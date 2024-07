"GirovagArte", tutti gli eventi della settimana nel quartiere Arcella

Torna l’atteso appuntamento di GirovagArte, il palinsesto culturale dell’estate padovana che arriva nei quartieri a bordo di un truck, con numerosi eventi ospitati anche nei parchi cittadini e nelle biblioteche. A partire da giovedì 4 luglio i rioni diventano il palcoscenico naturale di oltre quaranta appuntamenti tra musica, teatro, cinema, incontri con autori, trekking urbani, presentazione di libri e spettacoli per bambini. Anche quest’anno grande attenzione è data alla solidarietà. Per tutte le informazioni info@girovagarte.com o sui canali social.

Giovedì 4 luglio

Si parte dall’Arcella (Parcheggio scambiatore Capolinea Nord) giovedì 4 luglio alle 21:15 con la proiezione del film Palazzina Laf di Michele Riondino. Un film necessario, coraggioso e a tratti grottesco, premiato con tre David di Donatello. A Taranto nel 1997, Caterino lavora all'Ilva come operaio siderurgico. Un giorno Basile, un asservito dirigente aziendale decide di fare di lui una spia per individuare gli operai di cui sarebbe bene liberarsi. E per far questo Caterino viene inviato alla Palazzina Laf, dove comincia a osservare e pedinare i colleghi allo scopo di denunciarli. Ingresso 3 euro.

Venerdì 5 luglio

Gli Ska-J celebrano 20 anni di attività con un concerto venerdì 5 luglio (ore 21:15). In occasione della ristampa di Venice Goes Ska, torneranno a calcare le scene molti dei compagni di viaggio della band durante i 20 anni di attività. Presenti, insieme alla formazione originale che registrò l'album, anche Federico Nalesso al trombone e Luca Toso al sax. Il gruppo veneto è l'unica band ancora attiva che propone un mix di jazz e pop con ritmiche afrojamaicane (ska-jazz o jazz-jamaica). La formazione si adatta, grazie al suo vasto repertorio maturato in venti anni di attività, a tutte le occasioni, dalle feste di piazza ai festival jazz e ai ritrovi tipicamente reggae. 98% Jazz, 2% Ska. Così si presentano gli Ska-J, quando l'inconfondibile sagoma di Furio appare con il suo sax sul palco e il concerto ha inizio. Gli Ska-J cantano in italiano, in veneziano, in spagnolo e in inglese, e la tonalità cambia con la lingua. Così il jazz si trasforma in blues, e poi si scuote per diventare ska: nella stessa canzone il ritmo può cambiare tre, quattro volte, si muove con i musicisti sul palco e con il pubblico fuori dal palco. Ingresso gratuito.

Sabato 6 luglio

Un lavoro di prorompente attualità scritto e interpretato da Ascanio Celestini, accompagnato dalla fisarmonica di Gianluca Casadei va in scena sabato 6 luglio (ore 21:15). Lo spettacolo, tratto da tre racconti scritti da Celestini durante la pandemia e pubblicati da Einaudi è il racconto di chi è stato preso di sorpresa dalla pandemia, ma l’ha interpretata. Abbandonare le proprie abitudini – quando la realtà cambia così rapidamente e in modo tanto incomprensibile – è forse lo sforzo più complesso che l’emergenza sanitaria ci ha richiesto. Uno sforzo ancora maggiore se, come accade ai protagonisti di questi tre racconti di Ascanio Celestini, hai riposto gran parte dei tuoi desideri nella quotidianità. Ciascuno di loro a suo modo è incapace di scendere a patti con l’inevitabile, con la rinuncia, con la perdita; convinto che basti negare il dolore per farlo sparire. Sono personaggi a cui è impossibile non volere bene, ostinatamente e umanamente aggrappati a una passeggiata, a un mazzo di fiori, a un abbraccio, a un ricordo. Personaggi che, come è accaduto a tutti noi, scopriranno quanto smettere di farsi domande non valga mai la pena – anche quando non si hanno risposte. Ingresso gratuito.

