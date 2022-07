"GirovagArte", tutti gli eventi della settimana in piazzale Cuoco, quartiere Guizza

Continuano gli appuntamenti itineranti di GirovagArte che nella settimana dal 13 al 17 luglio animeranno il quartiere Guizza, in piazzale Cuoco. Da Telmo Pievani ai Solisti Veneti passando per Teatro Ragazzi ce n’è per tutti i gusti.

Mercoledì 13 luglio

In occasione delle celebrazioni per gli 800 anni, l’Università degli Studi di Padova propone all’interno di GirovagArte un percorso guidato di quattro incontri insieme ai docenti e ai giornalisti de Il Bo Live per scoprire diversi aspetti dell'Ateneo, che festeggia con tutta la città all'insegna della libertà, come rappresenta il motto Universa universis patavina libertas: tutta intera, per tutti, la libertà nell'Università di Padova. Il primo appuntamento mercoledì 13 luglio alle ore 21.15 in Piazzale Cuoco, GirovagArte ospita Telmo Pievani, filosofo della scienza e delegato della rettrice alla comunicazione e alla divulgazione scientifica,dialogherà insieme al giornalista Mattia Sopelsa. Durante la serata il docente racconta come l’Ateneo ha promosso nei secoli la libertà di ricerca, risultando il luogo più favorevole allo sviluppo del metodo scientifico, tanto da essere scelta da Galileo Galilei che qui vi passò i 18 anni migliori della sua vita.

Giovedì 14 luglio

Si prosegue giovedì 14 luglio alle 21.15 con il Teatro Ragazzi e lo spettacolo I vestiti nuovi del Principe Amleto di Teatro del Cerchio. Due amici, due imbroglioni, due finti invitati che si spacciano per sarti alla corte del Principe Amleto. Nato dallo studio sull’opera “Amleto” di William Shakespeare e dalla favola de “I vestiti nuovi dell’imperatore”, questo spettacolo analizza ciò che la celebre frase “essere o non essere” può rappresentare nella finzione teatrale dove, la realtà, si mescola in un vortice continuo di trasformazioni e significati. Uno spettacolo divertente per insegnare a riconoscere la verità, la lealtà e la necessità primaria di un buon sovrano.

Venerdì 15 luglio

Venerdì 15 luglio spazio alla musica e al teatro insieme ai Solisti Veneti. Per l’occasione ci porteranno a scoprire la famosa storia di Giulietta e Romeo, ma raccontata in un originale storytelling teatrale e musicale Perché sei tu, Romeo? Echi musicali di una storia d’amore. Per la serata musiche di Bellini, Gounod, Prokofiev, Rota, Bernstein interpretate da Laura Gambarin, voce recitante; Roberto Rigo, tromba e Gianluigi La Torre, pianoforte.

Sabato 16 luglio

Sul palco itinerante di Girovagarte, sabato 16 luglio, arriva il circo storto del buonumore, stralunato e agguerrito. I suoni vorticosi della Banda storta Circus detteranno il ritmo di uno spettacolo comico, caratterizzato da un alternarsi di musica e cabaret. Per la prima volta si incontrano sul palco la Banda Storta e Silvio Barbiero: una miscela che promette energia e risate. Una gara a sollevar animi e cuori. Uno spettacolo di suoni balcanici e cabaret. Una serata tutta da ridere e da ballare.

