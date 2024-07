"GirovagArte", tutti gli eventi della settimana in piazzale Cuoco, quartiere Guizza

Dal cinema all’aperto al teatro passando per il coro del Conservatorio Pollini, GirovagArte fa tappa in Piazzale Cuoco (Guizza).

Giovedì 11 luglio

Il truck di GirovagArte fa tappa, da giovedì 11 luglio, alla Guizza in Piazzale Cuoco con la proiezione del film “Felicità” di Micaela Ramazzotti (ore 21.15). La pellicola racconta la storia di una famiglia storta, composta da genitori egoisti e manipolatori, che formano una sorta di mostro a due teste, che priva i propri figli di ogni possibile speranza di libertà futura. Un film profondamente sentito e intimo tanto nelle interpretazioni quanto nell'umanità della storia. Ingresso 3euro.

Venerdì 12 luglio

La rassegna porterà sul palcoscenico, venerdì 12 luglio (ore 21.15), il Coro di Clarinetti del Conservatorio Pollini di Padova, una formazione composta da vari tagli di strumento appartenenti alla famiglia del clarinetto, dai più acuti ai più gravi, di cui fanno parte sia gli studenti dei corsi accademici e preaccademici delle classi di clarinetto del Conservatorio sia ex studenti provenienti da varie regioni d’Italia.Il programma abbraccia uno spazio temporale esteso: dall'epoca classica di Mozart in poi tra musica “classica” e “leggera” presentando un ampio spettro di possibilità espressive e stilistiche. Lo scopo è di far conoscere un repertorio di ampia fruizione che in passato ha avuto molta fortuna, caratterizzandosi proprio per l'immediatezza delle melodie nel raggiungere un vasto pubblico e per essere destinato proprio per il "passatempo" musicale all'aperto. Un repertorio destinato ad un pubblico ampio: dai più giovani ai più anziani, sia si tratti di esperti e appassionati, sia di ascoltatori occasionali. Ingresso gratuito.

Sabato 13 luglio

C’era una volta il Varietà. Sì, quello legato agli albori dei programmi televisivi su cui intere generazioni di italiani si sono intrattenute seguendo i propri beniamini: cantanti, attori, comici, presentatori. Dal 1954, anno delle prime trasmissioni video in Italia, gli apparecchi televisivi cominciarono a diffondersi ma erano ancora pochi coloro che potevano permettersi di acquistarne uno. E così gli Italiani, con la loro sedia, si ritrovavano al bar del paese per poter assistere, in una vera e propria visione collettiva, a quella meravigliosa invenzione tecnologica. Proprio di questo parla Carosello, lo spettacolo che Barabao Teatro metterà in scena sabato 13 luglio alle 21.15. Ingresso gratuito.

Domenica 14 luglio

Un uomo si ritrova nel reparto di un ospedale: deve recuperare la salma del figlio, morto suicida. È Il vespro della beata vergine, il monologo di Scenari Visibili che andrà in scena, il 14 luglio, al Campo dei Girasoli Girovagarte Off. Il vespro diretto da Mauro Lamanna è firmato da Antonio Tarantino, drammaturgo contemporaneo molto amato da registi. Ingresso gratuito.

GirovagArte

GirovagArte, il palinsesto culturale dell’estate padovana che arriva nei quartieri a bordo di un truck, con numerosi eventi ospitati anche nei parchi cittadini e nelle biblioteche. I rioni diventano il palcoscenico naturale di oltre quaranta appuntamenti tra musica, teatro, cinema, incontri con autori, trekking urbani, presentazione di libri e spettacoli per bambini. Anche quest’anno grande attenzione è data alla solidarietà. Grazie al progetto GirovagArte Solidale, infatti, verranno raccolti fondi a favore della Fondazione Salus Pueri. Per tutte le informazioni info@girovagarte.com o sui canali social.

Promossa dall’Assessorato alla cultura del Comune di Padova assieme alle Consulte di quartiere, con la direzione artistica a cura di Mat-Mare Alto Teatro, Teatro della Gran Guardia e Associazione Play, la rassegna è realizzata grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Sponsor dell’iniziativa Alì e Bisson Auto. Confermate le media-partner, quali Radio Padova, TVSetteGold e QUADRO advertising, saranno una guida importante in ogni luogo ed essere costantemente aggiornati sul ricco programma di GirovagArte.

PROGRAMMA 2024

https://www.girovagarte.com/programma-2024/

