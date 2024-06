Giovanni Bertolazzi in concerto per pianoforte a Villa Contarini, omaggio a Ferruccio

Giovanni Bertolazzi torna nuovamente ospite della Fondazione G. E. Ghirardi Onlus.

Vi aspettiamo sabato 29 giugno con il suo omaggio a Ferruccio Busoni.

Musiche di: J. S. Bach / F. Busoni, G. Verdi / F. Liszt

Accoglienza del pubblico dalle ore 20.15.

Inizio concerto ore 21

Ingresso dal Giardino dei Limoni di Villa Contarini - Fondazione G. E. Ghirardi di Piazzola sul Brenta

Ingresso fino a esaurimento posti - non è prevista prenotazione

Offerta libera responsabile

Giovanni Bertolazzi si impone sulla scena internazionale vincendo il 2° premio e 5 premi speciali al Concorso Internazionale “F. Liszt” di Budapest.Questo importante riconoscimento è preceduto da più di 40 premi in concorsi pianistici internazionali, come il “S. Thalberg” di Napoli, il “F. Busoni” di Bolzano, il “Premio Alkan per il virtuosismo pianistico” di Milano.

Nel 2022 viene premiato con il “Tabor Foundation Award”, assegnatogli presso il Verbier Festival (Svizzera).

Nel 2023 riceve il Premio Pianistico Internazionale “Donna Guglielmina Durini Litta”.

Tra gli eventi più salienti della sua carriera vi sono i concerti con l'Hungarian Philharmonic, la Kodaly Philharmonic, l'Orchestra del Teatro la Fenice, l’Orchestra del Teatro Massimo Bellini e l'Orchestra Sinfonica Siciliana.

È ospite di prestigiose organizzazioni musicali come Società del Quartetto di Milano, Amici della Musica di Padova, Bologna Festival, Amici della Musica di Verona, I concerti del Quirinale a Roma, Serate Musicali di Milano, Amici della Musica di Firenze, Verbier Festival in Svizzera, Zoltan Kocsis Festival e Cziffra Festival in Ungheria, Castleton Festival in Virginia (USA).

Si esibisce in importanti sedi tra cui Teatro La Fenice di Venezia, Teatro Ponchielli di Cremona, Palazzo del Quirinale a Roma, Sala Verdi del Conservatorio di Milano, Teatro Politeama Garibaldi di Palermo, “F. Liszt” Academy of Music e “F. Liszt” Memorial Museum a Budapest, National Liberal Club a Londra, Église de Verbier, Castleton Theatre House (Virginia, USA).

È stato il protagonista della presentazione ufficiale al pubblico del pianoforte da concerto più lungo al mondo, il BORGATO GRAND-PRIX 333.

Ha registrato due album dedicati interamente a musiche di Franz Liszt e pubblicati da BORGATO COLLECTION. Questi lavori discografici, registrati su pianoforte BORGATO GRAN-PRIX 333, hanno ricevuto diverse recensioni dalla critica internazionale e premi come il “Supersonic Pizzicato Award” (PIZZICATO Magazine, Lussemburgo), 5 Stelle dalla Rivista MUSICA, Nomination agli “International Classical Music Awards” (ICMA).

I suoi concerti e le sue registrazioni vengono diffuse da Radio France Musique, Bartók Rádió, Rai Radio3, Radio Romania Muzical.

Nato a Verona nel 1998, si è avvicinato al pianoforte da bambino, crescendo in una famiglia particolarmente interessata alla cultura, all’arte ed alla musica. Dopo essersi brillantemente diplomato presso il Conservatorio di Venezia, ha proseguito gli studi presso il Conservatorio di Catania con Epifanio Comis, laureandosi nel 2020 con il massimo dei voti e la lode.

