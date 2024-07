Giro del Veneto juniores 2024, la gara ciclistica a tappe a Padova e provincia

La prima edizione del Giro del Veneto juniores, gara a tappe di ciclismo su strada, è una gara prevista su quattro tappe organizzata dalla SC Padovani in collaborazione con il Comune di Padova.

Percorso

Tappa 1 - 18 luglio: Padova-Padova (Prato della Valle) , cronometro a squadre 6,1 km

, cronometro a squadre 6,1 km Tappa 2 - 19 luglio: Cartigliano-Vicenza, 98,310 km

Tappa 3 - 20 luglio: Belluno-Feltre, 117,030 km

Tappa 4 - 21 luglio: Padova-Teolo, 127,670 km

Le tappe che interessano il territorio comunale di Padova sono la prima di giovedì 18 luglio (circuito cittadino con partenza e arrivo in Prato della Valle) e l'ultima di domenica 21 luglio (firma foglio di partenza e incolonnamento in via VIII febbraio).

La tappa di giovedì 18 luglio si svolge su un percorso che coinvolge le seguenti vie:

partenza di fronte Farmacia Santa Giustina - Prato della Valle;

svolta a DX via Alberto Cavalletto;

diritti via Pasquale Paoli;

rotatoria Saracinesca seconda uscita via Cernaia;

rotatoria (Sorio) 2^ uscita inversione di marcia via Cernaia;

rotatoria (Sorio) seconda uscita inversione di marcia via Cernaia;

rotatoria seconda uscita via Goito;

via Goito svolta a dx parcheggio Auto Tremonti Kia;

svolta a sx via Goito ritorno;

rotatoria Saracinesca prima uscita via Pasquale Paoli;

via Alberto Cavalletto;

Prato della Valle, svolta a sx entriamo in Prato all'altezza del passaggio pedonale;

arrivo di fronte Farmacia Santa Giustina.

Maggiori informazioni sulla gara e i percorsi sul sito ufficiale della manifestazione.

Modifiche alla viabilità

TRASPORTO PRIVATO

Giovedì 18 luglio, dalle ore 13.30 alle 20, è prevista la chiusura temporanea al traffico veicolare, nei rispettivi tratti interessati dal transito della carovana ciclistica in via Alberto Cavalletto, via Pasquale Paoli, via Cernaia (escluso il tratto rotatorio con le vie Sorio e Milazzo), via Goito, Prato della Valle, corsia veicolare lato sud (fronte piazza Y. Rabin) fino a via 58° Fanteria.

Dalle 13.30 alle 20 del 18 luglio è inoltre istituito il doppio senso di marcia in via Libia.

Domenica 21 luglio, dalle ore 9 alle 11.30, è prevista la chiusura temporanea al traffico veicolare, in piazza delle Erbe, piazza dei Frutti, via Guglielmo Oberdan, via San Clemente, piazza Dei Signori, via Dante, corso Milano, porta Savonarola, via Vicenza, via Chiesanuova.

TRASPORTO PUBBLICO

Giovedì 18 luglio, dalle ore 14 alle 19, alcune linee del trasporto pubblico subiranno delle variazioni che saranno indicate nel sito di Busitalia.

Per informazioni

Giro del Veneto Juniores

sito https://girodelvenetojuniores.it

Info web

https://www.padovanet.it/evento/giro-del-veneto-juniores-2024

