavoro ad affresco dell’artista e testimonia la profonda rivoluzione che il pittore toscano portò nell’arte occidentale. Il nostro tour sarà incentrato su questo monumento patrimonio UNESCO, con doppio turno di visita, per apprezzare con uno sguardo insolito la bellezza degli affreschi del pittore fiorentino.

Venerdì 5 agosto 2022:

1° Turno di VISITA: 19

2° Turno di VISITA: 21

La visita comprende:

20′ permanenza nella anticamera della cappella

40′ permanenza nella cappella

RITROVO: davanti al museo civico degli Eremitani, piazza Eremitani, Padova

DURATA: 1h30 circa – necessario il ritrovo 30 minuti prima dell’evento

CONTRIBUTO:

24 euro adulti

12 euro ridotto fino a 12 anni

Prenotazione obbligatorio dal sito: https://eventi.venetosegreto.com/evento/padova-urbs-picta-la-cappella-degli-scrovegni/.