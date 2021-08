"GirovagArte", tutti gli eventi della settimana al parco Iris (ingresso via Canestrini)

Prezzo non disponibile

Promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova assieme alle Consulte di quartiere, con direzione artistica a cura di MAT-MareAltoTeatro, Teatro della Gran Guardia e Associazione Play, la rassegna è realizzata grazie al fondamentale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e in collaborazione con Aspiag Service, concessionaria Despar per il Triveneto, l'Emilia Romagna e la Lombardia, che metterà a disposizione un truck con annesso un grande palco dove si svolgeranno spettacoli di cabaret, cinema, musica e teatro a cui il pubblico potrà assistere in diverse piazze di Padova.

Confermate tutte le collaborazioni con le grandi istituzioni culturali cittadine, dal Conservatorio all’OPV, dai Solisti Veneti a Spaziodanza.

Quest’anno due preziosi media-partner, quali Radio Caffè e Radio StereoCittà, saranno una guida importante per seguirci in ogni location ed essere costantemente aggiornati sul ricco programma di GirovagArte.

Programma dal 18 al 22 agosto

Parcheggio Parco Iris (via Canestrini)

Quartiere Sant'Osvaldo

Mercoledì 18 agosto 2021, ore 21.15

CINERAMA

Baciami Stupido

L'ARTE DELLA COMMEDIA

Cinque commedie classiche, cinque capolavori del grande maestro del cinema Billy Wilder.

BACIAMI STUPIDO di Billy Wilder - Usa, 1964

Un musicista di provincia (Ray Walston) non voler perdere l'occasione della vita che si presenta nelle vesti del famoso cantante Dino (Dean Martin), rimasto in panne con l'auto davanti a casa sua. Sapendo che la star in questione è conosciuto per le sue doti da seduttore, pensa bene di sostituire provvisoriamente la moglie (Felicia Farr) con una entraineuse particolarmente appariscente (Kim Novak). Nulla andrà secondo i piani.

Un film semplicemente geniale, forse il più feroce e meno capito di Wilder che si diverte a fustigare con cattiveria l'ambiente dello spettacolo. L’interpretazione della bellissima Kim Novak, prima bella moglie fedele poi cameriera volgare e scollacciata è strepitosa. Senza dimenticare quel mattacchione tuttofare di Dean Martin tra i più grandi comici americani di ogni tempo.

Ingresso gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti

Informazioni: girovagarte@gmail.com | 348 4410815

PRENOTA

Giovedì 19 agosto 2021, ore 21.15

MONI OVADIA - Lectura Dantis

Lectura Dantis – canto XXVI dell’Inferno - con musiche dal vivo di tradizione greco-ottomana di e con MONI OVADIA e Stefano Albarello: canto e qanûn e Maurizio Dehò: violarda

Moni Ovadia, grande intellettuale contemporaneo che ha sempre avuto come filo conduttore dei suoi spettacoli e della sua vastissima produzione discografica e libraria la tradizione composita e sfaccettata, il "vagabondaggio culturale e reale" proprio del popolo ebraico e della figura dell’esiliato in genere si confronta con il canto XXVI dell’inferno Dantesco in cui emerge la figura di Ulisse.

Un Ulisse che nella “Divina Commedia” chiama i compagni "fratelli" e li incita ad interrogarsi sul senso della vita e a non privarsi nell'ultima parte dell'esistenza della possibilità di continuare a conoscere.

Una grande lezione di consapevolezza e un richiamo a quei valori che distinguono gli esseri umani dalle bestie.

Ingresso gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti

Informazioni: girovagarte@gmail.com | 348 4410815

PRENOTA

Venerdì 20 agosto 2021, ore 20

NAUFRAGHI INVERSI - Itinerdante

PERFORMANCE LIBERA ALL'INTERNO DEL PARCO

Venerdì 20 agosto 2021, ore 21.15

I SOLISTI VENETI

Recital di

L. DEGANI violino

F. MUSSUTTO piano

Il Violino principale de I Solisti Veneti presenterà un programma di accattivante impronta virtuosistica, spaziando dalla Fantasie scatenate di Bazzini e Kreisler alla sensualità del tango di Gardel e Albeniz, dalle più belle Arie di Gershwin alle indimenticabili colonne sonore di Williams e Morricone.

