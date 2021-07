"GirovagArte", tutti gli eventi della settimana al parcheggio Parco Brentella

Di seguito il programma della terza settimana, dal 4 all'8 agosto, della rassegna itinerante "GirovagArte". Gli spettacoli, gratuiti con obbligo di prenotazione, si svolgeranno tutti al parcheggio Parco Brentella (Strada Pelosa) - Quartiere Brusegana.

Programma

Mercoledì 4 agosto ore 21.15

Cinerama - L'arte della commedia

Uno, due, tre (1961)

Giovedì 5 agosto ore 21.15

Barabao Teatro - Profumo di pane

Venerdì 6 agosto ore 21.15

I Solisti Veneti - The young Rossini

Sabato 7 agosto ore 21.15

Umus - Mambo Puente Latino Orquesta

Domenica 8 agosto ore 18

Vox Artes - Sul filo della memoria tra passato e presente: storie di un quartiere protagonista durante la seconda guerra mondiale

Domenica 8 agosto 16.30-19

Parco degli Alpini

Arci, Barabao Teatro e Fantaghirò

Laboratori, narrazioni e racconti

Dettagli

Mercoledì 4 agosto 2021, ore 21.15

CINERAMA

Uno, due, tre

L'Arte della Commedia

Cinque commedie classiche, cinque capolavori del grande maestro del cinema Billy Wilder.

UNO, DUE, TRE di Billy Wilder - Usa, 1961, 108'

C.P. MacNamara (James Cagney), il direttore della filiale della Coca Cola a Berlino Ovest fa di tutto per vendere la famosa bibita simbolo degli Stati Uniti anche nei paesi comunisti. A complicargli la vita ci pensa la figlia del suo boss che a Berlino Est sposa in segreto un giovane fanatico comunista. Una commedia farsesca e indiavolata dove James Cagney recita con il ritmo di una mitragliatrice e non sbaglia un colpo. Una satira pungente del comunismo, della guerra fredda, e del capitalismo più sfrenato. In assoluto uno dei film più divertenti di Billy Wilder, anche se, paradossalmente, uno dei suoi meno fortunati.

Ingresso gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti

Link di prenotazione: https://bit.ly/3rAgd1c

Informazioni: cell. 348 4410815 | girovagarte@gmail.com

Giovedì 5 agosto 2021, ore 21.15

BARABAO TEATRO

Profumo di pane

“Bambine e bambini, ragazzi di tutte le età, benvenuti all’audio-racconto interattivo PROFUMO DI PANE” ed eccoci ancora in compagnia di Olga e Cecile, alle prese questa volta con un libro che non è solo un libro, parole che hanno attraversato i millenni.

Dal libro dei libri, una commovente storia dalle note profumatamente femminili. Ruth la protagonista di un racconto che inizia in lutto, rimasta vedova in giovane età decide di rimanere accanto alla suocera Naomi, vittima dello stesso doloroso destino.

La fuga sarebbe la reazione che verrebbe istintiva a chiunque, il ritorno alla casa paterna, la voglia di ricominciare daccapo per un nuovo futuro, ma Ruth sorprendentemente dice NO «Non insistere con me che ti abbandoni e torni indietro senza di te, perché dove andrai tu, andrò anch’io, e dove ti fermerai, mi fermerò». Insieme,nonostante il dolore, insieme, nonostante la povertà, insieme, nonostante tutto... fino alla fine, al lieto fine.

La vita, torna a sorprendere, offrendo nuove possibilità per chi è pronto a coglierle e Ruth dopo aver raccoltoda terra il grano avanzato dalla mietitura, dopo aver elemosinato il pane, tornerà a sorridere e diventerà madre, e nonna, e bisnonna di un uomo chiamato Davide.

Ingresso gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti

Link di prenotazione: https://bit.ly/373ypak

Informazioni: cell. 348 4410815 | girovagarte@gmail.com

Venerdì 6 agosto 2021, ore 21.15

I SOLISTI VENETI

diretti da GIULIANO CARELLA

The young Rossini

La grande bellezza…di un compositore ancora piccolo Gioachino Rossini aveva dodici anni quando, in soli tre giorni, scrisse Le Sei Sonate a quattro per archi. E non stupisce l’età o il fatto che Rossini non avesse mai preso lezioni di composizione. Quello che sorprende è che questi sei capolavori, dove un’armonia estremamente e teatralmente varia porta gli strumenti a dialogare come fossero cantanti, presentino già il genio istrionico e la maturità musicale del futuro compositore del “Barbiere di Siviglia”.

