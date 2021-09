Giretto d’Italia 2021, campionato nazionale della mobilità ciclabile a Padova il 16 settembre 2021

Il Giretto d’Italia 2021, Campionato della ciclabilità urbana, che è organizzato da Legambiente e Velolove, in collaborazione con Euromobility, torna il 16 settembre per accendere i riflettori e premiare le persone che ogni giorno usano la bicicletta e gli altri mezzi di micromobilità elettrica per andare a scuola o al lavoro.

Il Giretto d’Italia, che si tiene come da tradizione nell’ambito della Settimana europea della mobilità, quest’anno coinvolge più di 20 città italiane, fra cui il Comune di Padova dove vengono monitorati, tra le ore 7.30 e le 9.30 del mattino del 16 settembre 2021, i passaggi di coloro che scelgono la bicicletta per recarsi al lavoro o a scuola.

Il conteggio avverrà tramite appositi check-point allestiti in zone scelte dal Settore Mobilità del Comune e nelle immediate vicinanze delle aziende pubbliche e private e delle scuole che hanno aderito all’iniziativa.

A vincere saranno i centri urbani che segnaleranno il maggior numero assoluto di ciclisti.

Come partecipare

Per la sfida vengono registrate le biciclette attraverso appositi check-point; la città guadagna punti ogni volta che passa una bicicletta.

I ciclisti che transitano nelle vicinanze delle vie sotto indicate sono invitati ad attraversare i check-point, potendo anche segnalare il proprio nominativo e l’azienda, o il datore di lavoro, per cui lavorano.

I check-point individuati a Padova sono:

incrocio via San Francesco/via Ospedale

incrocio via Vicenza/Corso Milano

incrocio via Belzoni/via del Portello

incrocio via Sorio/via Libia

incrocio via Vittorio Veneto/lungargine dei Barcari

incrocio via Venezia/via Tommaseo

incrocio via Beato Pellegrino/via Montà

via Istria all’altezza del sottopassaggio ciclabile

Ospedale ingresso via Giustiniani e Pontecorvo

cavalcavia Borgomagno

Lungargine Terranegra incrocio via Vigonovese

Ponti in via Facciolati e in via d’Acquapendente

MAPPA DEI CHECK-POINT

Per informazioni

Ufficio Biciclette - Settore Mobilità - Comune di Padova

telefono 049 8204818

email ufficio.biciclette@comune.padova.it

Info web

https://www.padovanet.it/evento/giretto-ditalia-2021

