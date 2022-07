"GirovagArte", tutti gli eventi della settimana nel quartiere Brusegana-Cave

Cinema, musica e teatro, tonara da martedì la rassegna itinerante GirovagArte.

Martedì 26 luglio

Da martedì 26 luglio il Parco delle Brentelle (ingresso da via Pelosa) accoglierà GirovagArte, la rassegna itinerante che fino al 4 settembre porta spettacoli di teatro, musica e cinema nei quartieri della città. Si inizia con una serata dedicata al cinema all’aperto organizzato da Cinerama, rassegna curata da Marco Segato, per esplorare la nuova versione di Steven Spielberg del classico musical West Side Story. La storia, immortale, è quella di Romeo e Giulietta di Shakespeare, ambientata in una moderna metropoli divisa da razzismo e pregiudizi.

Mercoledì 27 luglio

In occasione delle celebrazioni per gli 800 anni, l’Università degli Studi di Padova ospita, mercoledì 27 luglio, gli storici della medicina Alberto Zanatta e Fabio Zampieri. Intervistati da Monica Panetto, giornalista de Il Bo Live, i docenti raccontano un viaggio da Vesalio al primo teatro anatomico stabile al mondo progettato da Fabrici d’Acquapendente e visitabile a Palazzo del Bo, dalle scoperte di William Harvey sulla circolazione sanguigna, fino all’esperienza di Morgagni e al primo trapianto di cuore in Italia.

Giovedì 28 luglio

Doppio appuntamento con la musica. Si inizia giovedì 28 luglio alle 21.15 con il concerto World music Night insieme a Maurizio Camardi Haiku Quintet, un viaggio tra sonorità jazz e mediterranee. Una finestra aperta a ritmi, melodie e timbri che ci porteranno in un ideale viaggio dove la musica abbatte frontiere e confini geografici e sonori. In questo progetto Camardi ha voluto accanto a sé alcuni giovani musicisti (Alberto Lincetto - pianoforte, tastiere, David Beltran Soto Chero - chitarre; Davide Pezzin - basso e Alessandro Arcolin - batteria) già affermati in ambito nazionale in grado di spaziare da atmosfere meditative a ritmi coinvolgenti grazie alla fusione tra gli strumenti musicali tipici della tradizione jazz e i fiati etnici di varie parti del mondo.

Venerdì 29 luglio

Si passa poi a venerdì 29 luglio insieme ai Solisti Veneti diretti da Giuliano Carella. La magia degli archi sotto le stelle in un viaggio musicale da Venezia a Londra, passando per Salisburgo. Musiche di Vivaldi, Mozart, Elgar e Britten.

Sabato 30 luglio

Sul palco itinerante di Girovagarte, sabato 30 luglio, la compagnia teatrale Amor Vacui, porta in scena lo spettacolo Tutta la vita. Una persona può passare la sua vita a fare lo stesso lavoro, stare nella stessa relazione, vivere nella stessa città, senza mai farsi domande. Poi a un certo punto fa come un passo indietro, o di lato, si guarda da fuori e si chiede: perché sono qui? A queste domande la pièce cerca di dare delle risposte attraverso il linguaggio del teatro.

Domenica 31 luglio

La settimana si conclude, domenica 31 luglio, con due appuntamenti in luoghi differenti. Alle 16.30 al Parco degli Alpini terzo appuntamento di Girovagarte Junior . Per l’occasione una sana merenda sarà offerta a tutti i bambini grazie ad Aspiag Service, concessionaria Despar per il Triveneto, l'Emilia Romagna e la Lombardia. Il pomeriggio inizia con i laboratori creativi in collaborazione con Arci. Dal laboratorio artistico crea il tuo mosaico a cura di Lanterna Magica al laboratorio musicale Drum Circle insieme a On Stage, per passare ai laboratori Artistici di Artemisia fino a Riciclarte laboratori a cura di Collettivo Pictor.

Alle 17 la compagnia Barabao Teatro salirà sul palco con la storia di Mary Shelley, scrittrice romantica, appena diciottenne, scrive un libro che diventa un’icona nel panorama dei romanzi gotici. Sarà lei stessa, o il suo spirito ad accompagnarci nelle 3 tappe principali di un racconto che vedrà lo scienziato Victor Frankenstein che nel tentativo di resuscitare una creatura, un essere umano artificiale, ne rimane vittima, subendo la forza, la possanza ma anche la paura di un Mostro che in fondo chiede solo di essere amato per quello che è.

Alle 18 al parco Brentelle, terzo appuntamento del trekking urbano alla scoperta del quartiere di Chiesanuova da quando era zona dedita alla coltivazione fino agli eventi legati alla Seconda Guerra Mondiale e il ruolo di Padre Placido Cortese, senza dimenticare il Parco Filippo Raciti e le opere di street art.

Per informazioni e sulle modalità di ingresso https://www.girovagarte.com/ oppure rivolgersi al numero 348 4410815 o alla mail info@girovagarte.com. Biglietti disponibili su eventbrite.com

La rassegna è promossa dall’Assessorato alla cultura del Comune di Padova assieme alle Consulte di quartiere, con la direzione artistica a cura di Mat-Mare Alto Teatro, Teatro della Gran Guardia e Associazione Play, la rassegna è realizzata grazie al fondamentale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e in collaborazione con Aspiag Service, concessionaria Despar per il Triveneto, l'Emilia Romagna e la Lombardia, che metterà a disposizione un truck con annesso un grande palco dove si svolgeranno spettacoli di cabaret, cinema, musica e teatro a cui il pubblico potrà assistere in diverse piazze di Padova. Inoltre, a tutti gli spettacoli sarà presente la Croce Rossa Italiana - Comitato di Padova.

Quest’anno due preziosi media-partner, quali Radio Padova, GruppoTV7 e QUADRO advertising, saranno una guida importante per seguirci in ogni luogo ed essere costantemente aggiornati sul ricco programma di GirovagArte. Gli spettacoli sono gratuiti con obbligo di prenotazione.

Confermate tutte le collaborazioni con le grandi istituzioni culturali cittadine, dal Conservatorio all’Opv, dai Solisti Veneti all’ Università degli Studi di Padova. Le altre piazze che verranno calcate da truck e artisti saranno: piazzale Cuoco dal 13 al 17 luglio, dal 26 al 31 luglio Brusegana Cave, Sant’ Osvaldo dal 9 al 14 agosto e per chiudere Ponte di Brenta dal 23 al 28 agosto.

Questa edizione è inoltre arricchita dal format GirovagArte Junior, laboratori e performance per bambini e famiglie che si svolgeranno di domenica nei parchi della città. Una sana merenda sarà offerta a tutti i bambini grazie ad Aspiag Service, concessionaria Despar per il Triveneto, l'Emilia Romagna e la Lombardia.Infine, i trekking urbani accompagneranno il pubblico a conoscere nuovi scorci della città.

Novità di questa edizione gli appuntamenti con Teatro Off, otto appuntamenti con il teatro e la musica all’interno del parco urbano Campo dei Girasoli nella zona del Basso Isonzo. Inoltre, l’Università di Padova propone un percorso guidato di quattro incontri insieme ai docenti e ai giornalisti de Il Bo Live per scoprire diversi aspetti dell'Ateneo, che festeggia con tutta la città all'insegna della libertà, come rappresenta il motto Universa universis patavina libertas: tutta intera, per tutti, la libertà nell'Università di Padova.