Ingresso gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti

Link di prenotazione: https://bit.ly/3l1k5Y0

Informazioni: cell. 348 4410815 | girovagarte@gmail.com

Sabato 7 agosto 2021, ore 21.15

UMUS

Mambo puente latino orquesta

L’orchestra nasce dall’iniziativa di Elvio Ghigliordini che la dirige ed è l’autore degli arrangiamenti. Si compone di 11 elementi tra i più affermati esecutori dello stile latino.

In questa occasione sarà presente con un organico ridotto per lasciare spazio alla collaborazione del complessso di sassofoni del dipartimento di Jazz del Conservatorio “Cesare Pollini” guidato dal M° Michele Polga docente di Sassofono Jazz e di Musica d’Insieme Jazz nell’istituto padovano.

Il repertorio, in gran parte originale, permette l’immersione nel suono delle grandi orchestre latine di N.Y con uno spettacolo inebriante, pieno di ritmo e passione capace di farci rivivere la magica epoca del “Palladium”, il locale Newyorkese luogo sacro per la musica latina dal 1947 dove le orchestre di Machito, Tito Rodriguez e Tito Puente si sfidavano a suon di Mambo.

Ingresso gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti

Link di prenotazione: https://bit.ly/3i6Mp9j

Informazioni: cell. 348 4410815 | girovagarte@gmail.com

Domenica 8 agosto 2021, ore 18

VOX ARTES

“Oltre le mura della città” Itinerari alla ricerca dell’identità culturale e di quartiere.

Sul filo della memoria tra passato e presente: storie di un quartiere protagonista durante la seconda guerra mondiale.

Passeggiata culturale alla scoperta del quartiere di Chiesanuova da quando era zona dedita alla coltivazione fino agli eventi legati alla Seconda Guerra Mondiale e il ruolo di Padre Placido Cortese, senza dimenticare il Parco Filippo Raciti e le opere di street art.

Ingresso gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti

Link di prenotazione: https://bit.ly/3f0DnIW

Informazioni: cell. 348 4410815 | girovagarte@gmail.com

Domenica 8 agosto 2021, ore 16.30-19

GIROVAGARTE JUNIOR

Laboratori, narrazioni e racconti

(Parco degli Alpini)

ore 16.30 - 18

LABORATORI a cura di ARCI PADOVA

CREA IL TUO MOSAICO laboratorio artistico con Lanterna Magica

DRUM CIRCLE suoniamo insieme con Ritmolandia

RICICL - ARTE laboratorio di riciclo creativo con Collettivo Pictor

POETRY SLAM KIDS, Diamo voce alla poesia con Open Mind

FOLLIA DI LETTERE disegniamo e inventiamo con le lettere dell'alfabeto arabo con Arabook

ore 18

RACCONTI E NARRAZIONI DI TEATRO FANTAGHIRO’ e BARABAO TEATRO

Per questa nuova edizione GirovagArte entra nei Parchi cittadini con Racconti Itineranti dedicati ai bambini, ragazzi e alle loro famiglie, realizzati dalla sapiente mano di Barabao Teatro in collaborazione con Associazione Fantaghiro'. Il pubblico presente sarà suddiviso in gruppi colorati e guidato da steward-cantanti passeggera' nel parco raggiungendo 3 diverse postazioni, nelle quali potrà assistere, ogni volta, a differenti Racconti Animati. I tre momenti animati di questo terzo appuntamento al parco vedono una narrazione di Sara e Mitch con la storia de "Storie peraria", “Piccolo giallo piccolo Blu” interpretato da Serena e Massimo e “il Brutto anatroccolo” con Romina e Ivan. Serena Fiorio, Sara Corsini, Mitch Salm, Massimo Farina, Oscar Chellin, Cristina Ranzato, Ivan Di Noia e Romina Ranzato, un collettivo di attori professionisti, condurranno il pubblico tra Narrazione, Canto, Natura, Cultura, per un'esperienza unica e magica da vivere, finalmente, insieme!

Ingresso gratuito su prenotazione fino ad esaurimento posti

Link di prenotazione: https://bit.ly/3l4s72a

Informazioni: cell. 348 4410815 | girovagarte@gmail.com

Per informazioni e sulle modalità di ingresso

cell. 348 4410815 - girovagarte@gmail.com

https://www.girovagarte.com/

PROCEDURE DI PREVENZIONE DA CONTAGIO COVID-19

PROCEDURE DI PREVENZIONE DA CONTAGIO COVID-19

Si avvisa che per una corretta gestione dei flussi di accesso del pubblico all'area spettacoli, la prenotazione verrà ritenuta valida massimo fino alle ore 21.

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/girovagarte-2021

https://www.facebook.com/GirovagartePadova

Foto articolo da comunicato stampa e dalla pagina Facebook

