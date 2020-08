"GirovagArte", tutti gli eventi della settimana al parco Iris (ingresso via Canestrini)

Dopo il successo della scorsa estate, torna GirovagArte.

I suoi spettacoli itineranti faranno tappa una settimana in ciascun quartiere della città: Piazza Azzurri d’Italia dall'8 al 12 luglio; Piazzale Cuoco dal 22 al 26 luglio; Parcheggio Parco Brentella dal 5 al 9 agosto; Parcheggio Parco Iris dal 19 al 23 agosto; Piazza Barbato dal 2 al 6 settembre.

GirovagArte porta sotto casa il meglio della produzione culturale nazionale e cittadina, grazie a un importante rete con moltissime associazione e operatori culturali del territorio, con tanti spettacoli per un pubblico di tutte le età e di tutti i gusti.

Parcheggio parco Iris (ingresso via Canestrini) dal 19 al 23 agosto 2020

Mercoledì 19 agosto 2020, ore 21.15

Il centenario di Teo Usuelli

La donna scimmia

di Marco Ferreri (1962)

Antonio Focaccia, un trafficone senza scrupoli, scopre in un ospizio una ragazza completamente ricoperta di peli, tenuta segregata da sempre dalle suore. Lusingata dalle attenzioni che l'uomo sembra avere per lei, Maria accetta la proposta di partire in tournée con lui per uno spettacolo rudimentale che la vede protagonista.

Capolavoro di Marco Ferreri, sorretto dalle splendide interpretazioni di Ugo Tognazzi e Annie Girardot.

Musiche di Teo Usuelli, storico collaboratore di Ferreri di cui si ricorda quest'anno il centenario della nascita.

A cura di: CUC - Centro Universitario Cinematografico Padova.

Ingresso gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti

Link di prenotazione: https://bit.ly/3kwCf0Y

Informazioni: cell. 348 4410815 - girovagarte@gmail.com

Evento facebook https://www.facebook.com/events/2670197339909133

Giovedì 20 agosto 2020, ore 21.15

El Barba Sucon

Fantaghirò

Lo spettacolo trae origine dal racconto popolare veneto El Barba Sucon, attraverso la rivisitazione fatta da Andrea Zanzotto.

Una favola teatrale che narra di una bambina vivace e un po’ birichina, che, incaricata dalla mamma di portare le frittelle al Barba Sucon, non resiste alla tentazione e se le mangia tutte cammin facendo. Presa dal panico, la piccola imbroglia, con delle caccotte d’asino, il Barba Sucon, che accecato dall’ira, va a trovarla a casa per vendicarsi. Per fortuna a quel punto interviene la mamma che…

Un omaggio, pur con i necessari adattamenti, alla lingua dialettale e un desiderio di inserirsi in una tradizione linguistica veneta che ha visto narratori quali Meneghello, Cibotto, Scabia oltre allo stesso Zanzotto...

Ingresso gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti

Link di prenotazione: https://bit.ly/31TNSXx

Informazioni: cell. 348 4410815 - girovagarte@gmail.com

Evento facebook https://www.facebook.com/events/2727313067374152/

Venerdì 21 agosto 2020, ore 21.15

David Riondino e Dario Vergassola: Raffaello, la Fornarina, il Cinquecentoe altre storie

In occasione del 500° anniversario dalla morte di Raffaello Sanzio.

Raffaello Sanzio ritrae Leonardo nella Scuola di Atene in veste di Platone.

Consapevole erede delle glorie del maestro, raccoglie l’eredità della figura complessa e onnicomprensiva dell’Artista: non solo pittore e architetto, ma ormai punto di riferimento per lo stile dell’epoca, in qualche maniera modello e simbolo di uno stile di vita. Quale era questo stile di vita, nelle corti, nelle città e campagne italiane, nei primi anni del 1500? È questo quel che vorremmo indagare. E proviamo a farlo, tenendo come riferimento la figura di Raffaello, ma avvalendoci di altre figure: Pietro Aretino, che ci illumina sulla idea di Eros che circolava tra le corti, le città e le campagne. E Baldassar Castiglione, che ci dice qualcosa ancora della figura del cortigiano.

