“I giovani e la scommessa sul futuro tra dipendenze e libertà” all’ex Fornace Carotta

L’incidenza di depressione e ansia fra i bambini e adolescenti è aumentata notevolmente rispetto a prima della pandemia Covid, un disagio sempre più diffuso che rischia di mettere in crisi la salute futura dei ragazzi. E’ il tema al centro del convegno “I giovani e la scommessa sul futuro tra dipendenze e libertà” in programma domani, 29 dicembre, all’ex Fornace Carotta a Padova. L’evento riunisce alcuni tra i maggiori esperti nel campo della neuropsichiatria, della psicologia, delle dipendenze e del mondo della scuola. E’ stato organizzato dall’Esecutivo dell’Area Sociale e Sanitaria del Comune di Padova, in collaborazione con il Centro Italiano Femminile (CIF) di Padova, Ananke Veneto - Centro per la cura dei disturbi alimentari e l’Accademia per la formazione e la testata giornalistica “di salute”.

Il convegno rientra nel progetto “In-Dipendenze”, promosso dalla Regione Veneto, che coinvolge 300 famiglie e minori in attività formative sulla prevenzione dell’uso di sostanze, dell’abuso di alcol e in programmi di educazione all’alimentazione, all’uso corretto del web e delle nuove tecnologie. «Molti ragazzi, genitori e insegnanti hanno manifestato la loro gratitudine verso un progetto nato per rispondere al meglio alle molteplici richieste di aiuto riguardo al disagio adolescenziale e giovanile, che sta assumendo sempre più le forme delle dipendenze patologiche e una dimensione anch’essa pandemica», conferma la dottoressa Erika D’Incau, neopresidente del Centro Italiano Femminile (CIF).

Al convegno intervengono referenti istituzionali del territorio, ma anche da altre parti d’Italia. Ci saranno le testimonianze di alcuni giovani e insegnanti, che sono stati coinvolti nel progetto regionale, insieme al contributo delle associazioni di genitori e della Diocesi di Padova, da sempre impegnati nella lotta alla prevenzione del disagio giovanile. «Alcuni ragazzi hanno vissuto esperienze di spaesamento, di depressione, di malessere. Altri hanno messo in atto comportamenti di ritiro che si sono prolungati anche dopo la fine del lockdown - aggiunge la dottoressa Marisa Galbussera, responsabile di Ananke Veneto - occorre intervenire in fretta per evitare che questi sintomi si cronicizzino e mettano a repentaglio la progettazione del futuro, così importante in questa delicata fase della vita».

Tra i relatori c’è anche la professoressa Michela Gatta, direttrice dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda Ospedale-Università di Padova. Nel 2020 e 2021 il 90% dei ricoveri nel reparto è avvenuto in emergenza, quando la media pre-Covid si fermava al 65%. «Salute mentale significa benessere della persona – spiega la professoressa Gatta -. Pandemia invece isolamento, sofferenza limitazioni, fragilità, privazioni e malattia che hanno messo a dura prova il benessere di tutti, minori e adulti. È importante prima di tutto parlarne, perché lo stato psichico della persona ha pari dignità di quello fisico, sia nei termini di disagio che può provocare sia nei termini di necessità di attenzione, prevenzione e cura dovute. Pensare in termini di prevenzione è fondamentale perché gli effetti di questo periodo si evidenzieranno per molto tempo in futuro, condizionando in particolare chi è ancora in via sviluppo dal punto di vista psico-fisico ed emotivo-relazionale come i bambini e gli adolescenti».

E’ atteso anche il dottor Giancarlo Zecchinato, direttore del Dipartimento Dipendenze - U.O.C Ser.D. Padova e Piove di Sacco, dell’Ulss 6 Euganea. Il servizio ha in carico oltre 5mila pazienti di tutte le età per disturbi legati all’abuso di alcool, droga, gioco d’azzardo e tabagismo. «Un dato interessante è che, a nostro avviso, le domande ricevute dal nostro dipartimento non sono aumentate dopo la pandemia – precisa il dottor Zecchinato -. I numeri del 2019 sono molto simili a quelli del 2020, che a loro volta sono simili a quelli registrati nel 2021. Questo perché da noi arrivano solo i casi più gravi e, purtroppo, sono solo la punta dell’iceberg. I molti giovani che consumano regolarmente alcol o che comprano illegalmente e provano altre sostanze pericolose, come la cannabis non controllata che si trova per strada dagli spacciatori, non ricercano un aiuto. Quest’ultimi, fanno fatica ad essere intercettati».

Leo Ercolin, portavoce dell’Area Sociale e Sanitaria del Comune di Padova, conclude: «Di fronte alla emergenza della crisi e del disagio giovanile è necessario fare squadra, per la salvaguardia e la custodia del futuro nostro e di chi verrà dopo di noi».