Domenica 17 luglio

La settimana si conclude, domenica 17 luglio, con due appuntamenti in due luoghi differenti. Alle 16.30 al P.zza Caduti della Resistenza secondo appuntamento di Girovagarte Junior . Per l'occasione una sana merenda sarà offerta a tutti i bambini grazie ad Aspiag Service, concessionaria Despar per il Triveneto, l'Emilia Romagna e la Lombardia. Il pomeriggio inizia con i laboratori creativi in collaborazione con Arci. Dal laboratorio artistico crea il tuo mosaico a cura di Lanterna Magica al laboratorio musicale Drum Circle insieme a On Stage, per passare ai laboratori Artistici di Artemisia fino a Riciclarte laboratori a cura di Collettivo Pictor. Alle 17.00 la compagnia Barabao Teatro salirà sul palco con Patatrak, una delle produzioni più riuscite. Interpretato da Romina Ranzato, Ivan di Noia, Cristina Ranzato e Mirco Travisan, Patatrak racconta la storia di una commessa, un operaio, un autista e una maestra. Sono Silvia, Semir, Diego e Monica, quattro volontari della Protezione civile, persone come tante, ma addestrate ed equipaggiate fino ai denti per evenienze che non succedono mai. Allenati come artisti del circo, destinati ad essere angeli custodi senz'ali, quattro persone comuni, con caschi gialli e tute blu, camminano sul filo teso del pericolo senza rete di protezione, si dimostrano acrobati straordinari, pronti a stupire il pubblico, lanciandosi in numeri mozzafiato. E tutto questo solo per il bene comune. Uno spettacolo incentrato sull'importanza della sicurezza, una tematica utile a grandi e piccini. Una rappresentazione che è al tempo stesso informazione, cultura e soprattutto divertimento. Durante il pomeriggio sarà presente anche la squadra della Protezione Civile di Padova a disposizione di tutti i partecipanti per raccontare le varie attività da loro messe in opera. Alle 18:00 in Piazzale Cuoco, secondo appuntamento del trekking urbano alla scoperta dei tesori di quartiere Guizza, vecchie e nuove forme di economia urbana.

Domenica 24 luglio

Domenica 24 luglio sarà la volta di Lemon Therapy di Quinta Parete al Campo dei Girasoli all’interno del nuovo contenitore Teatro off . Uno spettacolo sull’adolescenza: l’epoca delle passioni tristi, delle non scelte, dove la risposta a tutto è “boh!” Da un’indagine dentro e fuori le scuole, fatta di incontri e laboratori con i ragazzi, i loro genitori e gli insegnanti nasce una commedia scritta da Chiara Boscaro e Marco di Stefano. P. è un trentacinquenne che ha rimosso completamente la sua adolescenza perché troppo traumatica e decide di farsi aiutare da V., psicoterapeuta fuori dagli schemi che utilizza una terapia piuttosto originale: una lemon therapy in cui, con provocatorie richieste, coinvolge anche il pubblico rendendolo parte attiva dello spettacolo.

Per informazioni e sulle modalità di ingresso https://www.girovagarte.com/ oppure rivolgersi al numero 348 4410815 o alla mail info@girovagarte.com. Biglietti disponibili su eventbrite.com

In breve

Mercoledì 13 luglio, ore 21.15

UNIVERSITÀ // 800 anni di libertà e futuro

Piazzale Cuoco

Giovedì 14 luglio, ore 21.15

TEATRO RAGAZZI // TEATRO DEL CERCHIO - I VESTITI DEL PRINCIPE AMLETO

Piazzale Cuoco

Venerdì 15 luglio, ore 21.15

MUSICA // I SOLISTI VENETI - PERCHÉ SEI TU ROMEO?: echi musicali di una storia d'amore

Piazzale Cuoco

Sabato 16 luglio, ore 21.15

TEATRO // SILVIO BARBIERO, BANDA STORTA CIRCUS - CABARET STORTO

Piazzale Cuoco

Domenica 17 luglio, ore 16.30

JUNIOR // BARABAO, ARCI, PROTEZIONE CIVILE - PATATRAK

Piazza Caduti della Resistenza - Quartiere Palestro

Domenica 17 luglio, ore 18

PASSEGGIATE CULTURALI // TREKKING URBANO - alla scoperta dei tesori di quartiere

Piazzale Cuoco

Domenica 24 luglio, ore 21.15

TEATRO OFF // QUINTA PARETE - LEMON THERAPY

Campo dei Girasoli - Quartiere Basso Isonzo

