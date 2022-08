"GirovagArte", tutti gli eventi della settimana al parco Iris e Santa Rita

Cinema, musica e teatro, tonara da martedì la rassegna itinerante GirovagArte.

GIROVAGARTE 2022

Martedì 9 agosto, ore 21.15

Parco Iris

The Rocky Horror Picture Show

di Jim Sharman

Gli eventi di Girovagarte riprendono nel quartiere S. Osvaldo con la proiezione del musical The Rocky Horror Picture Show di Jim Sharman. Il film racconta la storia di una giovane coppia che si ritrova coinvolta in una bizzarra serie di eventi riguardanti uno scienziato folle e i suoi imprevedibili seguaci.

Mercoledì 10 agosto, ore 21.15

Parco Iris

Teatro ragazzi

Bertolt Brecht Stammati

Mago di Oz

Con Maurizio Stammati e Chiara di Macco

Regia Maurizio Stammati

Foto da comunicato stampa - Ilaria Tortoriello

Liberamente ispirato al romanzo di Frank Baum, pubblicato nel 1900, dal quale fu tratto il famoso film del 1932 THE WIZARD OF OZ, lo spettacolo IL MAGO DI OZ ripercorre tutte le tappe del fantastico viaggio di Dorothy, la bambina annoiata del Kansas. Il dottor Pirolozzi, stravagante e surreale medico e scienziato, cerca di curare Dora, una ragazza convinta di essere la Dorothy del favoloso mondo di OZ. Stanco delle sue continue fantasticherie, il Dottore le organizza a sua insaputa una vera e propria messa in scena per farle vivere il favoloso viaggio e l’incontro con i fantastici personaggi del racconto. Ci riuscirà? Vedere per credere!

Giovedì 11 agosto, ore 21.15

Parco Iris

Università degli Studi di Padova

Spaghetti e Levi - Civita

testo di Marco Gnaccolini e Andrea Pennacchi

supervisione di Andrea Pennacchi, Davide Barilari e Paola Mannucci

con Francesca Sartore

musiche di Giorgio Gobbo

produzione di Teatro Boxer e Dipartimento di Matematica

"Tullio Levi-Civita" Università degli Studi di Padova

Un ritratto teatrale sulla vicenda umana e professionale di Tullio Levi-Civita, il matematico padovano a cui il regime fascista tolse la cattedra in quanto ebreo e che formulò insieme al suo maestro Gregorio Ricci-Curbastro il calcolo differenziale assoluto, una teoria matematica la cui portata non fu inizialmente capita dalla comunità accademica del tempo ma che divenne poi la base della struttura matematica della famosa teoria della relatività generale di Einstein.

Un racconto scritto a quattro mani di Andrea Pennacchi e Marco Gnaccolini, con la preziosa supervisione scientifica di Davide Barilari e Paola Mannucci, e accompagnato dalla musica dal vivo di Giorgio Gobbo e dalla presenza scenica di Francesca Sartore.

Venerdì 12 agosto, ore 21.15

Parco Iris

Mario Venuti | Tropitalia Tour 2022

Sabato 13 agosto, ore 21.15

Parco Iris

Ascanio Celestini | Barzellette

Il nuovo spettacolo teatrale di Ascanio Celestini prende spunto dal suo omonimo libro Barzellette.

Artista poliedrico, da sempre Celestini lavora con diversi linguaggi e questa volta sceglie di confrontarsi con le barzellette perché pescano nell’inconscio e, attraverso l’ironia, permettono di smontarlo e conoscerlo.

