Giovanni Vernia in "Vernia o non Vernia" al Geox di Padova

A causa di un incidente sul set e conseguente periodo di necessaria convalescenza di Giovanni Vernia, si comunica che gli ultimi show del tour "Vernia o non Vernia" previsti per aprile e maggio 2022 verranno riprogrammati.

La data del 4 maggio al Gran Teatro Geox di Padova sarà recuperata sabato 24 settembre 2022. I biglietti acquistati precedentemente sono validi per la nuova data, ne rimangono di disponibili presso i circuiti autorizzati. Info e biglietti: www.zedlive.com

Info web

https://zedlive.com/evento/gran-teatro-geox-padova-giovanni-vernia-in-vernia-o-non-vernia/

Giovanni Vernia

Vernia o non Vernia

sabato 24 settembre 2022, ore 21.30

Gran Teatro Geox - Padova

Chiunque conosca Giovanni Vernia associa il suo nome alle irresistibili maschere con cui ha conquistato tv e web, ed è in questo spettacolo che l’artista racconta da dove nasce la sua “follia comica”.

In ottemperanza all'emergenza sanitaria per evitare il diffondersi del COVID-19, gli spettacoli di Giovanni Vernia previsti per il 2 maggio 2020 al Gran Teatro Morato di Brescia e per il 9 maggio 2020 al Gran Teatro Geox di Padova sono stati riprogrammati al 12 febbraio 2021 al Gran Teatro Morato di Brescia e al 13 febbraio 2021 al Gran Teatro Geox di Padova.

Vernia o non Vernia è la vera novità teatrale. Chiunque conosca Giovanni Vernia, associa il suo nome alle irresistibili maschere con cui ha conquistato tv e web, ed è in questo spettacolo che l’artista racconta da dove nasce la sua “follia comica”.

È un demone interiore il suo, che comincia ad apparire da bambino, stimolato dalla Genova in cui è cresciuto e dagli stravaganti parenti pugliesi e siciliani. Ed è una sorta di spiritello dispettoso, che si manifesta in modo sempre più invadente durante la sua carriera da ingegnere, costringendolo a diventare comico di professione.

Questo nuovo spettacolo è un esercizio di leggerezza intelligente, dove la storia personale dell’artista, si sovrappone ad un divertentissimo ma acuto viaggio attraverso i luoghi comuni di questi strani tempi moderni. Ne emerge uno showman completo, che spazia con disinvoltura dal racconto alla parodia, dal canto al ballo, creando un rapporto col pubblico unico e coinvolgente. E dopo una serata irresistibile vi chiederete: “ma era Vernia o non era Vernia?”.

Abituati al Vernia delle irresistibili maschere televisive, avremo una sorpresa a teatro: ecco uno showman totale, che balla, canta e recita. E il pubblico lo segue, naturalmente, come si va dietro alle storie di un amico dal talento speciale.

La disposizione dei posti è in osservanza delle disposizioni vigenti dal 13.06.2020, pertanto i posti visualizzati a monitor manterranno settore, fila e numero, ma in funzione delle disposizioni alla data dell’evento, potranno subire il distanziamento di una poltrona tra un posto e l’altro. Maggiori informazioni su zedlive.com

VERNIA O NON VERNIA

scritto da Giovanni Vernia e Paolo Uzzi

Collaborazione ai testi Pablo Solari

con Giovanni Vernia

Regia Paola Galassi e Giampiero Solari

Biglietti

Biglietti da 18,72 a 31,03 euro.