PRENOTA

Ingresso gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti

Informazioni: girovagarte@gmail.com| 348 4410815

Sabato 21 agosto 2021, ore 21.15

TEATRO INVITO - Cenerentola folk

con Stefano Bresciani e Valerio Maffioletti

testo e regia Luca Radaelli

costumi Cinzia Mascheroni

luci Graziano Venturuzzo

Chi realizzerà la scarpetta di Cenerentola? Chi confezionerà il vestito buono con cui andare al ballo? Un sarto e un ciabattino alle dipendenze della perfida matrigna sono indaffaratissimi: tutte le ragazze da marito del paese hanno commissionato loro del lavoro per la gran festa. Gli artigiani trovano però il tempo di consolare e aiutare quella povera sguattera, costretta dalla crudele signora Lucrezia ai lavori più umili. E’ solidarietà quella che sentono: non sono anche loro umili lavoratori? Se otto ore vi sembran poche provate voi a lavorar! Così, imbracciati ukulele e chitarra, alzano il loro canto per raccontare le gesta della loro eroina: Cenerentola, l’umile serva che diventerà regina.

Sull’onda del successo del precedente Cappuccetto Blues, Teatro Invito si impegna ancora nella trasposizione di una fiaba classica in chiave di Teatro Canzone: I due lavoranti raccontano l’emancipazione di Cenerentola cadenzando lo svolgersi della trama con spassose canzoni originali, in stile popolare, e il rapporto tra i due attori gode della giusta dose di ironia scanzonata.

PRENOTA

Ingresso gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti

Informazioni: girovagarte@gmail.com | 348 4410815

Domenica 22 agosto 2021, ore 20

VOX ARTES - Oltre le mura della città

Itinerari alla ricerca dell’identità culturale e di quartiere

UN PATRIMONIO VERDE: ALLA SCOPERTA DELLA VITA NOTTURNA DELLE PIANTE

Vi raccontiamo la storia del Parco Iris, splendida oasi così amata dai padovani, che collega i quartieri Forcellini e Sant'Osvaldo.

Due passi dopo il tramonto in questo piccolo paradiso, al di là delle vecchie mura della città, per parlarvi degli aspetti più significativi di questi due quartieri, nonché delle peculiarità botaniche che abitano questo parco. Alla fine della passeggiata, una sosta per ristorarci con un buon sorso fresco!

PRENOTA

Ingresso gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti

Informazioni: girovagarte@gmail.com | 348 4410815

Domenica 22 agosto 2021, ore 16.30 - 19

GIROVAGARTE JUNIOR

laboratori, narrazioni e racconti

ore 16.30 - 18 - LABORATORI a cura di ARCI PADOVA

CREA IL TUO MOSAICO laboratorio artistico con Lanterna Magica

DRUM CIRCLE suoniamo insieme con Ritmolandia

RICICL - ARTE laboratorio di riciclo creativo con Collettivo Pictor

POETRY SLAM KIDS, Diamo voce alla poesia con Open Mind

FOLLIA DI LETTERE disegniamo e inventiamo con le lettere dell'alfabeto arabo con Arabook

ore 18 - RACCONTI E NARRAZIONI DI TEATRO FANTAGHIRO’ e BARABAO TEATRO

Per questa nuova edizione GirovagArte entra nei Parchi cittadini con Racconti Itineranti dedicati ai bambini, ragazzi e alle loro famiglie, realizzati dalla sapiente mano di Barabao Teatro in collaborazione con Associazione Fantaghiro'.

Il pubblico presente sarà suddiviso in gruppi colorati e guidato da steward-cantanti passeggera' nel parco raggiungendo 3 diverse postazioni, nelle quali potrà assistere, ogni volta, a differenti Racconti Animati.

I tre momenti animati di questo ultimo appuntamento al parco vedono una narrazione di Ivan con "Eterni secondi", La trilogia del coraggio “Pino l’uccellino pauroso” interpretato da Serena e Massimo e “Messer Babau” con Cristina.

Serena Fiorio, Sara Corsini, Mitch Salm, Massimo Farina, Oscar Chellin, Cristina Ranzato, Paola Coletto, Ivan Di Noia e Romina Ranzato, un collettivo di attori professionisti, condurranno il pubblico tra Narrazione, Canto, Natura, Cultura, per un'esperienza unica e magica da vivere, finalmente, insieme!

PRENOTA

Ingresso gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti

Informazioni: girovagarte@gmail.com | 348 4410815

Procedure di prevenzione da contagio Covid-19

Ecco alcune indicazioni per consentirvi di assistere ai nostri eventi in totale sicurezza:

obbligo di indossare la mascherina in tutti gli spostamenti all’interno dell'area dedicata

accesso solo con green pass

misurazione della temperatura al momento dell’ingresso

postazione con colonnine di gel igienizzante

Ricordiamo che dal 6 agosto per l'ingresso a eventi, spettacoli, mostre, musei e biblioteche dovrai esibire il tuo "green pass".

Maggiori informazioni qui: https://www.dgc.gov.it/web/

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/girovagarte-2021

https://www.facebook.com/GirovagartePadova

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...