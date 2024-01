"Giovedì grasso in maschera" al County House il Bucaneve a Rovolon

GIOVEDI’ 8 FEBBRAIO passa una serata ricca di divertimento per festeggiare questo CARNEVALE 2024! Vi aspettiamo al Country House “Il Bucaneve” a Rovolon (PD) per la partecipazione del “concorso della maschera più originale”! Sbizzarrisci la tua fantasia, pensa alla maschera più originale e partecipa alla nostra serata! Ma attenzione! La giuria ricadrà interamente su un personaggio che ci accompagna da tempo: la temuta e terribile Bertilla, che come sappiamo: non ghe ne tase una!!! Ne vedremo delle belle, e soprattutto non mancheranno le risate!

Puoi decidere se vestirti a tema e partecipare al concorso, oppure semplicemente mascherarti e passare una serata divertente in nostra compagnia. La nostra serata sarà sostenuta da un DELIZIOSO MENU’: flan di zucca con crema di asiago; risotto di radicchio e tastasale; pollo fritto con contorni; semifreddo al croccante.

Dove? Country House “Il Bucaneve”, Via Belvedere n.15, Rovolon (PD)

Inizio serata: ORE 20. Si raccomanda la puntualità!

COSTO:

Costo adulti: 42 euro cad.

Costo bambini (2-12 anni): 30 euro cad. (menù baby)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA cliccando qui: https://forms.gle/1whcLC5VtqNQBGbj8. Importante: non sono valide le prenotazioni senza una conferma scritta.

Foto: elaborazione canva a cura di In.Colli Tour