Domenica 7 luglio

Torna da domenica 7 luglio il format Girovagarte Off, appuntamenti con il teatro e la musica all’interno del parco urbano Campo dei Girasoli nella zona del Basso Isonzo. Dopo sette anni di repliche dedicate ai ragazzi e molte riflessioni ispirate dagli incontri con genitori e insegnanti, Gaetano Tramontana rinnova lo spettacolo “La vera Storia” ( ore 21:15) basato sulla fiaba dei fratelli Grimm e le sue versioni più antiche, rendendolo adatto a spettatori di tutte le età. La nuova versione, una produzione Spazio Teatro, mette in luce l’amarezza derivante dal passare del tempo e dall’immutabilità dei tempi. Ingresso gratuito

Giovedì 11 luglio

Da giovedì 11 luglio la rassegna fa tappa alla Guizza (Piazzale Cuoco). La rassegna è promossa dall’Assessorato alla cultura del Comune di Padova assieme alle Consulte di quartiere, con la direzione artistica a cura di Mat-Mare Alto Teatro, Teatro della Gran Guardia e Associazione Play, la rassegna è realizzata grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Sponsor dell’iniziativa Alì e Bisson Auto. Confermate le media-partner, quali Radio Padova, TVSetteGold e QUADRO advertising, saranno una guida importante in ogni luogo ed essere costantemente aggiornati sul ricco programma di GirovagArte. Grazie al progetto GirovagArte Solidale verranno raccolti fondi a favore della Fondazione Salus Pueri per la Pediatria di Padova.

