Buon compleanno Giulia: Gino Cecchettin al Naviglio

Sabato 4 maggio alle 18 Gino Cecchettin presenterà al Naviglio il libro dedicato alla figlia Giulia. Un evento che nasce dalla volontà degli imprenditori del Lungopiovego di ricordare la ragazza di 22 anni uccisa l'anno scorso alla viglia del suo 23esimo compleanno che cade domenica 5.

«Il Naviglio è un luogo di festa e spensieratezza, ma è anche un angolo della città che produce cultura e discussione. E' con questo spirito che abbiamo sposato l'idea di ospitare alla vigilia di quello che sarebbe stato il suo compleanno, la presentazione del libro di Gino Cecchettin sulla figlia Giulia - spiega Nicola Zoppelletto, portavoce de Il Naviglio - Credo che sarà un pomeriggio dal grande significato non solo simbolico, per il posto dove si trova, ma anche un doveroso omaggio ad una ragazza diventata simbolo di una generazione di coetanei.

Sarà un evento sobrio, venendo incontro alle richieste del padre di Giulia, Gino, che ha sempre dimostrato grande compostezza, non ci saranno nè selfie nè firmacopie. Sarà un dialogo sui temi del dolore, della solitudine, del rispetto.

Ci saranno altri eventi simili nel corso della stagione, perchè crediamo che il Naviglio sia anche una occasione di sensibilizzazione sul piano civile: abbiamo già ospitato una serata di prevenzione della Croce Rossa, istituzione che tornerà a trovarci almeno un'altra volta e il mese prossimo sarà la volta della notte della Fondazione Foresta che da ormai sette anni ci accompagna sul fronte della cultura riguardante il sesso sicuro e le malattie sessualmente trasmissibili. Abbiamo fatto già delle iniziative benefiche con Viviautismo ed altre ne faremo con Cuamm e Casa Priscilla. Chi ci accosta solo allo spritz si perde un gran pezzo del significato che ha per noi lo stare qui da aprile a luglio ogni sera».

Per prenotare un posto a sedere alla presentazione è disponibile questo link

https://www.eventbrite.com/e/ buon-compleanno-giulia- tickets-888615321347?aff= oddtdtcreator

https://www.facebook.com/events/437932122056995/

