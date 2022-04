Giuliano Gallini presenta "Qui non possiamo più restare" alla Libreria Zabarella

Sabato 30 aprile 2022

ore 18

al Giardino del Centro Universitario padovano

Via Zabarella 82 - Padova

Giuliano Gallini presenta "Qui non possiamo più restare", Ronzani editore

in dialogo con Alessandro Busi

Il libro

Marcenda non riesce a fermare una violenza che sembra si generi dal nulla. Una aggressione e una morte indecifrabile minano l’armonia della città ideale che ha fondato per accogliere donne impoverite e sfruttate e per ripopolare un vecchio borgo in abbandono; i rapporti con i cittadini della comunità e l’amicizia con chi insieme a lei ha costruito la piccola utopia vengono compromessi dall’arrivo di questa improvvisa irrazionalità.

La narratrice è una testimone diretta, che chiama i lettori a collaborare nella comprensione e nella accettazione delle sconcertanti oscurità delle persone che si muovono sulla scena del racconto; una scena apparentemente idilliaca ma che è pesantemente condizionata dalle ideologie dominanti di questo nuovo millennio, capaci di entrare anche nella intimità dei sentimenti e di mettere in questione la percezione stessa della realtà e i modi del nostro conoscere.

La storia è ambientata in un futuro vicino, quasi il nostro presente; i personaggi, vitali e destinati a rimanere nella memoria di chi legge, sono anche simboli del tempo che ci troviamo a vivere.

L'autore

Giuliano Gallini è nato a Ferrara e vive a Padova. È stato per trent’anni dirigente di una delle maggiori aziende di servizi italiane. Ha pubblicato nel 2017 Il confine di Giulia, nel 2018 Il secondo ritorno e nel 2020 Storia di Anna, tutti editi da Nutrimenti Edizioni di Roma. Un suo racconto è stato selezionato da Francesco Permunian per la Piccola Antologia della Peste edita nel 2020 da Ronzani Editore.

Info web

https://www.facebook.com/events/675716293718479

Foto articolo da evento Facebook