Rapporto tra Intellettuali e politica: il presidente della Corte Costituzionale italiana Giuliano Amato al Bo

Venerdì 6 maggio, alle ore 15, l’Aula Magna di Palazzo Bo, via VIII febbraio 2 a Padova, ospiterà la presentazione del libro “Alla prova della contemporaneità. Intellettuali e politica dall’Ottocento a oggi”, della collana Patavina libertas. Una storia europea dell’Università (Donzelli / Padova University Press).

Il volume, scritto da Giulia Simone e Adriano Mansi e curato da Carlo Fumian, ripercorre la storia dell’Università nel suo rapporto con la città che la ospita, una compenetrazione non sempre pacifica e scontata, in particolare negli ultimi due secoli, quando l’Ateneo si è configurato non solo come centro propulsore per il progresso della conoscenza ma anche come fucina di pensiero e azione politici.

Dopo i saluti istituzionali della Rettrice dell’Università di Padova Daniela Mapelli e del Direttore del Centro di Ateneo per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea Filippo Focardi, a presentare il volume e dialogare sull’evoluzione del complesso rapporto tra intellettuali e politica in età contemporanea saranno Giuliano Amato, presidente della Corte Costituzionale italiana, Andrea Graziosi, professore di storia contemporanea all’Università di Napoli Federico II, Donald Sassoon, professore emerito alla Queen Mary University di Londra, e la scrittrice e storica Benedetta Tobagi.

Modera l’incontro Elisabetta Tola, giornalista scientifica, data journalist e capo-redattrice de Il Bo Live.

L’evento è realizzato in collaborazione con Casrec (Centro di Ateneo per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea dell’Università di Padova).

La partecipazione è libera su registrazione al link: https://www.unipd.it/intellettuali-politica-800-oggi-prenotazioni

Giuliano Amato*

Nato a Torino il 13 maggio 1938, è stato nominato giudice costituzionale dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il 12 settembre 2013 (ha giurato il 18). Eletto Presidente il 29 gennaio 2022.

Professore emerito all’Istituto universitario europeo di Fiesole e alla Sapienza di Roma, è stato membro del Parlamento per 18 anni, Ministro dell’Interno, due volte Ministro del Tesoro e due volte Presidente del Consiglio. Ha anche presieduto la Commissione internazionale sui Balcani nel 2003-2005 ed è stato Vicepresidente della Convenzione sul futuro d’Europa nel 2002-2003.

Honorary Fellow dell’American Academy of Arts and Science e della Real Academia de Ciencias Morales y Politicas, è stato Presidente della Scuola Superiore S. Anna e dell’Istituto Treccani, nonché, dal 1994 al 1997, presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust).

È Presidente onorario del Centro Studi Americani di Roma e Presidente della Consulta scientifica del Cortile dei Gentili.

È direttore scientifico del quadrimestrale “Mercato, Concorrenza, Regole”, edito da Il Mulino.

Numerosi i suoi scritti su antitrust, libertà individuali, forma di governo, integrazione europea e su vari temi politici. Si ricordano, in particolare: Economia, politica e istituzioni in Italia (Il Mulino,1976); Antitrust and the Bounds of Power (Hart Publishing, 1997), Il gusto della libertà. L’Italia e l’antitrust (Laterza, 1998); Noi in bilico. Inquietudini e speranze di un cittadino europeo (con F. Forquet) (Laterza,2005); Forme di Stato e forme di governo (Il Mulino,2006); Alfabeto Italiano (con P. Peluffo) (Università Bocconi Editore, 2011); Le istituzioni della democrazia. Un viaggio lungo cinquant’anni (Il Mulino,2015); Corte costituzionale e Corti europee. Fra diversità nazionali e visione comune (con la collaborazione di B. Barbisan) (Il Mulino, 2016); Le identità nazionali nell’Unione Europea (Firenze University Press, 2018), L'europeismo di Altieri Spinelli, in A. Spinelli, Europeismo (Treccani 2019), Identità europea e identità nazionali, in Calendario Civile Europeo (Donzelli 2019), Ma cos'è successo alla democrazia, in Rivista di Scienze dell'educazione, 3, 2020, Dal governo Amato al governo Ciampi, in AA.VV., Carlo Azeglio Ciampi 1920-2020, (Edizioni della Normale, 2021). Il professor Amato ha redatto 171 decisioni dal suo ingresso alla Corte costituzionale, nel 2013, fino ad oggi.