Raffaello, con la sua nota vicenda sentimentale con la modella Margherita Luti, altresì detta la Fornarina, di cui ci lascia ritratti indimenticabili anche in figure di madonne e sante, sarà il filo conduttore di un viaggio tra letteratura, poesia, musica e arte del primo cinquecento, condotto da David Riondino ad uso di un dispettoso e recalcitrante Dario Vergassola, costretto dalle leggi di mercato a fare i conti con il cinquecento e Raffaello Sanzio.

Ingresso gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti

Link di prenotazione: https://bit.ly/2PDVUhg

Informazioni: cell. 348 4410815 - girovagarte@gmail.com

Evento facebook https://www.facebook.com/events/2713442998885362/

Sabato 22 agosto 2020, ore 21.15

U-Mus - Conservatorio Pollini di Padova

Trombe-Trombette-Tromboni...e tamburi

Le Forze d'Hercole. Storie tra presente e passato in musica

Ensemble Pifari del Doge Gruppo di Ottoni e Percussioni del Conservatorio

Pino Costalunga narratore

Il programma valorizza l'anima musicale, coreutica e narrativa tipica delle piazze, ancora oggi vivissima al di là dello spazio, del tempo e delle differenti culture. Con un programma composto da arie, canzoni e balli antichi, moderni e “riammodernati”, il pubblico sarà avvolto nel carattere dinamico e coinvolgente dell'interazione tra l'ensemble di strumenti a fiato antichi, i percussionisti e il gruppo di ottoni con le loro trombe naturali dalle morbide sonorità.

Il tutto cucito dall'affabulazione dell'attore Pino Costalunga, secondo la più originale riproposizione del "Teatro all’Improvviso" e della tradizione popolare.

Ingresso gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti

Link di prenotazione: https://bit.ly/3kImhB8

Informazioni: cell. 348 4410815 - girovagarte@gmail.com

Evento facebook https://www.facebook.com/events/945777559181825/

Domenica 23 agosto 2020, ore 21.15

Vasco Mirandola, Giancarlo Previati con Piccola bottega Baltazar:

Mostri, miracoli e misteri

Concerto spettacolo con Vasco Mirandola, Giancarlo Previati, Piccola Bottega Baltazar.

Un omaggio allo scrittore e pittore Dino Buzzati, figura di spicco della cultura veneta ed internazionale del Novecento. Brevi racconti, frammenti, dialoghi, episodi apparentemente quotidiani che improvvisamente prendono una vita diversa, e scivolano lentamente senza preavviso, in una atmosfera surreale, e in un attimo accade l’incredibile. Un universo di note e parole che suggeriscono l’inquietudine dell’inatteso, il rotolare del tempo, lo spavento che scaturisce da una smagliatura della norma, la magia racchiusa nell’ovvio, e l’ironico destreggiarsi dell’uomo in mezzo a questi misteri di sempre.

La Formazione è composta da Giorgio Gobbo: voce e chitarra, Sergio Marchesini: fisarmonica, Marco Toffanin: fisarmonica, Antonio De Zanche: contrabbasso, Graziani Graziani: batteria.

Ingresso gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti

Link di prenotazione: https://bit.ly/2FdrJvu

Informazioni: cell. 348 4410815 - girovagarte@gmail.com

Evento facebook https://www.facebook.com/events/946371065811412

---

Tutti gli spettacoli, eccetto dove indicato, sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Le prenotazioni devono essere effettuate tramite girovagarte2020.eventbrite.it dove sono anche indicate le modalità di accesso secondo le direttive anti Covid.

Ingresso

Tutti gli spettacoli, eccetto dove indicato, sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Le prenotazioni devono essere effettuate tramite girovagarte2020. eventbrite.it dove sono anche indicate le modalità di accesso secondo le direttive anti Covid.

Info

cell. 348 4410815

email girovagarte@gmail.com

pagina Facebook www.facebook.com/GirovagartePadova

profilo Instagram www.instagram.com/girovagarte_padova

Gallery