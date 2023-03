A “Segnavie-Lo Stato e Noi” Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cassa Depositi e Prestiti

Parte il nuovo ciclo di conferenze Segnavie-Lo Stato e Noi rivolte alla cittadinanza, con un’attenzione particolare agli studenti, per approfondire i temi del rapporto cittadini-Stato e promuovere una cittadinanza attiva.

Promosso da Fondazione Cariparo, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Padova, vedrà coinvolte personalità di spicco del mondo dell’economia e della politica. I primi 5 incontri, previsti entro giugno, avranno come protagonisti Franco Bassanini, Renato Brunetta (13 aprile), Daniele Franco, Romano Prodi (10 maggio) e Giovanni Gorno Tempini (7 marzo).

E sarà proprio Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cassa Depositi e Prestiti, con un intervento dal titolo Stato-mercato e il ruolo di CDP, ad inaugurare il ciclo il prossimo 7 marzo alle ore 16 nell’Aula Magna del’Università. Ad introdurre la conferenza e moderare il dibattito sarà Edoardo Grillo, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, che ha conseguito il dottorato di ricerca presso la Princeton University negli Stati Uniti e i cui lavori si concentrano sulle interazioni tra politica ed economia nelle scelte elettorali, redistributive e di politica estera. Il focus della relazione di Tempini sarà sull’evoluzione del ruolo di Cassa Depositi e Prestiti a supporto del Paese, dalle fasi della sua nascita a quelle dell’affermazione tra le economie avanzate, grazie anche al contributo di capitali pazienti e strumenti innovativi che hanno sostenuto lo sviluppo di infrastrutture, territori e tessuto imprenditoriale con un’ottica di lungo periodo. Il tutto in un contesto in cui il ruolo dello Stato, le caratteristiche e le modalità del suo intervento nell’economia, sono state infatti più volte ridisegnate nel corso del XX e XXI secolo, soprattutto negli ultimi anni, per rispondere, da un lato, alle importanti crisi globali e, dall’altro, alle grandi trasformazioni in atto a livello strutturale.

Gilberto Muraro, Presidente di Fondazione Cariparo, dichiara:”Questo programma di incontri costituisce un’edizione speciale di Segnavie, il celebre e apprezzato ciclo di conferenze avviato da Fondazione nel 2010, che con questo nuovo ciclo di conferenze mira a promuovere una cittadinanza attiva. La funzione del nostro ente è anche quella di promuovere cultura in questo ambito, stimolando la voglia di approfondire il ruolo che ciascuno di noi, in quanto cittadino, esercita nei confronti dello Stato. Questa volta abbiamo con noi il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Padova, perché il nostro scopo è quello di coinvolgere i giovani. Sia coloro che fanno ricerca su questi temi, e che quindi possono dare un contributo di idee, sia gli studenti che frequentano l’Ateneo e che andranno a nutrire le fila della classe dirigente di domani.”

Paola Valbonesi, Direttrice del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Padova, aggiunge: "Con il supporto al programma Segnavie, il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali vuole rafforzare il suo impegno nell'offrire itinerari formativi e di conoscenza volti a sviluppare consapevolezza sui temi della finanza pubblica e della cittadinanza responsabile. La stessa intenzione anima i nostri corsi di studio, e proietta i nostri studenti e le nostre studentesse verso l'acquisizione di una cittadinanza attiva, in un contesto globale e locale".

https://www.fondazionecariparo.it/eventi/segnavie-giovanni-gorno-tempini-stato-mercato-e-il-ruolo-di-cdp/

