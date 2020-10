Gita in bici al Catajo, tra Battaglia, Padova e i Colli Euganei

Partendo dalla sede di AquaEmotion, percorriamo in sella alla bici un tratto dell’anello ciclabile dei Colli Euganei fino al Castello del Catajo. Qui è prevista la visita guidata all'imponente castello e ai suoi giardini. Ritornati in bicicletta, seguiamo dapprima l’argine di Canale Battaglia sino al Ponte del Bassanello alle porte della città di Padova, e poi gli argini del Bacchiglione, che con la sua lentezza ci porta alla pausa pranzo in golena a Tencarola.

Nel pomeriggio tramite strade secondarie arriviamo al Monte Rosso e più avanti al Monte Ortone che ci sorprendono con i loro sentieri nel bosco, ai piedi di questi solitari colli. Ritorniamo sull’anello ciclabile, oltrepassiamo il Biotopo di San Daniele e rientriamo al punto di partenza. Sono previste numerose pause, addolcite dai racconti della storia e dell’ambiente del nostro itinerario.

Quando e dove?

Data: domenica 25 ottobre 2020

Orario ritrovo: 8.45

Rientro previsto: 16

Luogo: Ufficio AquaEmotion (Piazza B. Marin, 6 – Abano Terme PD)

Dettagli cicloescursione

Durata: giornata intera

Lunghezza: 40km

Dislivello: assente

Difficoltà: medio-facile, necessaria una buona forma fisica e abitudine a pedalare

Costo: 30 euro inclusa la visita guidata al Castello del Catajo

Guida: Melanie Chilesotti, guida cicloturistica e guida ambientale escursionistica

Altre cose da sapere

Iscrizione annuale Wild obbligatoria di 5 euro (se non già tesserati Aquaemotion). Bambini fino a 6 anni gratis

Possibilità di noleggio bici muscolare sino ad esaurimento 15 euro. Bici consigliata: mountain-bike, bici da cicloturismo, buona citybike con cambi, gravel

La quota comprende organizzazione, guida, secondo accompagnatore, snack energetico

La quota non comprende trasporto, parcheggio o quanto non specificato in “la quota comprende”

Si consiglia di indossare casco, abbigliamento/equipaggiamento da bicicletta idoneo alla stagione e alle condizioni meteo della giornata

Si raccomanda di portare con sé lucchetto, camera d’aria di scorta, borraccia e pranzo al sacco. Lungo il percorso sono presenti fontanelle di acqua.

Il programma potrà subire delle variazioni in caso di necessità

In caso di condizioni meteo avverse l’escursione è rinviata a data da destinarsi

Protocolli anti-Covid: è obbligatorio portare con sé mascherina (da indossare all’occorrenza) e gel igienizzante. Durante il tragitto raccomanda di mantenere la distanza di almeno 2 mt.

Informazioni e contatti

Tel. 049 8170466 / 346 3002829

Web: https://www.wildemotion.it

Gallery