PROGRAMMA 2024

https://www.girovagarte.com/programma-2024/

Parcheggio Scambiatore Nord

GirovagArte Truck

Cinema

Parcheggio Scambiatore Nord

4 luglio 2024 ore 21.15

Cinerama

Palazzina Laf di Michele Riondino

GirovagArte Truck

Musica

Parcheggio Scambiatore Nord

5 luglio 2024 ore 21.15

Ska - J

Furio40

GirovagArte Truck

Teatro

Parcheggio Scambiatore Nord

6 luglio 2024 ore 21.15

Ascanio Celestini

I Parassiti

GirovagArte Off

Teatro

Campo dei Girasoli

7 luglio 2024 ore 21.15

SpazioTeatro

La vera storia

Piazzale Cuoco

GirovagArte Truck

Cinema

Piazzale Cuoco

11 luglio 2024 ore 21.15

Cinerama

Felicità di Micaela Ramazzotti

GirovagArte Truck

Musica

Piazzale Cuoco

12 luglio 2024 ore 21.15

U-mus Umanità in musica

CCCP Coro Clarinetti Cesare Pollini

GirovagArte Truck

Teatro

Piazzale Cuoco

13 luglio 2024 ore 21.15

Barabao Teatro

Carosello

GirovagArte Off

Teatro

Campo dei Girasoli

14 luglio 2024 ore 21.15

Scenari visibili

Il Vespro della beata vergine, la poesia infinita degli emarginati

Piazza del volontariato

GirovagArte Truck

Teatro Famiglie

Piazza del volontariato

18 luglio 2024 ore 21.15

Arterie Teatro

Raperonzolo

GirovagArte Truck

Teatro

Piazza del volontariato

19 luglio 2024 ore 21.15

Paolo Rossi

Operaccia Satirica

La guerra dei sogni

GirovagArte Truck

Musica

Piazza del volontariato

20 luglio 2024 ore 21.15

OPV - Orchestra di Padova e del Veneto

A.Vivaldi - Le Quattro Stagioni

Parco Iris

GirovagArte Truck

Teatro Famiglie

Parcheggio Parco Iris

25 luglio 2024 ore 21.15

La Casa di Creta

L’orco gentile e la fata incavolata

GirovagArte Truck

Musica

Parcheggio Parco Iris

26 luglio 2024 ore 21.15

I Solisti Veneti

diretti da Giuliano Carella

Melodie Sublimi

GirovagArte Truck

Teatro

Parcheggio Parco Iris

27 luglio 2024 ore 21.15

Arianna Porcelli Safonov

Gli Sforzi Inutili

GirovagArte Junior

Teatro Famiglie

Giardino Santa Rita

28 luglio 2024 dalle ore 18.00

Teatro Calendoli e Dario Zisa

Laboratori e animazioni per bambini

GirovagArte Trekking

Trekking urbano

Ritrovo alla Porta di Pontecorvo

28 luglio 2024 ore 18,30

Ai confini della città verso sud-est tra storia e street art

GirovagArte Off

Teatro

Campo dei Girasoli

28 luglio 2024 ore 21.15

La casa di Creta

Madri di Guerra

Piazza Barbato

GirovagArte Truck

Cinema

Piazza Barbato

1 agosto 2024 ore 21.15

Cinerama

Gloria! di Margherita Vicario

GirovagArte Trekking

Trekking urbano

Ritrovo in piazzale Stanga n.5 nei pressi del negozio Chateau D’Ax

2 agosto 2024 ore 18,30

Trekking: Stanga e dintorni

GirovagArte Books

Books

Biblioteca Brenta Venezia

2 agosto 2024 ore 19.00

Wimbledon

Incontro con l’autore

GirovagArte Truck

Musica

Piazza Barbato

2 agosto 2024 ore 21.15

I Solisti Veneti

Contrabbasso solo

GirovagArte Truck

Teatro

Piazza Barbato

3 agosto 2024 ore 21.15

Max Paiella

A ruota libera

GirovagArte Junior

Teatro famiglie

Giardino Cavalleggeri

4 agosto 2024 dalle ore 18.00

Teatro Calendoli e Veronica Gonzalez

Laboratori e animazioni per bambini

GirovagArte Off

Teatro

Campo dei Girasoli

4 agosto 2024 ore 21.15

Compagnia Settimo cielo

Pasquarosa - Studio per una pittrice

GirovagArte Books

Books

Biblioteca Arcella

8 agosto 2024 ore 19.00

Wimbledon

Incontro con l’autore

GirovagArte Off

Musica

Campo dei Girasoli

10 agosto 2024 ore 21.15

Muraad Layousse

Sonata sotto le stelle cadenti

GirovagArte Junior

Teatro Famiglie

Parco Morandi

11 agosto 2024 dalle ore 18.00

Teatro Calendoli e Josefito

Laboratori e animazioni per bambini

GirovagArte Trekking

Trekking urbano

Ritrovo alla Fornace Morandi, via Fornace Morandi 24/B

11 agosto 2024 ore 18,30

Trekking: Archeologia industriale e contemporaneità all’Arcella

GirovagArte Off

Teatro

Palazzo Zuckermann

11 agosto 2024 ore 21.15

Dinamo Theatre

La pazzia di Isabella

GirovagArte Off

Musica

Campo dei Girasoli

11 agosto 2024 ore 21.15

Los Muchos Gramos

Nuovo tropico

GirovagArte Junior

Teatro Famiglie

Giardino Ulivi di Gerusalemme

18 agosto 2024 dalle ore 18.00

Teatro Calendoli e Elena Casotto

Laboratori e animazioni per bambini

GirovagArte Trekking

Trekking urbano

Ritrovo al Conteiner - Bar Pier88 Lungargine Scaricatore n.37

18 agosto 2024 ore 18,30

Trekking: tra Bassanello e Santa Croce

GirovagArte Books

Books

Biblioteca Brentella

22 agosto 2024 ore 19.00

Wimbledon

Incontro con l’autore

GirovagArte Junior

Teatro Famiglie

Parco degli Alpini

25 agosto 2024 dalle ore 18.00

Teatro Calendoli e Daniela Castiglione

Laboratori e animazioni per bambini

GirovagArte Off

Teatro

Campo dei Girasoli

25 agosto 2024 ore 21.15

Santibriganti Teatro

Io//Odio apologia di un bulloskin

GirovagArte Books

Books

Biblioteca Bassanello

29 agosto 2024 ore 19.00

Wimbledon

Incontro con l’autore

GirovagArte Trekking

Trekking urbano

Ritrovo in piazzale Firenze n.12 davanti all’enoteca

30 agosto 2024 ore 18,30

Trekking: tra acqua, fuoco e aria alla Sacra Famiglia

GirovagArte Off

Musica

Campo dei Girasoli

30 agosto 2024 ore 21.15

Orchestra Radiomondo

World Jazz Ensamble

GirovagArte Off

Teatro

Campo dei Girasoli

1 settembre 2024 ore 21.15

Teatro del Carro

Medea

GirovagArte Off

Teatro

Campo dei Girasoli

3 settembre 2024 ore 21.15

Mundo Costrini

Frikis

Info web

https://www.girovagarte.com/

Foto articolo da https://www.girovagarte.com/