Domenica 14 agosto ore 16.30

Girovagarte Junior

Santa Rita

Fantaghirò e Arci

Fantastorie nel Verde

Laboratori Arci dalle 16.30 alle 18

Laboratorio Mosaico a cura di Lanterna Magica

Drum Circle a cura di On stage

Riciclarte laboratori a cura di Collettivo Pictor

Gioco Yoga a cura di Open Mind

Racconto itinerante

I Fantaghirò Aps

FANTASTORIE NEL VERDE

Bambini intrepidi e curiosi, siete pronti per un favoloso, mitico, insuperabile FantaViaggio? Un viaggio davvero speciale in un luogo altrettanto speciale ovvero… il parco di Santa Rita della nostra città di Padova. Un bosco che non ha nulla da invidiare ai boschi delle favole con le sue meraviglie e i suoi animali. Lì conoscerete concretamente cosa significa camminare tra il verde, osservare i raggi del sole che tra gli alberi creano misteriose visioni, percepire distintamente i suoni e le melodie degli uccelli ...un insieme di sensazioni che vi faranno rivivere le avventure dei vostri beniamini delle favole. Ma niente paura perché non sarete soli, ci saranno i Fantaghirò ad accompagnarvi e, se è il caso, a proteggervi dai lupi. Lupi? Bé, in ogni bosco che si rispetti c'è un lupo che vi abita...e generalmente il tutto si conclude con un incontro interessante e amichevole. Come ogni viaggiatore prudente e giudizioso indossate scarpe comode e vestiti che possano sfidare sentieri, sassi, erbe e terra. E portate con voi una borraccia d'acqua perché l'emozione fa seccare la gola. Così attrezzati si parte per il bosco delle fiabe, o per le fiabe nel bosco, se preferite. Avanti, allora, immergiamoci nel verde e nella magia dei racconti!

Domenica 14 agosto, ore 18

Trekking urbano

Parco Iris

Trekking urbano

Alla scoperta dei tesori di quartiere

Ingresso

Ingresso gratuito – visto il limitato numero di posti a sedere èconsigliata la prenotazione.

L’orario di inizio degli eventi può subire dei ritardi in funzione delle condizioni di luce necessarie allo svolgimento dello spettacolo.

Per informazioni e sulle modalità di ingresso:

www.girovagarte.com | cell. 348 4410815 o | info@girovagarte.com

Biglietti disponibili su eventbrite.com

La rassegna

Quarta edizione di GirovagArte, il palinsesto culturale dell’estate padovana che arriva nei quartieri a bordo di un truck, con numerosi eventi ospitati anche nei parchi cittadini. Artisti del calibro di Ascanio Celestini, Giuliana Musso, Mario Venuti, Mario Pirovano Mirco Artuso, Max Paiella, I Solisti Veneti, OPV e molti altri si alterneranno durante tutta l’estate.

Le piazze che verranno calcate da truck e artisti saranno: Arcella (piazza Azzurri d'Italia) dal 30 giugno al 10 luglio, Guizza (piazzale Cuoco) dal 13 al 17 luglio, Brusegana Cave (Parco delle Brentelle) dal 26 al 31 luglio, Sant’ Osvaldo (Parco Iris) dal 9 al 14 agosto e per chiudere Ponte di Brenta (piazza Barbato) dal 23 al 28 agosto.

Questa edizione è inoltre arricchita dal format GirovagArte Junior, laboratori e performance per bambini e famiglie che si svolgeranno di domenica nei parchi dei vari quartieri e da trekking urbani che accompagneranno il pubblico a conoscere nuovi scorci della città. Novità di questa edizione gli appuntamenti con Teatro Off, otto appuntamenti con il teatro e la musica all’interno del parco urbano Campo dei Girasoli nella zona del Basso Isonzo. Inoltre, l’Università di Padova propone un percorso guidato di quattro incontri insieme ai docenti e ai giornalisti de Il Bo Live per scoprire diversi aspetti dell'Ateneo, che festeggia con tutta la città all'insegna della libertà, come rappresenta il motto Universa universis patavina libertas: tutta intera, per tutti, la libertà nell'Università di Padova.

Promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova assieme alle Consulte di quartiere, con direzione artistica a cura di MAT-MareAltoTeatro, Teatro della Gran Guardia e Associazione Play, la rassegna è realizzata grazie al fondamentale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e in collaborazione con Aspiag Service, concessionaria Despar per il Triveneto, l'Emilia Romagna e la Lombardia, che metterà a disposizione un truck con annesso un grande palco dove si svolgeranno spettacoli di cabaret, cinema, musica e teatro a cui il pubblico potrà assistere in diverse piazze di Padova.

Inoltre, a tutti gli spettacoli sarà presente la Croce Rossa Italiana - Comitato di Padova.

Quest’anno tre preziosi media-partner, quali Radio Padova, GruppoTV7 e QUADRO advertising, saranno una guida importante per seguirci in ogni luogo ed essere costantemente aggiornati sul ricco programma di GirovagArte.

