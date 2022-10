Girovino: degustazione enogastronomica all'enoteca La Moscheta

Ritorna a Padova dopo due anni di stop a causa delle chiusure e delle restrizioni per la pandemia, l’appuntamento con il “Girovino”, uno degli incontri più partecipati a Nord Est fra i wine lover e i produttori di vino italiani e francesi, che finalmente potranno tornare a misurarsi sulla qualità delle loro proposte vinicole.

Giunto alla sua settima edizione l’evento si terrà all’interno della storica Enoteca La Moscheta di Corso Milano 58 a Padova.

Dalle ore 11 di sabato 15 ottobre e fino alle ore 18 (la chiusura del locale è prevista alle ore 20.00), sarà quindi possibile incontrare alcuni fra i migliori interpreti del vino italiano e d’oltralpe, attraverso un tasting di alto profilo, che consisterà nel presentare-degustando oltre 150 fra vini e distillati di 50 produttori, il tutto in sapiente abbinamento con molte eccellenze gastronomiche dolci e salate di primari artigiani del gusto, veneti e padovani.

Un’occasione per confrontarsi e conoscere uomini, donne e storie di vino e assaggiare molte anteprime dei loro migliori prodotti.

L’ingresso è fissato in 45 euro e darà diritto, oltre che alla degustazione dei vini e dei prodotti gastronomici presentati in Enoteca, anche a una scontistica esclusiva del 10% sugli acquisti dei vini in degustazione durante l’evento.

Dettagli

Quando?

Sabato 15 ottobre2022

•

Dove?

Enoteca la Moscheta

Corsa Milano 58, Padova

•

Cosa troverete?

All’ enoteca La Moscheta si svolgerà la settima edizione dell'happening di degustazione enogastronomica rivolta a clienti abituali e appassionati del buon vino:

50 fra i maggiori produttori di vini italiani e francesi

150 etichette di vini in degustazione

Prodotti gastronomici selezionati e proposti in abbinamento ai vini

•

Orario: dalle 11 alle 20

(Ultimo ingresso alle ore 18)

•

Come partecipare?

Il biglietto si compra direttamente in enoteca il giorno della manifestazione.

Al momento dell’acquisto vi sarà consegnato un braccialetto che vi darà accesso a degustazioni illimitate e alla possibilità di uscire e tornare nel corso della giornata.

Costo: 45 euro

(Non è possibile prenotare o acquistare una prevendita)



•

Ma non è finita qui…

SCONTO DEL 10% SU TUTTI I PRODOTTI

Durante l’evento, i partecipanti potranno acquistare o ordinare i vini in degustazione usufruendo dello sconto esclusivo del 10%

•

Consigli utili:

Per poter godere a pieno dell’esperienza e della possibilità di degustare, vi consigliamo di mettere in preventivo almeno 1 ora e mezza.

Ricordiamo che a locale pieno, potrebbero esserci 5-10 minuti di attesa per entrare, ma la volontà è quella di garantire a tutti la possibilità di degustare assieme e vivere un’esperienza unica a Padova.

•

Ricordiamo che durante la giornata NON sarà svolto l'abituale servizio al banco.

•

Per info:

E-mail: info@girovino.it

Whatsapp: +393388238540

Info web

https://www.facebook.com/events/1086987392015577/

https://www.instagram.com/enolamoscheta/