Il Giro d'Italia a Monselice: tutte le iniziative in programma

Monselice della 13a tappa del Giro d’Italia. Dopo mesi di fermento e preparativi Monselice si appresta ad accogliere i campioni “su due ruote” che faranno il loro ingresso in città per la volata finale nel pomeriggio di domani venerdì 16 ottobre.

Il motore della macchina organizzativa sarà attivo già dalle prime ore del mattino per gli allestimenti e i preparativi che renderanno Monselice accogliente e sicura per tutti coloro che vorranno essere presenti.

Attività collaterali. Tutta Monselice sarà coinvolta dal Giro d’Italia: Campo della Fiera ospiterà l’Area Village, l’Istituto Kennedy sarà destinato al Quartiere Tappa, Piazza Mazzini e Piazza Vittoria vedranno sorgere l’Area Expo degli sponsor, Piazza San Marco e Piazza Mazzini suoneranno grazie all’intrattenimento di Radio StereoCittà e Radio Cafè mentre Via Cristoforo Colombo sarà l’area destinata al trionfale arrivo degli atleti.

Dalle ore 9 alle ore 13, presso il palazzo della Loggetta, si susseguiranno due imperdibili iniziative: l’annullo postale e il relativo folder dedicato all'arrivo di tappa del Giro d'Italia a Monselice e la relazione sulla storia del ciclismo tenuta dal dott. Giorgio Calore, entrambe promosse dal Circolo Culturale Federico II di Svevia in collaborazione con l'Associazione Pro Loco e l'artista Luigi Masin.

Alle ore 12.45 le vie di Monselice saranno percorse dai partecipanti al “giro E”, un’iniziativa dedicata alle bici elettriche per promuovere la sostenibilità ecologica, arrivando successivamente alla proclamazione dei vincitori del concorso “La vetrina più bella del Giro d’Italia” alle ore 14.30, che ha coinvolto le attività commerciali e non del Comune.

Dalle ore 11 alle ore 17 di venerdì 16 ottobre sarà sospesa temporaneamente la circolazione veicolare, esclusi i veicoli autorizzati, delle seguenti vie e piazze nel seguente ordine: via Pozzonovo S.P. 37, Rovigana S.S. 16, Rovigana S.C., Viale Cadorna, Piazza Vittoria, Piazza San Marco, Via Roma, Via 28 Aprile, Viale della Repubblica, Via Padova, Via Padova S.S. 16, Via Valli, Via Petrarca, Via Verdi, Via delle Grole, Via Garibaldi, Via San Giacomo e Via Cristoforo Colombo S.R. 10.

Qui ulteriori specifiche.

Il Sindaco. «Un’occasione irripetibile per Monselice per fare conoscere il proprio territorio e il patrimonio storico monumentale ai 198 paesi del mondo collegati - afferma il Sindaco Giorgia Bedin. Siamo consci dell’attuale situazione sanitaria e sappiamo di aver preso una decisione coraggiosa nel mantenere viva la tappa di Monselice. Un impegno organizzativo reso possibile grazie alla collaborazione con il Comitato Tappa, gli uffici comunali, la Regione Veneto e la Provincia di Padova, ma anche economico e per questo ringrazio tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto: Aspiag (Despar), Banca Patavina Credito Cooperativo di Sant’Elena e Piove di Sacco S.C., Consorzio degli operatori del Centro Commerciale Airone, P.C.M. Srl trasmissioni meccaniche, Unicomm Srl (Famila), Autocarrozzeria S. Cosma di Medea Filippo e Lino, Automobili Lovisetto, La Rocca Trasporti Scrl, MTE Monselice Trasporti Ecologici Srl, Picchio Srl (McDonald’s) Veneto Home Srl, Vettori assicurazioni Snc, World Appeal, MET - Monselice è tempo di (Distretto del Commercio di Monselice), 2S Group Srl, Costruzioni Castellin Lorenzo Srl, Computec, Delta Engineering Snc di E. Tacchin & C., Ecorex Srl, Elite Ambiente Srl, F.lli Bedin & C. snc, Ghiraldo & Autoin Srl, I.A.C.C. Idea Garden Sas di Sartori Elisabetta, IMAB, Move S.S.D.A.R.L., ODM Oleodinamica di Salvò L. & C. Snc, Parsec Net Srl, TMB Spa, Nuova Milano Monselice Srl, Tutto Diesel».

Info web

https://www.comune.monselice.padova.it/c028055/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20208

https://www.facebook.com/ComitatoTappaMonselice/